延川县文安驿镇的移民安置小区。摄影：聂峥

国际在线报道(记者聂峥)：一条条马路宽阔整洁，一片片树林郁郁葱葱，一排排现代化新屋鳞次栉比……这里是位于延安市东北部的延川县文安驿镇，一系列可喜的变化正发生在这个昔日的贫困山村，欣欣向荣的画面很难让人和印象中黄土高原窑洞遍布的陕北革命老区联系在一起。

1935年，红二十五军到达延川县永坪镇，是长征到达陕北的第一支红军队伍。红二十五军与刘志丹率领的陕甘红军在这里胜利会师。81年后的今天，延川县的人民群众盼望着在奔小康的新长征路上能够再次胜利会师。

延川县是陕甘宁革命老区振兴规划重点扶持县、新一轮国家扶贫开发工作重点县。全县现有贫困村63个，总人口19.2万人，在册贫困户7334户18620人，贫困发生率13.7%，但剩余的脱贫人口脱贫度深、难度大、成本高。洛川县为此大力开展精准扶贫工作，按照“一村一策、一户一法”的工作思路，因地制宜确定了移民搬迁脱贫、技能培训脱贫等12类差异化的帮扶措施。

徐海胜在接受记者采访。摄影：聂峥

延川县文安驿镇51岁的徐海胜就是移民搬迁脱贫的代表之一。徐海胜一家四口曾经住在窑洞里，家里的地不多，收入来源主要依靠他外出打工。借助移民扶贫政策，由政府补贴一部分，个人出资一部分的方式，他们一家四口在文安驿镇分到了80平米和120平米的两套房子。

提到这两套房子，徐海胜的脸上难掩兴奋：“现在房子在装修，地板已经铺上了，估计很快就能住进新楼里了！”当记者问到对两套房子有什么打算时，徐海胜已然开始规划起了未来的小康生活：“自己住小的那套，大的那套房子留着给刚大学毕业的儿子。”

据记者了解，在延川县，像徐海胜这样的搬迁移民不在少数。2012年至2015年，当地共搬迁11357户移民，2016-2018年计划搬迁5821户，延川县在“实现全面小康，不能让一个人掉队”的新长征路上，传承和践行着长征精神，迈着坚定的步伐，向脱贫攻坚的新胜利奋力前行。