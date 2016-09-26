9月24日，全面深化改革领导小组成立整整1000天了。1000个日日夜夜，在以习近平为总书记的党中央的领导下，中国改革攻坚克难，成就斐然，赢得国际舆论的广泛赞誉。

巴媒：中国深改敢啃硬骨头

巴基斯坦主流英文报纸《巴基斯坦观察家报》9月26日以《中国大踏步推进改革》为题对深改组成立1000天进行报道，文章说，9月24日，以习近平为组长的深改组成立1000天。深改组2013年12月30日成立以来的27次会议，针对城市化、扶贫、创新和资源配置中的市场角色等许多“难啃的硬骨头”出台了数百项措施。

在公司注册制改革方面，文章举例说以前河北邢台威县需要提交多达28种材料，跑5个部门，现在24小时内即可完成。

该报道称，这“反映了中国简化行政管理和权力下放的成效”，并说“这项改革促进创业，扶持了在创造就业上扮演核心角色的私人和小微企业”。

《巴基斯坦观察家报》的文章还说，“2012年开始的营业税改增值税已经为纳税人节约了6400亿元，592万纳税人受益。营业税改增值税于2016年5月全面铺开，其所以得到支持部分是因为减少了双重征税，减轻了中国企业尤其是小企业的负担”。

该文表示，随着改革的深入，今年有望再节省5000多亿元，并称“这是本届政府2013年执政以来最大规模的税收减免”。

文章说，过去三年来，一些长期停滞的改革重新启动，包括司法改革、财税体制改革、户籍制度改革、国企负责人薪酬制度改革、公立医院改革和农村土地改革。

文章称，2013年以来，中国大力推进改革以使人民均衡地享受改革成果并对改革感到满意。

该报道还对中国在扶贫方面的成绩进行介绍。 2013年来，政府已经增加了扶贫方面的投入。文章举例称，在湖北省大悟县七寨村，由于政府的扶贫计划，1.2万亩贫瘠的山地变成了茶园，这使200多户家庭人均增收2万元。

的确，中国推动改革的坚定和果断令人惊叹。在全球经济低迷，改革进度停滞不前的大背景下，中国改革的决心和力度为各国树立了榜样。

澳CEO：中国改革堪称榜样

据澳大利亚商业杂志《盈利》(IN THE BLACK) 9月9日报道，澳大利亚注册会计师公会(CPA Australia)首席执行官亚力克斯·马利(Alex Malley)撰文称，“我在中国看到了一个以坚定决心推进雄心勃勃改革计划的政府”，并称“这是澳大利亚可以学习的榜样”。

“中国经济从生产导向型向消费导向型的转变和大规模反腐值得大书特书，并得到认可。”他表示，“其它值得关注的还包括财政部门和供给侧改革，鼓励创新和高端制造业的努力，知识产权保护的进步和一带一路倡议。”(张岩)