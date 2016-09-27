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日本医院“毒点滴”杀人疑致48人死亡 警方调查
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新闻晨报 2016-09-30 07:57
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　　9月26日，横滨大口医院外聚集了媒体记者。

　　晨报记者徐惠芬综合报道

　　日本横滨市大口医院“毒点滴”杀人事件愈演愈烈。稍早前，警方确认有两名患者因“毒点滴”中毒死亡，但据日本共同社29日报道，在7月至9月20日期间，两人住院所在的4楼共有48人死亡，目前，日本警方正就此展开调查。

　　医院去世患者显得有点多

　　位于日本神奈川县横滨市的大口医院，是一家设老年内科、骨科和康复科等科室的专门医院，医院共85张床位，接收的患者大多为老年病人，不少为重病患者。

　　虽然医院多老年重病患者，但是过去两个多月，这家医院患者去世的人数还是显得有点多。

　　共同社29日援引据医院相关人员透露，8月下旬和9月中旬分别出现了一天死亡5人和4人的情况，但院方并未发现存在院内感染的情况，因此认为是重症患者增多所致。

　　护士发现输液袋异常报警

　　事情在9月20日现出端倪。

　　9月19日晚10点左右，88岁的住院病人八卷信雄打完了最后的点滴。20日凌晨，八卷过世。护士发现八卷的输液袋存在异常，随即报警。

　　司法解剖结果显示，八卷为中毒死亡。据悉，从八卷的遗体和其使用过的输液袋中均检测出了洗涤剂或医药品等所含的表面活性剂成分。

　　日本神奈川县警怀疑这是一起有人通过输液将异物摄入患者体内的杀人事件，随即展开调查。9月26日，警方又对外宣布，9月18日晚在该院去世的另一名88岁患者西川惣藏也系中毒致死，在其遗体中也检出同种表面活性剂成分。

　　共同社29日称，在该院4楼护士站内剩余的约50袋未使用的输液袋中，警方发现，约有10袋留有表面活性剂混入的痕迹。

　　办案人员称，在这些输液袋的橡皮栓封条上发现了针孔状的小孔。专案组认为，很可能是有人用注射器将表面活性剂混入输液袋中。

　　“熟知医疗器械的人所为”

　　分析认为，这很可能是熟悉医院情况的人行凶作案。

　　一方面，这些小孔打在输液袋的橡胶栓封条上，袋子部分并未留下明显的孔或痕迹。而注射点滴时，橡胶封条会被剥去，而且橡胶具有弹性，因此无法清楚看到针头穿过的痕迹，所以，警方怀疑，应该是熟知医疗器械的人所为。

　　此外，作案人员应该熟悉医院看护体制。警方怀疑，凶手是在当地时间17日上午到西川最后输液的18日上午之间，向输液袋中注入表面活性剂的。

　　据介绍，9月17至19日正值医院三连休，因此，17日上午，将预定给患者使用的输液袋(3天量)由1楼药剂部转移到了4楼的护士站，而护士站为开放式，不像药剂部那样平日会上锁。连休期间，护士人又少，还需要到各病房查房，因此有些时间段，护士站处于无人状态。

　　从作案手段来说，也表明凶手了解一定的医学知识。据消息人士透露，凶手涉嫌以输液方式将表面活性剂注入被害人体内，通过逐步提高血液中表面活性剂浓度这一方法，让医生认为被害者是“病死”的，以掩盖中毒死亡迹象。据介绍，因表面活性剂被稀释，所以，输入“毒点滴”后需要一段时间才会出现中毒症状。

　　杀人案凸显日本社会危机

　　现在，日本警方想弄清楚，这是凶手第几次对医院输液袋下毒，又有多少人因此中毒死亡。

　　共同社29日从对办案人员处获悉，7月至9月20日期间，2名死者住院所在的4楼共有48人死亡。神奈川警署特别专案组将就此展开调查。不过，由于大部分遗体因火葬等原因未能保留，死因或将无法确定。

　　值得注意的是，此次“毒点滴”事件发生的两个多月前，日本刚刚发生震惊世界的残障人士福利院杀人案，而且同样是在神奈川县。

　　日本新华侨报网分析认为，日本“少子高龄化”越来越严重，年轻人生活压力越来越大，抛弃老人以减少社会的负担，成了很多日本年轻人“不能言说的秘密”，一些极端的年轻人甚至选择残杀“老弱病残”。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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