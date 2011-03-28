韩国三星电子公司不仅身陷手机“爆炸门”，最近还因其生产的洗衣机在美国发生多起爆炸而吃上官司。

美国消费产品安全委员会28日提醒消费者，三星公司2011年3月至2016年4月生产的顶开式洗衣机存在“安全问题”。不过，这一监管机构没有指明具体型号。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，一些来自得克萨斯州、佐治亚州、印第安纳州的消费者表示，用三星洗衣机洗衣服时发生猛烈爆炸。他们一个多月前在新泽西州一家联邦法院提起集体诉讼。

法新社援引诉状报道，有些爆炸“发生在(洗衣机)安装首日，有些则是在购买数月或一年以后发生爆炸”。

庭审文件显示，佐治亚州达拉斯市的一名女消费者形容爆炸声听起来“像炸弹”，而得州麦卡伦市一名女消费者说，“爆炸很猛烈，甚至把她车库的内墙给炸坏了”。

按照诉状的说法，三星公司在爆炸事故发生后“强制收回并销毁了所有问题洗衣机”。

三星公司28日表示，正在同美国消费产品安全委员会就洗衣机“安全隐患”进行“积极的讨论”。声明称，在洗涤床品、大件物品和防水物品时，相关部件很少会发生非正常振动，进而对人身安全或财产造成威胁；自2011年以来，消费者“进行了数以亿次计洗涤都没有出过事故”。

不过，三星公司建议消费者在更多信息或补偿方案出来前，使用转速较低的“轻柔洗涤”模式清洗大件物品。