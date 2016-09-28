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美一列车脱轨伤亡过百 盘点近年重大列车出轨事故
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-30 08:22
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　　中新网9月29日电据外媒报道，当地时间29日早上8点30分左右，美国新泽西霍博肯车站一列火车发生脱轨事故，目前造成过百伤亡。盘点近年重大列车出轨事故：

　　2016年9月9日，西班牙发生列车脱轨意外，造成4人死亡，50人受伤。这起意外发生在西班牙西北方加利西亚，这班列车从西班牙前往葡萄牙，行驶时突然脱轨。

　　2016年6月23日，南非沿海城市德班附近两列火车拐弯时在一个桥下相撞，事故造成一列火车出轨，至少131人受伤。

　　2016年3月7日，美国加州一辆通勤列车在旧金山东湾发生出轨意外，头节列车撞树后脱轨坠入河中，事故导致9人受伤，其中4人伤势严重。

　　2016年2月5日，一辆客运列车在印南部泰米尔纳德邦出轨，至少13人受伤。

　　2015年11月14日，法国1列高速列车在东北部进行测试期间出轨，造成11人死亡、42人受伤，事故调查员表示列车行驶过快。

　　2015年9月12日，印度发生2起列车出轨事故，造成至少4人死亡，30多人受伤。

　　2015年9月4日，印度一班特快列车在南印度坦米尔那都省发生出轨意外，至少39人受伤。

　　2015年7月2日，巴基斯坦一列火车在古吉兰瓦拉市因桥梁垮塌，出轨并坠入运河，导致至少17人死亡。

　　2014年5月4日，印度一列客运列车在西部地区出轨，至少18人确认死亡，100多人受伤。

　　2014年4月22日，刚果(金)一列火车在该国东部地区出轨，造成至少60人丧生。

　　2013年7月24日，西班牙，1列从马德里(Madrid)发车的火车在西北部圣地亚哥康波斯特拉(Santiago de Compostela)附近出轨，造成80人丧生、144人受伤。

　　2009年6月30日，意大利，1列载运液化石油气的列车行经维亚勒久(Viareggio)车站时出轨爆炸，造成29人死亡。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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