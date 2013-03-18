洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
重庆一医院提倡勤俭禁止员工买iphone7 违者劝退
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 重庆时报 2016-09-29 07:49
分享到：

　　随着苹果新手机Iphone7和Iphone7plus的面世，不少“果粉”都有入手一台新手的冲动。不过，今天(28日)上午，重庆时报记者接到读者爆料，重庆市涪陵区一家医院却做出了明确规定，禁止员工购买Iphone7和Iphone7plus新款苹果手机，违者将面临劝退的惩罚。

　　购买新款苹果手机将被劝退

　　买新款苹果手机，工作还可能因此被“出脱”。今天(28日)上午，有读者在论坛中爆料，自己工作的重庆市涪陵区一家医院公布了一条“奇葩”的规定，凡是购买了苹果新手机Iphone7和Iphone7plus的员工，将面临院方劝退的惩罚。

　　重庆时报记者从该医院的红头文件中发现，该医院发布了“关于禁止购买Iphone7和Iphone7plus的通知”，重庆时报记者从通知中看到，和爆料人反映的一致，凡是购买了苹果新款手机的员工都将被劝退。

　　通知原文表示，“时值中华人民共和国成立67周年之际，Iphone7系列手机日前上市，价格创同类手机市场新高，为了提倡勤俭节约，杜绝奢侈浪费，经院办研究决定：禁止本院职工购买Iphone7和Iphone7plus，如违反本通知执意购买者，将取消其年度评先评优资格；超出能力之外的购买者，院方将予以劝退。请严格遵照执行。”

　　院方回应：的确存在这事儿

　　那么读者的爆料和网上炒的火热的红头通知是否属实呢？今天(28日)下午，重庆时报记者在第一时间联系上了位于重庆市涪陵区的该医院。

　　该医院办公室工作人员在接到重庆时报记者电话后表示，网上流传的那份通知的确是真实的。“这个通知我们医院的确发了，但是发布通知的具体原因还需要联系院长。”

　　随后重庆时报记者试图联系上该医院的李院长，但拨打多次电话后均暂时无法联系到本人。

　　对此，有市民认可医院的做法，也有市民觉得医院的做法不妥。一位网名叫做“fsqy”的网友对此在论坛中表示，“这样的规定非常不人性化，私人购买手机这样的事情怎么可以和工作挂钩”，另一位叫“南山南”的网友则表示，“不排除该医院有涉嫌炒作的可能。”

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·男人肾虚吃什么？这些食物能让你恢复阳刚之气
  • ·卫计委：将新增产科床位8.9万张缓解“一床难求”
  • ·[两性]卵子的N种死法：有的无聊死了 有的冻死了……
    		•
    楼市调控不能只盯着“限”字
    楼市调控不能只盯着“限”字
    房地产调控 须克服“投鼠忌器”
        “疯狂对于个人来说是例外，对群体来说是常态。”用这句话描述投资者的行为特征再准确不过。股市和楼市是两...
  • ·细数公摊面积里的“潜规则”
  • ·信贷资金暗度陈仓 楼市高杠杆滋生风险
  • ·全国首套房优惠利率占比首降 后续优惠或收紧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 郑西高速尧山至栾川段开建 预计2020年...
  • 洛阳王城公园金秋菊展期间4类人群将享...
  • 李亚会见中移动总裁李跃
  • 中国共产党洛阳市第十一次代表大会隆...
  • 河南3城14镇将被国家命名表彰 快看看...
  • 洛阳市高新区招商新政“筑巢” 吸引“...
  • 李亚参加偃师市代表团讨论审议
  • 这些闲置物品，您瞅瞅有需要的吗？
  • 牡丹公园内梧桐与龙柏陆续换“秋装”
  • 刘宛康参加涧西区代表团讨论审议
    		•
    百姓呼声
    伊洛路灰土层已基本完成　争取10月底通车
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    精彩图片
    山西运城盐湖呈红绿相...
    贝罗蒙特大坝工地现10...
    德国举行南瓜称重比赛 ...
    90后美女“副镇长”拍...
    精彩热帖


    超级大陀螺转起来

    红尘制造 手风琴独奏

    车模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    1986长江漂流事件...

    看洛阳女孩的治愈...

    柳岩健身衣性感美照

    水果姐全裸出镜
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605