洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
三星洗衣机陷“爆炸门” 美国消费者提集体诉讼
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新闻晨报 2016-09-30 07:57
分享到：

　　韩国三星电子公司不仅身陷手机“爆炸门”，最近还因其生产的洗衣机在美国发生多起爆炸而吃上官司。

　　美国消费产品安全委员会28日提醒消费者，三星公司2011年3月至2016年4月生产的顶开式洗衣机存在“安全问题”。不过，这一监管机构没有指明具体型号。

　　美国有线电视新闻网(CNN)报道，一些来自得克萨斯州、佐治亚州、印第安纳州的消费者表示，用三星洗衣机洗衣服时发生猛烈爆炸。他们一个多月前在新泽西州一家联邦法院提起集体诉讼。

　　法新社援引诉状报道，有些爆炸“发生在(洗衣机)安装首日，有些则是在购买数月或一年以后发生爆炸”。

　　庭审文件显示，佐治亚州达拉斯市的一名女消费者形容爆炸声听起来“像炸弹”，而得州麦卡伦市一名女消费者说，“爆炸很猛烈，甚至把她车库的内墙给炸坏了”。

　　按照诉状的说法，三星公司在爆炸事故发生后“强制收回并销毁了所有问题洗衣机”。

　　三星公司28日表示，正在同美国消费产品安全委员会就洗衣机“安全隐患”进行“积极的讨论”。声明称，在洗涤床品、大件物品和防水物品时，相关部件很少会发生非正常振动，进而对人身安全或财产造成威胁；自2011年以来，消费者“进行了数以亿次计洗涤都没有出过事故”。

　　不过，三星公司建议消费者在更多信息或补偿方案出来前，使用转速较低的“轻柔洗涤”模式清洗大件物品。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳市将添一家水平尖端的现代化肿瘤专科医院
  • ·奶奶怀疑早产孙子非亲生 强逼儿子做亲子鉴定
  • ·市民开计生证明多个儿子：异地孩子档案张冠李戴
    		•
    波诡云谲的楼市谁是幕后推手
    波诡云谲的楼市谁是幕后推手
    9月首套房贷款利率优惠下降
        昨日，国内在线金融搜索平台融360发布的最新房贷报告显示，今年9月，全国首套房平均利率为4.44%，与上月持平...
  • ·业内：产品定制是房地产必由之路
  • ·郑州市不动产权证书 “难产”惹民怨
  • ·土拍市场日渐火热 卖地收入再成地方财政主力
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市轨道交通有限责任公司正式成立 ...
  • 下月起，在售主流手机套餐均不再收长...
  • 国务院第十一督查组来洛督导工作
  • 冷空气仍影响洛阳 今天最低气温仅有12℃
  • 国庆节假期期间，洛阳交通流量将大幅...
  • 河南7个月身孕护士跪地托举半小时 术...
  • 158个见习岗位虚位以待 涉及教师、网...
  • 市十一次党代会主席团举行第三次会议
  • 西安一公司半年亏2000万 卖北京三套房...
  • 图说党代会
    		•
    百姓呼声
    伊洛路灰土层已基本完成　争取10月底通车
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    精彩图片
    90后美女“副镇长”拍...
    台风“鲇鱼”在福建多...
    易建联亮相湖人队媒体日
    探访港珠澳大桥
    精彩热帖

    迎国庆 水兵舞

    秋华清丽香杳然

    晨曲

    大长腿 小集中
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    张一山示范出游正...

    1986长江漂流事件...

    阿Sa杨丞琳互吻

    唐嫣造型优雅迷人
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605