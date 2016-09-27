洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
【网络媒体走转改】：最受欢迎的人
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 光明网 2016-09-29 22:12
分享到：

　　光明网郑州9月28日讯(记者丁艳通讯员李松)昨日下午，雾雨朦胧，给此次“长征路上奔小康”河南网络媒体“走转改”主题采访活动增加了一抹神秘的色彩，采访沿着红军长征的路线走到了泌阳县盘古乡响水坡。

　　张长聚老人

　　响水坡南北长十余里，是纯石山梁，自古不长树木，杂草丛生，杳无人烟。遇着雨天，山涧及涵洞流水轰轰隆隆，很是骇人；加上狼群狐豹、野猪的嚎叫，成了无人涉足之地。就是在环境如此恶劣的地方，红二十五军召开了重要会议，研究了四项问题：经过村庄、围寨时，要加强宣传、统战工作；亮明态度，说明红军北上抗日意图等；所路过村庄刷写抗日标语；严明群众纪律，对沿途群众绝对做到秋毫无犯。红二十五军下响水坡，过甜水河，绕卧牛山，抵达二郎庙街。二郎庙东依山峦，西有甜水河护卫，民风淳朴，当年红二十五军曾在这里驻扎一天一夜。

　　村里的张长聚和宋书仁两位老人向记者讲述了当时红军经过此地的点点滴滴。今年82岁的老人张长聚那个时候还是个孩子。红军刚到的时候，村民防备心理很强。但慢慢的发现这支部队非常亲民，见人就打招呼，并且告诉群众：“这是咱自己的部队，不要害怕。我们是百姓兵，是为了反压迫才拿起了枪走上战场的。”

　　“当时红军来的时候我还不懂事呢。见到红军就疑惑地看着，问长辈红军为啥是红色的?引来一阵笑。”张爷爷回忆起当年的趣事，开心地笑了。他说，后来才知道是这支军队是打恶霸，一心为民的好军队。

　　73岁的宋书仁老人

　　73岁的老人宋书仁告诉记者，当年，百岁高龄的爷爷招待过红军，有一个班的红军曾在他家借宿一晚上。红军纪律非常严明，什么都不要。家人就做点饭，烧点茶给他们。但是，他们只喝茶不吃饭，只啃自己带来的干粮。晚上给他们被子也不要，只是用点稻草当铺盖。离开时，一根不落的还给村民。第二天，老百姓们得知部队要走，自发地准备柴米油盐。在老百姓的盛情下，红军虽然收下了一些猪、羊肉，但是，最后折算成钱还给了老百姓。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳市将添一家水平尖端的现代化肿瘤专科医院
  • ·奶奶怀疑早产孙子非亲生 强逼儿子做亲子鉴定
  • ·市民开计生证明多个儿子：异地孩子档案张冠李戴
    		•
    波诡云谲的楼市谁是幕后推手
    波诡云谲的楼市谁是幕后推手
    9月首套房贷款利率优惠下降
        昨日，国内在线金融搜索平台融360发布的最新房贷报告显示，今年9月，全国首套房平均利率为4.44%，与上月持平...
  • ·业内：产品定制是房地产必由之路
  • ·郑州市不动产权证书 “难产”惹民怨
  • ·土拍市场日渐火热 卖地收入再成地方财政主力
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市轨道交通有限责任公司正式成立 ...
  • 下月起，在售主流手机套餐均不再收长...
  • 国务院第十一督查组来洛督导工作
  • 冷空气仍影响洛阳 今天最低气温仅有12℃
  • 国庆节假期期间，洛阳交通流量将大幅...
  • 河南7个月身孕护士跪地托举半小时 术...
  • 158个见习岗位虚位以待 涉及教师、网...
  • 市十一次党代会主席团举行第三次会议
  • 西安一公司半年亏2000万 卖北京三套房...
  • 图说党代会
    		•
    百姓呼声
    伊洛路灰土层已基本完成　争取10月底通车
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    精彩图片
    90后美女“副镇长”拍...
    台风“鲇鱼”在福建多...
    易建联亮相湖人队媒体日
    探访港珠澳大桥
    精彩热帖

    迎国庆 水兵舞

    秋华清丽香杳然

    晨曲

    大长腿 小集中
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    张一山示范出游正...

    1986长江漂流事件...

    阿Sa杨丞琳互吻

    唐嫣造型优雅迷人
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605