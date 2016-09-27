人民网果洛9月29日电(杨阳)“三色”班玛，是80年前红军长征途径青藏高原时唯一留下足迹的地方，红色精神在这里播种，生根发芽。80年后，这里的党员干部延续着红军“爱民如子”的光荣传统，深入贯彻群众路线，创新基层党建，“心连心手牵手”共创青川交界安定和谐。

“结对帮扶”干部群众一家亲

“要不是县委夏书记和村里干部们帮助我，估计这些钢板要一辈子留在身子里了。”班玛县班前村贫困党员拉玛加说起自己求医的事情，难掩激动的心情，眼里含着闪闪泪花。

(拉玛加回忆县委书记帮助他就医的事)

2008年4月，拉玛加在上山挖虫草时遭遇事故，胳膊和腿上都打了钢板。因为没钱就医，原本1年后就要取出的钢板在拉玛加的身体里一待就是7年。作为班玛县县委书记夏吾杰“结对认亲”的帮扶对象，夏吾杰联合村上的干部为他筹集了1.3万元医药费，还亲自派车送到医院，取出钢板后的拉玛加“一身轻松”。

从2013年起，班玛县将过去的“结对帮扶”升级为“结对认亲”，全县1310名机关干部与基层1400多名困难群众“结成亲戚”。从最初“走马观花”式的帮扶到如今的“五个必到”(重要节日必到、婚丧嫁娶必到、生病住院必到、遇重大灾害或困难必到、遇重大矛盾纠纷必到)，从“输血式”的给钱给物到如今的“六个帮送”(送观念、送政策、送技能、送信息、送岗位、送资金)，“有困难找组织”，成为基层百姓最暖心的靠山。

家住达卡乡佐诺村的牧民吾群是典型的因病致贫贫困户，吾群妻子长期患有骨质增生，瘫痪在床，吾群收入微薄，家里一贫如洗。班玛县委组织部干部与吾群认亲后，先是给他家送去了现金和物资解决生活困难，然后召集帮扶干部群策群力，要拔掉致贫穷根。

“我们为吾群全家办理了新农合，并筹集了近4万元的医疗基金，还专门派了一名驻村干部带着吾群妻子去西宁看病，三个月后，看着吾群的妻子可以下地走路了，我们的心里特别高兴。”班玛县组织部副部长叶西说。

如今，在每个认了亲戚的干部手中都有一本台账，群众的家庭状况、有哪些困难、每次帮扶的时间内容，都清清楚楚的写在本上，记在心里。“我们要求每次干部的帮扶都要记录在册，还要帮扶群众、驻村干部亲自签字，同时把工作成效纳入干部考核中，就是要把这项工作做实做久。”班玛县组织部目标考核办周加说。

现在，许多结对认下的亲戚们遇上难题，都会主动给干部打电话。不论是看病就医，还是办户口，事情虽琐碎，百姓大如天，“零距离接触”+“心连心交流”，干部群众亲如一家。

“联合党支部”共建边界安定和谐

班玛县东、南部与四川省接壤，过去，两省交界的村庄之间不是闹家庭矛盾，就是闹草场纠纷，一不留神就演变成村与村斗殴，县与县斗气，交界处的管理跟不上，久而久之就成了“你不管，我不管，大家都不管”的“三不管”地带。

青海知钦乡克迈村调委会主任巴杰说：“我们村与四川年龙乡离得最近，每年春季我们都会因为冬春夏草采挖问题与年龙乡牧民群众发生草山纠纷，每次纠纷都得不到及时的调处，一些因为一点小事引起的矛盾，最终会演变成大的群体性纠纷事件。”

2014年，班玛县知钦乡党委利用“三基”建设的契机，主动联系四川省色达县年龙乡党委研究对策。最终，一份两乡党委共同签订的《边界联合党组织组建协议书》，打破了传统党组织设置受行政区域等因素制约的瓶颈，结束了边界问题难处理的历史。

“联合党支部书记、副书记由两乡党委书记轮流担任、每届任期为1年，成员由两乡党委、政府主要领导和各村支部书记组成。我们制定了10项务实管用的支部工作制度，建立了跨省区域信息互通、矛盾联调、活动联办机制。”班玛县组织部副部长叶西说。

轮流主导，你家的事也是我家的事。在管理共同的经济社会事务中，由主导方负责牵头处理各项事务，对方积极配合，共同制定各项规则制度和各村发展规划，围绕实现“共同维护稳定、共同发展产业、共同享用资源、共同保护生态、共同开展活动、共同构建和谐”的目标开展工作。

同时，两乡派出所也签订了联防协议书，建立和完善治安稳定形势联合预警、矛盾纠纷联合排查调处、治安问题联合巡逻防范、群体性事件联合预防处置等协作机制，明确了共同维护社会稳定、共同处置突发事件、共同促进边界和谐等工作任务。

2014年11月29日，青海知钦乡联合党组织接到举报，在四川年龙乡发生偷盗案件，有牧户家中的牦牛被盗。接到举报后，两乡党委利用联合党组织的优势，组织两乡派出所工作人员共同调查抓捕。最终犯罪人员被抓获，追回被盗牦牛12头。

“两个乡的调解员聚在一起调解纠纷，比起以前调解的快了很多，一些小矛盾也能很快的调解成功，也就不会引发大的冲突，这种调处方法大家都比较喜欢。”青海知钦乡赤沟村村主任肉智说到。

今年，班玛县在稳定任务重、存在地界和草场纠纷的边远乡村新建立6个跨省党支部和8个跨县、跨乡党支部。同时，为各联合党支部拨付专项工作经费11万元，全力助推联合支部走上正常的运行轨道，有效发挥出了联合支部核心引领作用。“从调解纠纷到共同发展，联合党组织延伸了党建工作触角，填补了两省交界地区无人管的盲区。”青海知钦乡赤沟村村主任肉智说到。

在联合党支部的主导下，四川色达县年龙乡还为临界的青海知钦乡6户牧民无偿解决通电难问题。去年四川色达县年龙乡在两乡交界处修建桥梁，果洛知钦乡牧户主动无偿提供草场修建道路和材料堆放点，得到了四川色达县年龙乡群众的好评。正如班玛县知钦乡知钦村二社社长次保调侃的说：“原来是‘两家人’，现在变成了‘一家人’，还有什么问题不能解决？”。