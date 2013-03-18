随着苹果新手机Iphone7和Iphone7plus的面世，不少“果粉”都有入手一台新手的冲动。不过，今天(28日)上午，重庆时报记者接到读者爆料，重庆市涪陵区一家医院却做出了明确规定，禁止员工购买Iphone7和Iphone7plus新款苹果手机，违者将面临劝退的惩罚。

购买新款苹果手机将被劝退

买新款苹果手机，工作还可能因此被“出脱”。今天(28日)上午，有读者在论坛中爆料，自己工作的重庆市涪陵区一家医院公布了一条“奇葩”的规定，凡是购买了苹果新手机Iphone7和Iphone7plus的员工，将面临院方劝退的惩罚。

重庆时报记者从该医院的红头文件中发现，该医院发布了“关于禁止购买Iphone7和Iphone7plus的通知”，重庆时报记者从通知中看到，和爆料人反映的一致，凡是购买了苹果新款手机的员工都将被劝退。

通知原文表示，“时值中华人民共和国成立67周年之际，Iphone7系列手机日前上市，价格创同类手机市场新高，为了提倡勤俭节约，杜绝奢侈浪费，经院办研究决定：禁止本院职工购买Iphone7和Iphone7plus，如违反本通知执意购买者，将取消其年度评先评优资格；超出能力之外的购买者，院方将予以劝退。请严格遵照执行。”

院方回应：的确存在这事儿

那么读者的爆料和网上炒的火热的红头通知是否属实呢？今天(28日)下午，重庆时报记者在第一时间联系上了位于重庆市涪陵区的该医院。

该医院办公室工作人员在接到重庆时报记者电话后表示，网上流传的那份通知的确是真实的。“这个通知我们医院的确发了，但是发布通知的具体原因还需要联系院长。”

随后重庆时报记者试图联系上该医院的李院长，但拨打多次电话后均暂时无法联系到本人。

对此，有市民认可医院的做法，也有市民觉得医院的做法不妥。一位网名叫做“fsqy”的网友对此在论坛中表示，“这样的规定非常不人性化，私人购买手机这样的事情怎么可以和工作挂钩”，另一位叫“南山南”的网友则表示，“不排除该医院有涉嫌炒作的可能。”