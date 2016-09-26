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云南茶树王比秦始皇还老1000岁 一斤茶叶卖40万元
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 三秦网 2016-09-29 09:59
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　　原文配图：古老的凤庆锦绣茶王树。

　　古老的凤庆锦绣茶王树

　　在云南省临沧市凤庆县，小湾镇锦绣村香竹箐，坐标北纬245”51’，东经1004”53’，海拔2245米的地方，生长着一棵迄今为止发现的世界上树围最粗、树龄最大的古茶树，人们称它为锦绣茶王、香竹箐古茶树。

　　远观茶王树

　　2003年云南农业大学茶学系蔡新教授，亲测这株古茶树，测量结果为：树高10.2米，树幅11×11.3米，胸围5.67米，基围5.84米(锦绣茶王先后被多次测量，测量数据自然有所出入，故目前公开的锦绣茶王的测量数据不同，也实属正常)。

　　20世纪80年代初，北京市农展馆馆长王广志先生，采用同位素方法，

　　推断香竹箐古茶树树龄超过3200年。随后，广州中山大学植物学博士叶创新对香竹箐古茶树进行考察，得出和王广志一样的结论。2004年初，日本农学博士、茶叶专家大森正司和中国农业科学院茶叶研究所林智博士，都对香竹箐古茶树的树龄做了测定，认为锦绣茶王树龄超过3200年。

　　3200年前，我国还处于商朝，是奴隶社会。按锦绣茶王树龄超过3200年推算，

　　其比商纣王还年长近100岁，比春秋时代的孔子年长近700岁，比秦始皇年长近1000岁……

　　当地老百姓说，锦绣茶王是神，远近村子的茶农都不敢随便攀摘。逢年过节，村民们便不约而同赶来祭祀茶树王。2006年5月，来自中国台湾、中国香港、马来西亚的茶界名人，和来自云南省澜沧江流域的苗族、傣族、佤族、藏族等8个少数民族代表，共计5000多人，汇聚在香竹箐共同祭拜这株“地球上最老、最大的茶树王”。

　　2013年，经凤庆县十五届人大十三次常委会议审议，表决通过了《关于对香竹箐古茶树王(锦绣茶祖)实施保护的决定》。专为一棵茶树作出一项人大决定，在云南省也是首例。

　　以锦绣茶王树叶制作的茶品自然是价格不菲：2007年的普洱茶文博会上，

　　一饼用锦绣茶王树叶制作的499克的茶品，以40万元的天价被拍出，每克茶800多元的价格，是当时黄金价格的四倍，创下当时新茶拍卖价最高纪录；2015年4月17日，第二十五届茶文化艺术节在凤庆县开幕，用锦绣茶王树叶制作的2015年“锦秀茶王”茶品，以3500元每克的高价被拍出。

　　锦绣茶王，不愧为世界茶祖！超过3200年的树龄，也恰恰证实了云南是世界茶树的发源地。香竹箐古树茶是祖先留给世界的宝贵财富，堪称世界的瑰宝！

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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