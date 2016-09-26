文安驿镇居民接受记者采访新华网马若虎摄

新华网延安9月29日电(马若虎)做好扶贫工作，需要从上到下层层传导压力、一级一级落实，也需要从下到上层层传导动力、一级一级攻坚。对作为革命老区和集中连片贫困地区的延安来说，打赢脱贫攻坚战的当务之急，就是要建立健全扶贫机制，加大组织保障力度，实现市、县、乡、村四级的联动和传导。

如何实现四级传导？以延安为例，我们不妨从下到上谈起。

“城镇村结合、跨区域搬迁”的总体思路

住在简陋的窑洞，四口之家的主要收入来源于自己打工的微薄所得，徐海胜一家的确算得上当地的困难户。因为要给新学校让地方，徐海胜一家不得已从以前住的窑洞里搬进了过渡房，不过好在镇政府作“交换”的两套楼房快装修好了。

虽然楼房是“换”来的，但徐海胜明白，自己正是文安驿镇扶贫搬迁的受益者。受益者中，既有徐海胜这样的本地人，也有其他城镇的人口；既有徐海胜家这样的拆迁户，也有其他需要安置的困难户。

近年来，文安驿镇按照“城镇村结合、跨区域搬迁”的总体思路，打破原有的行政区域划分，跨村跨镇跨区域搬迁，以“有土安置”、产业带动、“无土安置”等模式安置了五个乡镇的1874户6495户搬迁户。

解决了住的问题，是徐海胜一家奔向幸福美好生活的关键一步。随着两个孩子相继毕业工作，家里的日子会很快好起来。谈到搬新房，徐海胜脸上洋溢着笑容，“我们搬到小套，大的会留给儿子。”

文安驿镇上驿村村民徐海胜新华网马若虎摄

有序推进的延川县移民搬迁工作

在移民搬迁方面，文安驿镇是其所属延川县的典型代表。下辖乡镇的工作到位，不仅是一个县工作有力的体现，更能产生良好的示范作用和连锁反应。

根据延川县提供的资料，该县主要采取集中搬迁、分散搬迁和就近集中新建三种方式进行安置，搬迁安置点实现“六配套”，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。该县2012—2015年已经搬迁11357户；2016—2018年，计划搬迁5821户，现全部启动。目前，搬迁对象已确定，安置点选址基本完成，搬迁的前期工作正在有序推进。

确定扶贫搬迁的对象，就是解决“扶持谁”的问题。为此，延川县在建档立卡“回头看”基础上，采取坚持标准与分类比对倒排相结合的办法，先以村民小组为单元进行分类倒排，然后以村为单位进行联评，同等条件下，采取“一算三看”的办法，即，算人均纯收入，看住房条件、看家庭主要劳动力身体健康情况、看家庭成员因病、因学支出情况。

村不漏户，户不漏人，切实把真正的贫困人口确定为兜底和帮扶对象。延川县计划移民搬迁的群体，均为建档立卡在册登记贫困户。

延安市扶贫搬迁的成效和思路

在延安市的整体扶贫工作中，延川县作出了自己的贡献。按照向县城、重点镇和新型农村社区集中的原则，延安市累计搬迁16.95万户、59.3万人，搬迁群众的居住条件、生活方式、收入结构、思想观念，文明程度和生活质量得到了彻底改善。“十二五”以来，延安市贫困人口数量大幅减少，33万贫困人口实现脱贫，全市贫困人口由2011年底的44.7万人下降到2015年的9.88万人，贫困发生率由28.97%下降到6.4%。

根据2016年的工作部署，延安市一次性启动了建档立卡中需要搬迁的3.32万户、7.96万贫困人口搬迁工作，力争2017年全面建成，2018年全部搬迁入住。目前，已开工1.91万户，已建成1.1万户。

扶贫搬迁是精准扶贫的一个有效手段，打赢脱贫攻坚战，需要多措并举、多管齐下，做好相关配套工作。脱贫工程具有系统性，每一个环节都容不得闪失。各级政府必须加强组织，传导落实，形成精准扶贫的良性循环。