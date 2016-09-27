中国经济网固原9月29日讯(记者拓兆兵)“六盘山上高峰,红旗漫卷西风。”将台堡,今属宁夏固原市西吉县,因1936年红军三大主力在此会师结束长征而名扬天下。2016年7月,习近平总书记来到将台堡,提出“我们这一代人要走好我们这一代人的长征路”,将台堡再次受到瞩目。不忘初心,继往开来,打赢脱贫攻坚战。日前,“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动宁夏站采访团来到将台堡,缅怀先烈,探访这片红色之地的巨大变化。

将台堡红军会师纪念碑。

站在红军会师广场远眺纪念碑,高大巍峨,朴实无华。碑顶代表三个方面军的三位红军战士英姿勃发,凝视远方。1936年7月,红二、四方面军在甘孜会师后,分头向陕北进发。为了接应二、四方面军北上,已经达到陕北的红一方面军组成了以彭德怀为司令员兼政委的“红军西方野战军”,向西挺进。10月9日,红军总司令朱德、总政委张国焘及红四方面军到达甘肃会宁城,受到了红一方面军的热力欢迎,红军三大主力胜利会师。但红二方面军还在北上途中。10月22日,红二方面军在总指挥贺龙、政委任弼时率领下在将台堡与红一方面军主力会师,举行了盛大的联欢会。至此,红军三大主力实现了完整意义上的大会师。一个月后,红军主力抵达陕北,举世闻名的二万五千里长征胜利结束。

将台堡三军会师场景。

尽管红军停留时间并不长,但红军给将台堡人民留下了美好的记忆和宝贵的精神财富。

走进将台堡红军会师纪念馆对面的“阿伊莎”早点铺, 45岁的老板马存杰热情洋溢:“饭馆的生意很好,主要是沾了红军的光!”马存杰家就在将台堡附近,以务农为主,全家5口人年收入不到两万元,日子过得紧巴巴。2012年,看到将台堡红军会师纪念馆红色旅游兴起,已在县城餐馆打工两年的马存杰和妻子来到将台堡在景区对面开了家饭馆,主营包子、稀饭和豆浆。品种虽然不多,但味道好,吃饭的本地人和游客不少,每天营业额700多元,一年纯收入达到8万元,一举脱贫致富实现了小康生活。

将台堡旧貌。

在将台镇上,像马存杰这样过上小康生活的人不少。小康生活是中国亿万农民的理想生活。记者近年来在宁夏南部山区调查结果显示,农民心目中的小康生活标准是年收入8万元。近两年来,为了发挥城镇产业聚集带动作用,把红色资源利用好,让更多的人脱贫致富奔小康,在区市县的大力支持下,将台堡正在大力建设红色旅游特色小城镇。记者看到,在距离红军长征纪念馆100多米的地方,楼房崭新,商铺林立,道路、绿化、市场、电信等基础设施一应俱全,一个现代化特色小城镇已然成型。在镇子旁边,新修的高等级旅游公路已经通车,将该镇纳入到固原市全域旅游的大框架内。“最近两个月来将台堡参观的游客明显增多,最多时一天突破1万人次。”红军会师纪念馆工作人员告诉记者,自从7月18日习近平总书记到将台堡向红军长征会师纪念碑敬献花篮并参观三军会师纪念馆之后,全国各地游客慕名而来,形成一股学习参观的热潮。

新修的高等级旅游公路从将台堡穿境而过。

会师将台堡,打赢攻坚战。将台堡乡属于六盘山连片特困地区,全乡共有27011人,其中贫困人口8052人,目前正处于脱贫攻坚的关键期。“脱贫攻坚任务很重,但相比红军长征的攻坚克难算不了什么,我们要发扬不到长城非好汉的精神,走好新的长征路,如期打赢脱贫攻坚战!”将台乡副乡长马效武告诉记者,目前该乡种植、养殖、劳务“三驾马车”全面提速,计划于2018年提前脱贫。

将台乡现代化蔬菜种植基地。