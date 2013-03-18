中新网9月28日电据外媒报道，世界卫生组织近日称，世界上每10个人就有九个人吸入的是质量差的空气，每年有600多万起死亡案例与空气污染有关。

据报道，世卫组织本月27日发布报告指出，地球上的人有多达92%所居住的地方空气污染水平超越世卫组织定下的最低限度。值得注意的是，城市的空气污染最严重，可是乡村空气也并非如许多人想象的那么好。

该报告说，空气污染致死的案例将近九成发生在中低收入国家，主要集中在东南亚与西太平洋区域国家如马来西亚与越南等。

数据显示，全球每年超过600万人的死亡因素与曝露于户外或室内空气污染有关，而户外空气污染数值比室内污染数值更高，每年有超过300万人死于户外空气污染。

不过，室内空气污染的致命性也一样严重，尤其是在一些较贫穷的发展中国家，很多仍以煤炭煮食的家庭面对这样的威胁。

世卫组织公共卫生与环境司司长奈拉发表声明称，贫穷国家的空气质量比发达国家更差，但空气污染“几乎不可避免地影响了全世界所有国家的每一个社会阶层”。

奈拉敦促各国政府迅速行动，通过减少公路上的车辆、改善废料管理措施、推动清洁燃料烹调方式等各种管道来解决空气污染问题。

谈到世界各国为应对空气污染问题而采取的措施时，世卫组织公共卫生与环境司协调员多拉表示，现有的一些措施如发布空气预报、避免外出或戴口罩等都发挥不了太大作用。

迄今无确凿证据可证明口罩能有效阻挡脏空气

以北京为例，该市虽然有时为市民提供空气质量预报，可是多拉认为，对于长期住在那里、身处于质量不达标空气中的人们来说，这些预报的实际帮助不大。

至于在霾害特别严重的日子劝请民众留在室内的做法，他认为，这其实也是没什么用的。多拉还说，世卫组织至今未掌握任何确凿证据可证明口罩是阻挡肮脏空气的有效方法。

这份报告的数据来自全球3000多个人类居住区，主要针对空气中直径小于2.5微米的危险颗粒物，即PM2.5。这些细小的悬浮颗粒包含硫酸盐与黑炭等有毒物质，可渗透人体肺部深处或心血管系统。

依照世卫组织空气质量标准，PM2.5年平均值应小于每立方米10微克，超过此一水平的空气质量即不合格。

世卫组织今年5月发布的另一份报告显示，全球居住在城市里的人口中，80%每天所吸入的都是污染空气，在贫穷国家，吸入污染空气的城市人更多达98%。