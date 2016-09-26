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华裔女子以1敌3击退持枪匪徒：报警电话没打通
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 央视新闻 2016-09-29 15:16
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华裔女子以1敌3击退持枪匪徒：报警电话没打通

　　如果遇到入室抢劫的匪徒，你会怎么办？最近，在美国的亚特兰大，一位华裔女商人遭遇了入室抢劫的匪徒，她的表现完全可以用“女汉子”来形容。

　　从一段近期在网络上广为流传的视频可以看到，三名匪徒深夜进入一位华裔女商人家中实施抢劫，女事主被惊醒后，面对歹徒的枪口，毫无惧色，拔出手枪，连连射击，一口气打光了全部6发子弹。最后，一名歹徒中弹身亡，另外两人落荒而逃。

　　央视新闻专访陈凤珠：报警电话没打通无奈持枪自卫

　　几经周折，央视记者找到了这位华裔女子，她叫陈凤珠，是一位华裔女商人。据她介绍，9月16日凌晨，正在睡梦中的她听到隔壁的墨西哥帮工发出了恐怖的叫喊声。她觉得情况危急，就拨打了报警电话，但可惜没有打通。别无选择的她拿起枪，走出房间。面对房间外入室的劫匪，陈凤珠连开六枪，劫匪只好选择逃跑。

　　陈凤珠家大门外的房檐上，几个弹孔被警方做了标记。

　　目前，当地警方已经确认她属于正当防卫，不用承担任何法律责任。

　　陈凤珠家外仍留有破碎的玻璃。

　　尽管击退了劫匪，尽管事件已经过去多日，但陈女士依然感到后怕。她知道，依然有两个歹徒在逃。现在，她已经准备搬离这个生活了三年多的家，把房屋出租或者出售。在离家不远的商业区，陈女士经营着一家水产批发店，现在店里已经恢复了正常营业。

　　开枪击退劫匪引华人对治安环境担忧

　　华裔女汉子陈凤珠勇敢开枪击退劫匪的事，让美国当地许多华人一边不住赞叹陈女士勇敢，一边也更加感受到当地治安环境堪忧以及枪支泛滥带来的威胁，他们中的许多人都在考虑是否有必要在家中安装防卫设施，甚至不得不购买枪支自卫。

　　陈凤珠家安装的摄像头。

　　在陈凤珠的家里，房屋内外各角落都安装有摄像头，她说，这是当地居民的必不可少的基本配置。她说，在美国亚特兰大生活，防范心理一刻不能松懈。她在亚特兰大做了三年的海鲜生意，耳闻目睹了太多同行们被持枪匪徒抢劫的事情。她击退劫匪的手枪，是家人陈先生一个月前刚刚买来送给她的。在这事发生之前，她仅仅练习了一次。

　　另一位亚特兰大的年轻妈妈清野，在陈女士家发生的事情后，更坚定了自己练习射击和买枪的打算。

　　美国枪支泛滥管理松懈犯罪率不断上升

　　据统计，全美国私人拥有的枪支已经超过了3亿支，超过了美国的人口总数。枪支管理松懈带来犯罪率的不断上升，恶性枪击案在各地接连发生。在大都市芝加哥，今年前8个月就有500人死于枪击犯罪。枪支泛滥、枪支犯罪已经成为美国社会一大顽疾。在亚特兰大等犯罪高发城市，不少商家和个人不得不配备枪支用于自卫，防范抢劫案件发生在自己身上。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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