南方网讯(记者/周丹阳)2015年春节前夕，习近平总书记回到家乡陕西视察工作，看望干部群众，并提出以“五个扎实”要求为统领，强力出台实施了一系列行之有效的“稳增长”政策措施，使得全省经济增速逐季回升。

作为红军落脚陕北后的政治文化中心，作为中共中央曾战斗生活过13年的革命圣地，延安拥有的“红色资源”令人羡慕：仅革命文化遗址就有350多处。走进延安，仿佛进入了一个红色经典世界，枣园、凤凰山、清凉山、延安革命纪念馆，以及周边的瓦窑堡等，每一处都蕴藏着无数动人的故事。

由中央网信办举办的“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动近日就走进陕西延安，感受陕北老区的“红色精神”。

红色旅游支柱，助推老区脱贫

延安革命纪念馆。南方网周丹阳摄

今年年初，延安统计局公布了一组令人振奋的数据：延安市去年接待国内外旅游人数3500.8万人次，增长11.3%，其中：海外旅游人数3.52万人次；实现旅游综合收入192.6亿元，增长12.1%。

为让革命圣地的红色记忆传得更远更广，延安提出“红色旅游兴市”的战略目标，依托旅游带动当地经济社会发展。这几年，在投巨资丰富和完善革命遗址的同时，延安还推出了“回圣地、登宝塔、游旧址、受教育”，“延川红枣文化艺术节”等10多个旅游项目。

来自全国各地的网络媒体记者、编辑认真倾听导游讲解。南方网周丹阳摄

在延安宝塔山上，来自全国各地的网络媒体记者、编辑认真倾听导游讲解，导游告诉记者，许多游客专门从广东、新疆等地来延安瞻仰革命胜迹。

中国革命的伟大与艰辛，孕育出中华民族最宝贵的精神财富。70年前党和红军在延安留下的革命足迹，是烽火岁月的生动见证；而火热的红色旅游，则为长征精神的传承与张扬搭建了舞台。

移民搬迁有实效，脱贫攻坚奔小康

按照“一村一策划、一户一法”的工作思路，延川县精准制定脱贫措施，第一项就是实施移民搬迁脱贫一批。

延川县困难户王凤梅。南方网周丹阳摄

“搬进来新房子，生活太美啦”延川县困难户王凤梅笑开了花，“我们以前住在窑洞，政府政策好，扶贫困难户，我们才能住到这么好的房子啊”王凤梅表示对现在住的房子很满意。

延川县移民搬迁居民的新房子。南方网周丹阳摄

在2015年集中搬迁5325户18638人的基础上，延川县在2016-2017年计划移民搬迁的5821户15134人，均为建档立卡在册登记贫困户，今年一次性规划布点全面启动建设。主要采取集中搬迁、分散搬迁和就近集中新建三种方式进行安置，搬迁安置点实现“六配套”，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富。

“小康不小康、关键看老乡”延川地处陕北延安革命老区，有着光荣的历史沉淀，一直以来受到习总书记等国家领导人的亲切关怀。延川正在走出一条具有示范作用的农村精准扶贫之路，让老区焕发新的时代活力。