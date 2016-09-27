光明网郑州9月28日讯(记者丁艳通讯员李松)昨日下午，雾雨朦胧，给此次“长征路上奔小康”河南网络媒体“走转改”主题采访活动增加了一抹神秘的色彩，采访沿着红军长征的路线走到了泌阳县盘古乡响水坡。

张长聚老人

响水坡南北长十余里，是纯石山梁，自古不长树木，杂草丛生，杳无人烟。遇着雨天，山涧及涵洞流水轰轰隆隆，很是骇人；加上狼群狐豹、野猪的嚎叫，成了无人涉足之地。就是在环境如此恶劣的地方，红二十五军召开了重要会议，研究了四项问题：经过村庄、围寨时，要加强宣传、统战工作；亮明态度，说明红军北上抗日意图等；所路过村庄刷写抗日标语；严明群众纪律，对沿途群众绝对做到秋毫无犯。红二十五军下响水坡，过甜水河，绕卧牛山，抵达二郎庙街。二郎庙东依山峦，西有甜水河护卫，民风淳朴，当年红二十五军曾在这里驻扎一天一夜。

村里的张长聚和宋书仁两位老人向记者讲述了当时红军经过此地的点点滴滴。今年82岁的老人张长聚那个时候还是个孩子。红军刚到的时候，村民防备心理很强。但慢慢的发现这支部队非常亲民，见人就打招呼，并且告诉群众：“这是咱自己的部队，不要害怕。我们是百姓兵，是为了反压迫才拿起了枪走上战场的。”

“当时红军来的时候我还不懂事呢。见到红军就疑惑地看着，问长辈红军为啥是红色的?引来一阵笑。”张爷爷回忆起当年的趣事，开心地笑了。他说，后来才知道是这支军队是打恶霸，一心为民的好军队。

73岁的宋书仁老人

73岁的老人宋书仁告诉记者，当年，百岁高龄的爷爷招待过红军，有一个班的红军曾在他家借宿一晚上。红军纪律非常严明，什么都不要。家人就做点饭，烧点茶给他们。但是，他们只喝茶不吃饭，只啃自己带来的干粮。晚上给他们被子也不要，只是用点稻草当铺盖。离开时，一根不落的还给村民。第二天，老百姓们得知部队要走，自发地准备柴米油盐。在老百姓的盛情下，红军虽然收下了一些猪、羊肉，但是，最后折算成钱还给了老百姓。