中新网9月29日电据外媒报道，印度尼西亚龙目岛的林贾尼火山当地时间本月27日傍晚开始爆发，火山灰柱高达2公里，导致半空满布火山灰。

当局截至28日已疏散超过1100名民众，暂未收到伤亡报告，又派救援人员撤离现场附近389名游客，当中333人为外籍人士。当局已确认约120人的位置，并得悉他们正在下山，但仍有逾250人未能联络上，担心他们被困山上。

据报道，此次爆发的是林贾尼火山口内部一座较小的火山锥“巴鲁贾尼火山”，当局昨日提高火山警戒级别，但距离最高危险级别仍有2级。现场方圆约3.7公里的乡镇暂未受影响，龙目岛机场运作如常，但部分往来旅游胜地峇里岛的航班取消。

据了解，林贾尼火山每年吸引成千上万游客攀登，由山脚攀上山顶一般需时数天，巴鲁贾尼火山则是沿路主要景点。

印度尼西亚国家救灾部门发言人努格罗霍指出，根据25日以来的记录，共有389人士试图登山，大部分是外国人。他还说，虽然大多数游客根据官方建议路线攀山，但不排除有人自行设定路线。

印度尼西亚官员未有发布失踪游客的国籍，美国驻雅加达大使馆表示，未知当中有否美国公民。

印度尼西亚位处环太平洋火山带，全国共有130个活火山。由于地壳移动，当地过去多次发生地震及火山爆发。