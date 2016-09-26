美国大选史上最受关注的一场辩论已于当地时间26日结束，然而，战斗远远没有停歇。几乎在同一时间，特朗普和希拉里都继续在多个平台用人们听到耳朵长茧的内容攻击对手。

当地时间27日上午，特朗普告诉福克斯新闻(Fox News)“福克斯之友”节目，“当希拉里最后以妇女攻击我的时候，我准备用她丈夫的女人还击她，我决定不能那么做，因为她女儿就在那个大厅里。”

特朗普还抱怨说，竞选辩论上配给他的麦克风声音时断时续，而且音量要比配给希拉里的麦克风低，这令他怀疑自己的麦克风“是否被故意设置成这样”。

当主持人问特朗普辩论中有什么事将他惹怒。他不假思索地回答，是(阿莉西亚·)马查多。“她是我们选出的最差的、最差的，绝对是最差的(“环球小姐”)。她让人难以忍受。”

出生于委内瑞拉阿莉西亚·马查多1996年当选“环球小姐。当时刚刚收购这项赛事主办公司的特朗普担任选美大赛主席。在26日的电视辩论末尾，为向选民强调特朗普不尊重女性，希拉里提及特朗普曾把马查多唤作“家政小姐”，只“因她是拉丁裔女性”。

27日下午，希拉里团队安排马查多接受媒体采访，马查多并未对特朗普的再度言语伤害作出回应。她说，希望自己的经历能让选民“擦亮眼睛”、看清楚应该选谁。据新华社