昨日，民航局原处长苏红在二中院受审。新京报记者尹亚飞摄

新京报讯(记者李禹潼)自去年9月被曝出正在接受调查的消息后，昨日上午，51岁的中国民用航空局(简称“中国民航局”)运输司国内航空运输处原处长苏红出现在市二中院被告席上，检方指控其利用职务便利为他人谋利，受贿500余万。

在2个多小时的庭审中，苏红当庭认罪悔罪，称多数的贿款都以“过节费”的名义送达，目前家属已退赔大部分受贿钱款，检方表示，在被调查期间，苏红还检举揭发多起他人犯罪，有立功表现。

原处长认罪“心里有愧”

昨日上午10点左右，51岁的苏红被带入法庭，与此前网络上的照片相比，她的长发变成短发，身材也瘦削了不少。

据指控，苏红于2000年至2015年期间，先后利用担任中国民航局运输司国内运输处主任科员、助理调研员、副处长、处长等职务便利，接受四川省恒翔航空服务有限公司法人吴某某、上海吉祥航空股份有限公司法人王某某等单位或个人请托，在国内及港澳台航空运输业务申请、航线航班经营许可、定期航班计划、节假日加班航班等审批事项中，分别为上述单位或个人谋取利益。为此，多次收受上述请托单位或个人给予的现金、汇款等财物共计人民币549.12万余元。

新京报记者了解到，15年间，对苏红行贿的人员和单位有航空公司老总、机票代理商，行贿多以“过节费”的名义被送出，贿款有现金、加油卡、房产等。苏红说，受贿的钱财，其用于消费和买房。受贿前，苏红住在一套不够家人居住的小房子里，后通过收受和购买，苏红又拥有了3套百万房产。

对检方指控的受贿罪，苏红表示认罪，称受贿后“心里有愧”。据悉，案件审理期间，苏红的家属已向法院退赔贿款384万元。

此外检方表示，在被调查期间，苏红还检举揭发多起他人犯罪，有立功表现。

“拜年”就是“送红包”

“贿款以逢年过节拜年的形式送来，也拒绝过，但中国是个人情往来的社会……”苏红说，一些行贿人给钱时，会以到单位给领导们拜年的名义，“其实就是送红包”。

苏红说，除了帮忙完成审批等请托事项，她还向行贿人提供“业内咨询”的帮助。

“一家航空公司向我咨询哪些航线飞起来更好，我说了些自己的经验，这家公司先后给了我40多万。”苏红说，她还与机票代理商林某交往更多，对方曾向她提出想获得审批的航空公司信息，以便开展业务。

经苏红的提前“透风”，让林某避免承包没有利润空间的航线。作为感谢，林某用袋子装现金，以送孩子的小礼物、纪念品等理由交给苏红。

苏红说，因家中房子太小，想把孩子和老人接到北京，一直想换个大房子，但因钱不够，林某曾提出要送她房子，后在其看好位于太阳宫的一处价值180余万的房产后，林某为其垫付房款。

据苏红称，作为“借”款抵押，她将房屋的房本送给林某，并给林某打了欠条。

但林某证言显示，从买房到被调查，苏红一直没有想还钱的意思。因无资质将苏红抵押的房产过户到自己名下，房产证后退还苏红。

“我本身不想参与钱权交易，受贿后于心不安，一直通过工作弥补，也获得单位的认可。”最后陈述阶段，苏红落泪忏悔，希望法院对其从轻判处。

本案未当庭宣判。