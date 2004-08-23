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美国一14岁枪手枪杀父亲后校园射伤3人
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-29 08:50
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　　中新网9月29日电据外媒报道，当地时间本月28日，美国南卡罗来纳州安德森县的汤维尔(Townville)小学发生枪击案，造成两名学生和一名老师受伤，一名青少年嫌犯被逮捕。据美联社报道，枪手在开枪打死自己的父亲后，前往校园行凶。

　　据报道，安德森县(Anderson County )警长办公室副警长斯密斯(Keith Smith)表示，枪手为14岁的白人青少年，他在枪杀了自己的父亲后持枪前往校园。枪手并未进入学校大楼，在接近操场的地点被志愿消防员制服。

　　调查人员表示，之前在学校附近的路上发现的男性尸体，是47岁的Jeffrey Osborne，他是枪手的父亲。

　　斯密斯表示，枪手此前一直在家接受教育，并不是这所小学的学生。而受伤的两名男学生和一名女老师的伤势并不严重。目前事发小学已经安全，学校这个星期都将关闭。

　　据报道，这起枪击案发生在当地时间下午2点后，社交网站上的目击者称数十辆警车停在学校附近的24号高速公路上。多个执法部门的工作人员来到现场，包括南卡高速巡警、安德森县警察、安德森治安官办公室警员等。

　　一架直升飞机也来到现场，将三名伤者送往医院，一名女教师和一名学生被送往AnMed医疗中心，目前情况稳定。另一名学生被送往Greenville Memorial紧急创伤中心。

　　枪案发生后，学校紧急关闭并且疏散了师生，学生们被送往Oak Dale教堂。据悉，在该小学中，共有286名从学前班到六年级的学生。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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