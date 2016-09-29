直罗镇战役，是1935年11月中国工农红军第一方面军在陕西省鄜县(今富县)直罗镇地区对国民党军的进攻战役。直罗镇战役也是红一方面军长征的最后一战，被毛泽东称为“奠基礼”的战役。

伴随1934年至1935年6月期间国民党军对陕甘革命根据地一、二次“围剿”失败，1935年7月下旬，国民党军队开始向陕北苏区发动第三次围剿。就在西北红军反敌第三次“围剿”斗争的关键时刻，红二十五军和中央红军先后来到陕北。

1935年11月上旬，国民党东北军第五十七军以1个师防守甘肃省合水县太白镇，主力3个师沿葫芦河向直罗镇、富县攻击前进。其先头第一〇九师进至黑水寺、安家川地区时，军部率另2个师进至张家湾东西地区。

11月5日，毛泽东、彭德怀率红一方面军南下至甘泉象鼻子湾村，确定发起直罗镇战役。按照部署安排，由三个前线指挥所共同构成战役的指挥系统：中央军委暨红一方面军总指挥所(毛泽东)、红一军团指挥所(林彪)、红十五军团指挥所(徐海东)，分别位于战场东边、北边、南边，相互策应。

1935年11月20日下午，在红十五军团一个连和县游击队的引诱下，国民党东北军一0九师师长牛元峰率其所部，在飞机掩护下，从黑水寺沿葫芦河川闯进直罗镇，安营扎寨。

到20日晚，两路红军分别进入预定位置，包围了直罗镇，21日拂晓，红军总攻开始。直至24日上午，红军击毙牛元峰。至此，直罗镇战役胜利结束。

直罗镇战役，从1935年11月21日正式开始到11月26日结束，歼灭国民党东北军1个师又1个团，俘虏5300多人，缴枪3500多支，大涨红军将士的士气。直罗镇战役的胜利，迫使西线的国民党军第五十七军余部退至甘肃合水，东线之敌第六十七军一个师退回鄜县城(今富县)。

直罗镇战役的胜利，彻底粉碎了国民党军对陕甘苏区的第三次“围剿”，加速了国民党营垒的分化，对以后的西安事变、抗日民族统一战线的形成产生了重要影响，并为党中央奠基西北打开了新局面。

在直罗镇战役期间，富县地区的人民为中央红军筹集粮食、运输粮食600多担，负责加工粮食的群众300多人，建立张村驿、上柳池、照八寺、槐树塬4个俘虏转运接待站，工作人员180多人，组织了1500多人的担架队，担架500多副，富县游击大队、富县游击队、中宜独立营分别担任配合主力红军诱敌和阻击任务。“没有群众和我们一致，隐蔽主力，搬运伤兵，供给粮食，都不能做得这样好。”毛泽东事后总结说。

1954年为缅怀和纪念在直罗镇战役中牺牲的革命先烈，富县人民政府将牺牲的先烈遗骨集中安葬在直罗镇北山寺山下，修建了直罗镇战役烈士陵园。(图/文 杜旭涛)