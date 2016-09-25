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陕西一面粉厂遭遇电信诈骗 被骗走520袋面粉
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 综合 2016-09-28 11:29
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　　临时雇员工、租房子，谎称国企给员工发过节福利，渭南两男子一通电话骗走咸阳一面粉厂520袋面粉拉到渭南倒卖。然而天网恢恢，还没等骗来的面粉卖完，两人便被警方抓获。

　　520袋面粉被电话骗走

　　“我的500多袋面粉被这个人骗走了！”9月16日下午，公安秦都分局陈杨刑警中队，两名男子拽着一名中年男子闯了进来。被拽的男子郝某面红耳赤，一个劲地辩解，“我也是第一天上班，根本不知道咋回事……”

　　原来，报案男子赵某是咸阳一家面粉厂的一名负责人。9月15日，赵某接到自称是一家国企工作人员骆某的电话，对方称国庆节要给员工发福利，需要640袋面粉，并约定了次日送货地点和时间。16日一大早，赵某从厂里拉着面粉，送到指定的秦都区西张一村一处门面房，但没有见到骆某，接待他的是骆某的库管员郝某。将520袋面粉卸到门面房后，骆某又在电话里要求赵某把剩下的120袋面粉，送到文林路附近并结账。在郝某陪同下，赵某又将剩下的面粉送往文林路。

　　到地方后，骆某却以各种理由不出来见面，最后竟彻底失去联系。无奈，赵某只好让员工去之前卸货的门面房查看，结果发现房门紧锁，房内的520袋面粉已经不翼而飞。赵某赶紧询问郝某，没想到对方说自己是骆某通过电话临时雇佣的，根本不知道咋回事。

　　此时，赵某才恍然大悟，价值4.8万余元的面粉被骗了。

　　通过货车找到嫌疑人踪迹

　　经民警调取附近的监控录像，发现案发当天下午2时许，一辆绿色货车将门面房里的面粉全部运走。根据这条线索，民警找到货车车主，对方称，当日一名男子雇他的车将520袋面粉送往渭南一市场。民警赶往渭南市调查发现，嫌疑人将面粉拉到渭南后，又雇用两辆货车进行了二次转移，地方是渭南市临渭区周家村一门面房里。

　　经摸排走访，民警在该村一家羊肉泡馍馆内，找到了被骗的面粉。为了不打草惊蛇，民警乔装打扮成附近建筑工地的采购员，找到羊肉泡馍店老板聊天，称施工队需要采购粮油。听了这话，老板提供了存储面粉的大概位置等。根据这些情况，民警立即制定了抓捕方案。

　　9月18日晚10许，民警在渭南市育红路将犯罪嫌疑人张某和冯某一举抓获。经过突审，两人对其诈骗面粉的犯罪事实供认不讳。在当地派出所的配合下，追回了还没来得及卖出的488袋面粉。

　　行骗时始终用网络电话联系

　　据了解，张某和冯某今年50多岁，都是渭南蒲城人，两人是中学同学。1998年，张某曾因在彬县诈骗数十万元被公安机关打击处理过，2011年因在西安诈骗被判入狱，刑满释放刚刚一年。

　　民警介绍，两名嫌疑人比较狡猾，尤其是张某，行骗中很少露面，始终化名骆某，用网络电话联系。据二人交代，门面房是作案前三天，他们以开店为由要求试租几天，仅仅交了几百元定金。所谓的库管员也是他们以月薪3000元临时从人力市场上招聘的，其也是在案发前一天才接到张某的电话通知，让他第二天到门面房组织卸货。

　　目前，张某和冯某已被秦都警方刑事拘留。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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