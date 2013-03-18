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公安部通缉十名电信诈骗犯：5人已到案均系自首
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京晨报 2016-09-30 07:56
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　　新华社北京9月29日电(邹伟张一琪)公安部刑侦局29日通报，9月28日至29日，又有王志辉、谢建海2名公安部A级通缉电信网络诈骗在逃人员向公安机关投案自首。自公安部9月26日集中发布A级通缉令公开通缉10名特大电信网络诈骗犯罪嫌疑人以来，截至目前，已有5人到案，均为投案自首。

　　经查明，2013年6月，犯罪嫌疑人王志辉(男，28岁，福建石狮人)在福建省泉州市注册成立泉州市宏德通讯科技有限公司，代理经营通讯相关业务。2015年12月以来，王志辉为获取更大的利益，招募了30余名业务员，冒充中国移动客服人员，以398元换取400元话费充值卡及一台榨汁机等礼品为诱饵，骗取福建、浙江、湖南及广东等多省1万余名中国移动用户共计600余万元。

　　福建省莆田市公安局立案侦查后，先后在泉州市、石狮市2处诈骗窝点抓获30余名犯罪嫌疑人，主犯王志辉畏罪潜逃。9月28日21时，迫于公安部A级通缉令的压力，犯罪嫌疑人王志辉在福建省莆田市向公安机关投案自首。

　　2016年6月2日，江苏省常州市发生一起冒充“公检法”机关实施的电信网络诈骗案件，事主姚某某被骗汇款500万元。经江苏省公安机关侦查，发现谢建海(男，28岁，福建龙岩人)有重大作案嫌疑，同时还发现其涉嫌伙同他人为电信网络诈骗团伙转账洗钱，涉案金额高达1亿余元。9月29日凌晨2时许，迫于公安部A级通缉令的威慑及公安机关的追捕压力，犯罪嫌疑人谢建海在福建省厦门市向追捕组投案自首。

　　目前，案件正在进一步审查中。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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