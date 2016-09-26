新京报制图/许英剑

事发当时网友用手机拍摄的滑坡现场画面。

昨晚，事发现场，救援人员救出一名92岁的老人，随后被送往医院。 视频截图

昨日17时30分许，受台风“鲇鱼”影响，浙江省丽水遂昌县北界镇苏村发生山体滑坡，30多幢民房被埋。据浙江省人民政府新闻办消息，截至昨晚21时，已初步确定27人失联。

【现场】 几十米高山体滑下扬起浓烟

网友拍摄的一段视频显示，事发时，几十米高的山体突然顺坡滑下，并扬起浓重的白色烟尘。

另一段视频显示，事发后，附近村民的房屋被完全冲垮，砖块、瓦砾、木梁散落一地，一片狼藉。

新京报记者了解到，事发地是一地质灾害点，昨日中午12时许，当地干部已经协助村民转移20多人。部分村民不愿离开，在劝说过程中发生山体滑坡。

据浙江省人民政府新闻办消息，已初步确定27人失联，包括26名群众和1名正在现场组织群众转移的镇干部。

据中新网报道，现场塌方区域形成堰塞湖，水位上涨，已组织附近群众撤离，救援抢险组正在调集相关设备进行处置。

【救援】 4人获救 生命体征平稳

事发后，浙江省委书记、省人大常委会主任夏宝龙、浙江省委副书记、代省长车俊立即赶赴省委省政府值班室应急指挥。受夏宝龙、车俊委托，副省长孙景淼已赶赴丽水现场指导抢救工作。

丽水市公安消防支队发布通报称，事故导致30余幢房屋被埋。接警后，遂昌消防大队立即出动1车8人赶赴现场，丽水消防支队指挥中心立即调派松阳中队1车8人，云和中队1车8人，缙云中队1车8人，特勤中队2车14人前往增援，支队全勤指挥部在林海波支队长的带领下遂行出动，110等相关联动单位也赶赴现场救援。

昨晚19时50分，1名孕妇（腿部骨折）被救出；20时04分，1名老人（女性）被救出；20时10分，1名老人（男性）被救出；21时10分，1名老人（男性）被救出。据悉，截至昨晚，已经救出4人，生命体征均平稳。

截至昨晚21时，国土、水利、武警、公安、消防、电力、电信、移动、交通等400多名救援人员到达现场。遂昌当地已成立抢险救援、医疗救护等8个专项工作组，全力以赴开展救援抢险工作。

【统计】 事发地24小时降水100毫米

据新华社报道，浙江省国土资源厅已于昨晚20时启动地质灾害一级响应，目前，省级地质灾害应急专家组已赶赴遂昌县苏村调查灾情，指导抢险救灾工作。

据了解，今年第17号台风“鲇鱼”昨日13时中心位于福建龙岩境内，以每小时20公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。受“鲇鱼”影响，昨日上午浙江多地出现特大暴雨。

浙江省气象台统计，截至昨晚19时30分，丽水遂昌县近24小时的面雨量高达101.4毫米，为大暴雨级别。其中，近6小时的面雨量达48.8毫米。28日夜里浙南地区仍有大到暴雨，局部大暴雨；浙北地区阴有大雨，部分暴雨；其他地区阴有中到大雨，局部暴雨。29日沿海地区局部仍有暴雨。