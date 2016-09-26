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【网络媒体走转改】老区延川：卯足干劲将贫困县摘帽
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 陕西新闻网 2016-09-29 09:05
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【网络媒体走转改】老区延川：卯足干劲将贫困县摘帽

文安驿镇移民安置小区，已有1000余户搬入新居。

【网络媒体走转改】老区延川：卯足干劲将贫困县摘帽

“长征路上奔小康”采访团成员采访当地老乡。

西部网讯（记者 彭芬 熊惠玲 赵昊 贺桐） 1935年，红二十五军到达延川县永坪镇，是长征到达陕北的第一支红军队伍。红二十五军与刘志丹率领的陕甘红军在这里胜利会师，成为中国工农红军在西北地区会师的前奏。

作为革命老区，延川曾为长征胜利做出重要贡献，但由于山大沟深，经济发展受到制约。近年来，老区人民通过移民搬迁、发展旅游、培育现代农业等方式，卯足干劲要在2018年将贫困县摘帽。

让移民搬得出稳得住能致富

在文安驿镇风景移民安置小区，已有1000余户来自全县各处的移民搬入新居。据介绍，该小区规划了三期，将能容纳2000余户移民居住。

贫困户冯庭前从前住在关庄镇西洼村，位置偏远，交通不便，同时村里无主导产业，仅靠单一的种植业为生，群众的生活极度贫困。2013年7月，延川遭受特大强降雨灾害，西洼村的房屋、道路、农田受损严重。山体滑坡导致冯庭前家的2孔窑洞坍塌，当时幸好家里无人，免于一场灾难。

移民搬迁政策的实施给冯庭前家带来了福音。他申报了移民搬迁，由政府补贴一部分，个人出资一部分的方式在文安驿安置点分配到一套80多平米的房子，2015年8月搬入新居。“小区电、路、供气、供水、广场等设施齐全，我们现在真的过上了城里人的生活。”冯庭前的妻子王秀莲说。

远离故土，靠什么生活？王秀莲应聘到小区当保洁员，月工资850多元，全家人的基本生活有了保障。冯庭前之前在周边打临工，年收入近万元，今年意外受伤，享受到了县里的大病、慢性病县内吃药住院零费用的医疗优惠政策。王秀莲就在小区工作，回家照顾老伴也十分方便。

冯庭前的儿子今年23岁，今年夏天刚从大学毕业。老两口谈到优秀的儿子，幸福的笑容绽放在脸上，王秀莲说，等儿子找到工作，他们一家的生活肯定会越来越好。

据介绍，2012年至2015年，延川县共搬迁11357户移民，未来2年计划再搬迁5821户，目前已全部启动。通过产业帮扶、金融扶贫等方式，移民们就地解决了生计问题。

古镇建设拉动旅游发展 新增就业岗位群众获益

延川县文安驿镇地处210国道沿线，距县城15公里，曾于西魏大统三年（537年）设郡县，古称文州，是陕北重要的驿站，并留下了文安古城墙、文州书院、古驿站、烽火台、魁星楼等众多文化遗址。

千百年来形成的驿站文化是文安驿的灵魂，然而随着时间的流逝渐渐衰落。于是，在陕旅集团、陕西大美术文化产业集团多方促成下，立足古镇风貌保护、彰显底蕴文化特色的文安驿古镇文化园区项目开工建设，2015年9月一期工程正式开园。

古镇以一千年古道驿站、一千孔古窑居建筑、一千五百名知青生活、一部路遥人生小说真实原型为主题，传承了延川县文安驿的驿站文化、高原文化、红色文化、知青文化，通过发展文化旅游业，带动当地群众脱贫。

曹让虎、杨香莲夫妇是文安驿土生土长的农民，他们的耕地在2014年修建高速路时被征用，家里还有上学的孩子，家境比较困难。古镇开园后，老两口顺利应聘到园区工作，从第一产业转型到第三产业，增加了家庭收入。

按照文安驿镇按照“一镇三园”的总体布局，除古镇文化园区外，工业园区占地1100亩，入园企业13家，延长石油LNG和瓜尔胶项目已于2015年8月底投产；现代农业园区的高效设施农业、现代畜牧园、标准化种植示范基地和苹果基地基本建成。三大产业园区建成后，将为当地群众提供约1万个就业岗位。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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