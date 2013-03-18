爱德华·斯诺登(Edward Snowden)

据透视俄罗斯讯9月26日讯，美国中央情报局前特工爱德华·斯诺登(Edward Snowden)日前在接受英国《卫报》采访时表示，希望奥巴马总统能够在离任前赦免他，并准许他回到祖国。

避难俄罗斯三年

斯诺登原是美国国家安全局的一名信息分析师，2013年揭露了美国中情局的棱镜计划，包括窃听外国领导人通话等国家机密。因害怕遭到美国当局的迫害，向20多个国家发送了庇护申请。2014年8月1日，斯诺登获得了俄罗斯三年居留证，并一直逗留至今。

“他热爱美国，希望回家。”执导《斯诺登》传记影片的美国导演奥利弗·斯通告诉《赫芬顿邮报》的记者。斯诺登自己也曾强调说，俄罗斯对他来说只是临时庇护所，他在俄罗斯完全是偶然。

2013年6月，斯诺登在去往拉美的途中，经莫斯科中专时发现美国政府注销了他的护照。于是，俄罗斯成为了允许其避难的唯一国家。获得三年居住权后，他在俄罗斯的具体住所被严格保密，不过可以在俄罗斯境内旅行。

2015年7月，俄罗斯通过反恐怖法案-“亚罗娃一揽子法案”。该法案规定运营商必须保存用户通话和聊天记录，并在必要时提供给国家机关。斯诺登在其推特中强烈批评，说：“普京签署了一项压迫性的新法律，不仅侵犯人权，而且违反常识。”他甚至称“亚罗娃一揽子法案”为“老大的法律”(Big Brother Law)。

是否赦免斯诺登存分歧

尽管，9月13日斯诺登在接受英国《卫报》时表示希望美国总统奥巴马明年一月离任前赦免他。但是美国国内对于是否赦免斯诺登仍然存在着很大的分歧。

富兰克林·罗斯福美国研究基金会主席尤里·罗古列夫在接受《生意人报》采访时说：“奥巴马对斯诺登到俄罗斯反应非常激烈。我不认为他会突然改变看法。”若斯诺登回国，等待着他的是刑事调查，并且很可能是长期监禁。

《华盛顿邮报》甚至在9月17日刊登了一篇标题为《不要豁免斯诺登》的文章。文章指出，斯诺登盗窃泄露棱镜计划的信息的行为十分恶劣，更恶劣的是他还泄露了国际情报操作的细节，会破坏合法情报的收集，对国家安全造成巨大的损害。

9月19日，英国《卫报》发表了题为《“华盛顿邮报”错了：应该豁免斯诺登》的文章对《华盛顿邮报》的指控一一进行了反驳。文章还指出，斯诺登应该得到是掌声，还不是惩罚。

据《堪萨斯城星报》称，在美国历史上，总统赦免告密者的先例是存在的。1985年，塞谬尔·莫里森将苏联航空母舰的机密情报照片卖给《简氏防务周刊》。后来，他被判刑2年，服刑了8个月。2001年，美国总统克林顿在离任前的最后一天赦免了他。

国外掌声热烈

据俄罗斯卫星网报道，美国中情局前雇员爱德华·斯诺登上周日获得德国卡塞尔市颁发的公民奖——“理性棱镜奖”。

该奖于1990年创立由卡塞尔市市民为纪念德国统一而设立。主要颁发给学者、政治家和公众人物，以表彰他们克服意识形态分歧，培养宽容和相互理解精神所做出的特殊贡献。

主办方在颁奖声明中表示：“爱德华·斯诺登对中情局的揭露增加了公众对无限制地收集和存储公民数据地兴趣。他以勇气和纯粹理性做出了危及自己生命和安全的决定。”

颁奖意识颁奖当天，斯诺登本人未能出席。但是德通社在报道时引述了他在视频中的一句话，“法律不能代表良心”。