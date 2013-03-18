新快报讯记者李佳文通讯员邝欣頔郭欣报道 国庆节将至,广州不少市民已经在紧锣密鼓地筹划旅游行程。今年国庆黄金周,中国公民能够享受免签、落地签待遇的国家和地区达到了57个,是史上最多的一个黄金周。受英国脱欧、英镑贬值的影响,欧洲游价格也较去年下降近两成。值得一提的是,市场上新出现的国庆期间赴越南动车团,今天仍然能够报名。

摩洛哥突尼斯成国庆游新热点

根据外交部的消息,8月18日起,厄瓜多尔对中国普通护照免签;8月19日起,汤加对中国普通护照免签。至此,对持普通护照的中国免签/落地签国家和地区,已达57个。今年国庆黄金周,是中国公民享受免签国家和地区数量最多的黄金周。

据一家旅游网站近日统计,今年国庆黄金周,赴摩洛哥、突尼斯、汤加等新近免签目的地的游客同比增长300%至600%,相关线路一上线就被抢订一空。广之旅也表示,摩洛哥、突尼斯等北非国家成为今年国庆节出境游一大热点,9月27日出发的“摩洛哥+突尼斯深度12天”早在8月13日前已报满。

欧洲游和美国游价格明显下降

广之旅表示,作为英国“脱欧”后首个国庆黄金周,受英镑汇率下跌、地接成本下调、国际机票价格变化等影响,今年国庆节赴欧游价较去年同期下降18%。以国庆热门线路法瑞意三国10天为例,去年国庆卖价约14699元,而今年为11999元。

携程旅游也表示,受签证便利、航班加密、汇率浮动、供求关系变化等因素影响,今年国庆黄金周欧洲长线游起价下降到万元以内。2015年国庆节法国线路平均卖价为16000元,今年仅为12000元。

今年是中美旅游年,旅行社纷纷提前对国庆赴美旅游资源进行大规模采购,今年国庆美国游价格也有所下降。广之旅的美国东西岸11/12天之旅,去年国庆卖价为20999元,今年为18999元,降幅约10%。携程旅游方面也表示,今年国庆美国游价格同比去年下降两三成。

老广报名越南动车团今天截止

新快报记者了解到,在黄金周飞机团“一票难求”、机票价格居高不下的情况下,高铁火车专列团凭借载客量大、价格稳定等优势,在国庆报名冲刺阶段出现“井喷式”收客的情况。

广州市场今年推出的黄金周高铁火车专列团,除了涵盖传统热门旅游目的地,还新增了小众目的地新线路,例如前往越南的线路。

广之旅相关负责人文爽解释,报名越南动车团,游客报名只需提供身份证复印件,并在出发时带上有效期在半年或以上的有效护照及2张白底两寸(或大一寸)彩色照片,即可在关口办理越南签证过境。此类团队会在今天(9月29日)截止报名。

哪些国家对中国公民免签证?

目前,与中国互免普通护照签证的国家共有8个,分别是圣马力诺共和国、毛里求斯、塞舌尔、斐济、格林纳达、巴哈马、厄瓜多尔和汤加王国。

单方面允许中国公民免签入境的国家和地区达到了13个,包括了亚洲近年旅游大热的印尼和韩国。

单方面允许中国公民办理落地签证的国家和地区达到了36个,其中亚洲国家19个,包括马尔代夫、斯里兰卡、泰国等旅游热门地;非洲有埃及、马达加斯加等11个;美洲和大洋洲分别有3个。