据香港东网26日报道，26日早上8时许，有香港市民发现香港电台竟然倒挂五星红旗，觉得很震惊：“堂堂一个政府部门咁小事都会出错”。当天中午12点前，香港电台已经挂正了五星红旗，电台发言人表示，每日升降五星红旗和区旗的工作由大厦的保安员负责，这次出错是有人一时大意造成，事后已责成相关同事作出更正。

香港电台倒挂五星红旗

26日早上8时许，有居住在九龙塘广播道附近的市民，发现香港电台电视大厦升错旗，楼顶悬挂的五星红旗竟然上下倒转，应该向上的五颗星星被倒转向下。该名市民将事件告之朋友，对方也表示震惊，认为升国旗是一件庄严的事，“堂堂一个政府部门咁小事都会出错”。东网记者中午12时许到场了解，发现楼顶的五星红旗已经挂正。

随后，五星红旗被重新挂正

港台发言人回应称，中午12时前，有内部同事提醒五星红旗上下倒转悬挂，于是重新挂正，倒挂五星红旗的时间为数小时。发言人表示，每日升降五星红旗和区旗的工作由大厦的保安员负责，需要依指引升旗，这次出错是有人一时大意造成，事后已责成相关同事作出更正。

据了解，2011年，九龙塘香港电台也曾发生过倒挂五星红旗的情况。当时，一名女保安员当“替工”挂旗时疑一时大意，将国旗倒挂升起。有市民路经发现，通知传媒，记者到场查看属实，通知保安员后，有关人员才立即更正。