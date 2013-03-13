资料图。中新社发王建康摄 图片来源：CNSPHOTO

中新网9月28日电据交通部网站消息，交通部新闻发言人徐成光今日表示，“十一”黄金周期间全国道路水路客运量预计超6.6亿人；高速公路交通流组成主要以小客车为主，预计占比约80%；1日和6日、7日将出现车流和客流高峰，预计单日最高客运量将超过9450万人次。

徐成光表示，“十一”长假即将到来，根据分析预测，今年“十一”黄金周期间，道路客运量将达到6.5亿人次，日均9300万人次，同比增长1.7%；水路客运量将达到1260万人次，日均人数约180万人次，与去年同期相比略有增长。

对于今年“十一”黄金周的客流特点，徐成光认为有三个方面的表现：一是，从客流构成看，“十一”黄金周前期和后期，长途、中短途客流、旅游流、探亲流交织，“十一”黄金周中期则是以中短途出行和旅游出行为主，客运量相对平稳。由于自驾游出行的增加，预计“十一”期间高速公路交通流组成主要以小客车为主，预计占比约80%。

二是从时间分布看，客流量将呈现两端高、中间平稳的特点。9月30日下午至晚间，部分高速公路及城郊联络线的出城方向，将出现车流大幅增长的情况；10月1日第一天假期和10月6日、7日假期的最后两天将出现车流和客流高峰。预计单日最高客运量将超过9450万人次。

三是从地区分布来看，北京、广东、四川、安徽及周边旅游热点地区客运量增幅较大。陆岛、岛际、海峡间的旅客运输依然是水路客运的热点地区。高速公路继续实行免费通行政策，自驾游车辆数量仍将保持较高水平，渤海湾、舟山群岛、琼州海峡和桂林漓江景区等地区的陆岛、岛际、海峡间的旅游客运、客滚运输相对集中，客流保持平稳增长。

徐成光称，根据“十一”黄金周客流的特点，交通运输部门做了以下工作，确保节假日运输安全、平稳、有序。一是全力保障人民群众安全出行。严禁不符合条件的驾驶员上岗，严禁不符合安全技术条件的车辆上路，严格执行“三不进站、六不出站”规定，严格执行长途客运车辆班车凌晨2点至5点停车休息或接驳运输制度：狠抓客渡运安全，以“四类重点船舶”，主要指客船、危险品船、易流态化固体散装货物运输船舶、砂石船这四类为重点，以渡口渡船管理为重中之重，狠抓安全管理工作，保障旅客运输安全：加强对路网、航道、危险货物运输及存储等重点领域的实时监测和预警，严格落实领导带班制度和24小时值班制度，加强对极端天气的预警预报，完善运输应急预案和旅客疏散方案。

二是切实保障人民群众便捷出行。“十一”黄金周期间，全国将投入83万余辆营运客车、约2150万个客位；2万余艘客运船舶、100余万个客位参与道路、水路运输。各地交通运输部门对旅游景区景点等需求旺盛的地区将增加班车、包车、旅游客车运力投入，对运输量较大的水上航线合理安排运力和班次，做好应急运力准备。同时，交通运输部门还将加强对汽车站、火车站、机场、大型活动场所等地的运输保障；加强道路客运、城市公共交通线路班次与铁路、民航线网的衔接协调；提高城乡道路客运服务水平；强化城市公共交通、农村客运的线路优化和运力配置，充分满足人民群众日益增长的城乡交流需求，以及节假日短途城乡旅游和购物休闲需求。

三是同步做好重点物资运输保障工作。在做好旅客运输工作的同时，交通运输部门还将全力协调做好“十一”黄金周期间的货物运输工作。