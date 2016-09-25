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世界首名“3人共同生育”婴儿诞生 开启新时代
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-28 08:41
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 　　中新网9月28日电据外媒报道，英国《新科学家》(New Scientist)周刊宣布，采用一种新的“3人共同生育”技术的首名婴儿已经诞生。

　　据报道，这名男婴现在已经5个月大，他有他父母的主要遗传基因DNA，但也采用了一名捐献者的遗传基因。

　　美国的医生采用了前所未有的步骤，确保这名男婴不会再遗传他的约旦籍母亲携带的遗传性疾病。

　　医学专家们说，此举预示着医学新时代的开启，这项技术有助于帮助那些携带有罕见遗传性疾病的家庭生育健康的婴儿。

　　但他们警告说，这种名为线粒体捐赠(mitochondrial donation)的新的、有争议的技术尚未完备，仍然需要更充足的核实证明。

　　据了解，线粒体(mitochondrion)几乎存在于人体各类细胞内，处于新陈代谢和生物能量转换的中心地位。

　　有些妇女线粒体有遗传缺陷，并会遗传给婴儿。线粒体的一个重要特点是只能由母亲的卵子遗传，父亲的精子不会产生线粒体遗传作用。

　　该技术将母亲提供的卵子中有缺陷的DNA剔除，替换上另一名健康女性捐献的卵子DNA，然后和父亲提供的精子合成胚胎。

　　新生的健康婴儿的0.1%的基因来自捐献者，其它所有基因都是父母的，包括比如头发和眼睛的颜色。在上述的约旦人家庭里，线粒体缺陷可能导致可以让患病婴儿残疾致命性的莱氏综合症(Leigh Syndrome)。

　　科学家们已经发现多种方法来防治这种疾病遗传，但受到社会争议。反对人士认为，这种做法不道德，并可能“滑向”人工制造婴儿的境地。

　　上述的美国医疗科研小组为了避免法律纠纷，前往没有法律禁止这一技术的墨西哥完成了这项工作，他们修复了上述婴儿的母亲线粒体缺陷的卵子后，在实验室里和婴儿的父亲的精子交配。

 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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