资料图：中新社骆云飞摄

中新网北京9月30日电(记者程春雨)今日，国内成品油调价窗口再次开启。多家机构预测，国内油价或出现年内第九次搁浅。不过分析师认为，十一长假广大车主仍能享受到低油价的福利。

本轮调价周期以来，围绕美国原油库存降低及欧佩克冻产协议的影响，国际原油期货价格宽幅震荡。28日，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货收于每桶47.05美元，涨幅为5.33%。11月交货的伦敦布伦特原油期货收于每桶48.69美元，涨幅5.92%。

据媒体报道，欧佩克成员国28日已达成一项减产协议，各成员国减产数量将在11月的欧佩克正式会议上决定。

隆众资讯、卓创资讯、中宇资讯等多家机构认为，这一消息推动了国际油价28日的大涨。以当前测算幅度来看，对应调价幅度将收缩至50元/吨之内，国内油价30日搁浅的概率非常大。

2016年国际原油价格走势图。来源：中宇资讯

上一轮调价窗口(9月18日)，国内汽、柴油价格每吨分别下调了155元和150元。调折合89/90号汽油每升降0.11元；92/93号汽油每升降0.12元；97号汽油每升降0.13元；0号柴油每升降0.13元。

隆众资讯油品分析师李彦认为，即便本轮调价搁浅，十一长假广大车主仍能享受到低油价的福利。目前国内成品油资源供应过剩、终端消费疲软，加油站一直在竞相优惠促销，部分民营加油站的优惠力度已达0.4-1.2元/升左右，且部分中石油旗下的加油站也有限时优惠措施。

卓创资讯成品油分析师王能表示，车主们国庆过后仍有“喜事”。10月份起，多地将陆续置换“国五”油品；且按照以往惯例，至少置换期间，高标准油品零售价将不做调整。到时，除东部十一省份及陕西等已经实施“国五”标准的地区外，全国大部分地区将以“国四”油价享受“国五”油品。

资料图：张云摄

2016年以来，国内成品油调价已呈现“六涨四跌八搁浅”的格局。成品油调价8次搁浅中2次正常搁浅，6次因地板价新政而不作调整；6次上调，共计上调汽油价格985元/吨，柴油价格955元/吨，折合约0.7-0.8元/升；4次下调，共计下调汽油价格670元/吨，柴油价格650元/吨，折合约0.5-0.6元/升。

国内油价下一轮调价窗口将于10月19日24时开启。

卓创资讯原油分析师李烨预计，由于冻产预期在11月底的欧佩克年会前会继续为原油市场背书，这会对油价形成一个托底。国际油价或冲高回落，然后再度维持震荡局面，但整体水平会较目前小幅上涨。(完)