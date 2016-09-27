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国庆假期“信息”一览：北京前4天雾霾后3天降温
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 京华时报 2016-09-30 07:56
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　　天安门广场“祝福祖国”中心花坛。新华社发

　　国庆临近，多数市民选择外出游玩，以此来释放压力。为此，京华时报记者总结了几条信息，提前解决您在假期中的烦恼。

　　1七天长假天气如何

　　前四天雾霾，后三天降温

　　昨天下午，记者从北京市气象局获悉，根据目前气象资料分析，预计9月30日夜间至10月4日北京地区空气污染物扩散条件逐渐转差，其中1日夜间至4日白天有轻度到中度霾，能见度较差。受冷空气影响，5日至7日，气温将明显下降，尤其早晚气温较低，但能见度逐渐好转，户外活动需注意防风和保暖。

　　据市气象局专家介绍，9月30日-10月7日本市多冷空气活动,但势力总体较弱，气温总体比常年同期偏高，前期气温逐步回升，10月1日至3日平原地区白天最高气温升至27℃左右。而受冷空气影响，3日夜间至4日自西向东有阵雨，雨后风力加大，4日夜间有4级左右偏北风。10月4日之后气温明显下降，降温幅度4℃～6℃，6日-7日白天最高气温将降至19℃～20℃。受降雨和北风的作用，5-7日能见度将超过10公里。

　　2热门景点如何绕行

　　天安门等5景点易拥堵

　　预计国庆期间，北京市最热门的景点是：天安门、古北水镇、八达岭长城、香山公园、颐和园。

　　【天安门】国庆期间，天安门周边道路易出现拥堵及缓行。建议乘坐公共交通出行。乘坐1、2、52、59、82、99、120路均可到达；地铁1号线，天安门东/西站下车。由于假期期间前往天安门的游客较多，建议提前两站下车。

　　【八达岭长城】前往八达岭长城的京藏高速、110国道会在假期期间出现全天性的拥堵。由于八达岭景区停车资源有限，车场饱和后，进入八达岭景区58出口就会关闭，旅游车辆需从62出口出来后，走西东路再进入八达岭景区。

　　【古北水镇】古北水镇方向的京承高速会出现严重拥堵，建议绕行立汤路-101国道行驶。

　　此外，北京市公园管理中心发布，今年国庆假期，北京市属11家公园和中国园林博物馆预计接待游客360万人次，最高峰将出现在10月2日至4日。

　　3驾车出京怎样省时

　　多条高速路段“先下后上”

　　国庆节期间，回乡探亲、长短途自驾出游的市民将继续增多。记者从交管部门获悉，预计9月30日下午、10月1日和10月2日上午将出现高速公路出京车流高峰，10月6日、7日将出现返程高峰。

　　【9月30日15:00-23:00、10月1日6:00-23:00】京藏高速(昌平南收费站-水关收费站)易拥堵。建议错峰出行或选择绕行：沿京藏高速辅路-沙阳璐-温南路-216省道行驶，在八达岭长城收费站上高速。

　　【9月30日14:00-19:00】京承高速(望和桥-酸枣岭桥)易拥堵。建议错峰出行或选择绕行：沿惠新西街-北苑路-立汤路-顺沙路-白马路行驶，在高丽营收费站上高速。

　　【9月30日19:00-23:00、10月1日6:00-14:00】京港澳高速(岳各庄桥-窦店北收费站)易拥堵。建议错峰出行或选择绕行：沿莲石东路-京原路-西六环-南六环-梁官公路-京深路行驶，在窦店收费站上高速。

　　【10月7日10:00-23:00】京藏高速(东花园收费站-西拨子收费站向南一公里处)易拥堵。建议错峰出行或选择绕行：从东花园收费站下高速，沿457县道-216国道行驶，在居庸关收费站上高速。

　　4各家医院是否开诊

　　急诊24小时开诊，门诊各异

　　假期期间如果生病了会有医生给看病吗？昨天，记者从北京市医管局获悉，部分市属医院门诊全天正常开诊，如北京儿童医院、积水潭医院等；大部分医院国庆前三天停诊或半天门诊，如同仁医院、宣武医院等。急诊24小时均开诊。

　　◎部分医院一览

　　北京妇产医院10月1日至3日停门诊

　　北京儿童医院节日期间24小时接诊病人

　　北京大学第三医院10月2日至10月7日上午各半天门诊

　　中国医学科学院肿瘤医院10月1日至5日停诊五天

　　积水潭医院10月8日与10月6日对调，全天门诊

　　新街口院区10月1日至10月7日全天门诊

　　回龙观院区10月1日至10月7日全天门诊

　　5乘坐火车需注意啥

　　气罐类限带量减至120毫升

　　国庆临近，北京铁路局警方发布统计数据，国庆前6日内，查获携带各类违禁物9563件，其中易燃、易爆气罐类最多，近3年内查获68起在高铁、动车吸烟。警方提示，国庆乘车出行勿违规在高铁、动车内吸烟，切勿携带违禁品，带孩子出行需要格外留心。

　　据北京铁路警方统计，9月25日至29日，北京各大火车站共查获旅客携带的各类违禁物品9563件，其中易燃易爆气罐类物品最多，占查获总数一半以上。

　　北京铁路警方提醒广大旅客，安检新规中，除了常见的禁止携带的丁烷气罐类外，如摩丝、发胶、杀虫剂、空气清新剂等气罐类，由原来限带600毫升改为现在限带120毫升。此外，罚没物品中新增加了有可能危及旅客人身安全的菜刀、餐刀、屠宰刀、斧子等利器、钝器，旅客出行前一定要仔细检查一下随身携带的行李物品。在限制携带的物品中，打火机由原来限带5个，改为现在限带2个。

　　6 “一日游”都可信吗

　　公交站牌上全为假信息

　　北京“一日游”市场近日渐趋火热起来。据了解，在旅游投诉举报中，通过假“一日游”站牌渠道参团的受骗游客约占15%左右。从目前摸排调查情况来看，公交车站假“一日游”站牌主要分布在四环以内。城管执法部门经过现场逐一排查核实，共发现这类公交假“一日游”站牌192处，其中有明显电话号码的181处，涉及非法“一日游”号码33个。

　　在此，市城管执法局也提醒广大游客：北京旅游集散中心和北京公交集团不会在公交站牌上发布旅游信息，请不要受到公交假“一日游”站牌的误导。北京旅游集散中心唯一服务热线是83531111，北京公交集团唯一服务热线是96166。请广大游客加强防范意识，避免自身权益受到侵害。

　　京华时报记者贾婷马金凤卫张宁常鑫张思佳

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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