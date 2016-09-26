新华社成都9月29日专电(吴正琪、谢佼)近日一烟民在高速行驶的动车组上偷偷吸烟，导致动车组意外停车。这为国庆安全出行敲响了警钟：为了自己和他人的人身安全，旅客要严格遵守交通安全的各项规定，切勿“越雷池一步”。

根据中国铁路总公司的最新规定，在动车组列车上吸烟被公安机关依法处罚的乘客，除非持本人身份证就近到铁路客服中心签订承诺书不再犯之外，将被列入黑名单并限制购买全国各车次动车组车票，一旦发现再犯将被终身禁止乘坐动车。

9月22日，上海虹桥站开往成都东客站的D353次列车正运行在渝利铁路上，司机突然发现9号车厢出现烟雾报警，立即通知列车工作人员和乘警，并将动车组列车减速停车。该车乘警会同列车长、随车机械师赶到9号车厢，对车厢各个部位进行逐一检查，在该车厢卫生间内发现了正在吸烟的违法嫌疑人李某。

经调查，年过六旬的李某承认，自己有四十余年烟龄，每日烟量在一包以上。这天，他乘坐动车组列车由上海返回重庆，旅途中烟瘾发作，他抱着侥幸心理躲进了卫生间，谁知道点上烟刚吸了几口，就触动了警报，动车马上就停下来，自己被乘警和列车工作人员抓个正着。

根据铁路安全管理条例第七十七条、第九十五条规定，李某被移交车站派出所，并予以治安罚款等处罚。

国庆黄金周即将来临，大量旅客将乘坐动车出行，而动车组列车全程全区域禁止吸烟，一旦有吸烟情况发生，轻则导致列车减速运行，重则危及行车安全。成都铁路警方提醒，行驶中的动车是个密闭空间，一旦发生火灾，就会出现群死群伤的严重后果。