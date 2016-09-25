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南京限购政策首日离婚夫妻超300对 市民：限购催的
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 第一财经日报 2016-09-28 08:04
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　　9月26日是南京限购令实施的首日，华侨路房地产交易登记中心依然人头攒动，但市场已经有了变化，不少二手房主将限购理解为“二手房紧俏”，纷纷坐地起价。有的开发商连夜抢跑，有的开发商推迟开盘，有的开发商高调宣称将要涨价。

　　昨天南京还有一个地方很热闹——民政局离婚登记处，据现代快报报道，离婚人数激增，有些自称是被限购新政“催”来的。

　　与新政赛跑，9月25日南京最终轰出了认购1570套、成交1604套新房的纪录，是周末高峰期的两倍。26日的认购和成交数据则大为下滑，到20点，南京新房认购量174套，成交量596套。

　　不过，仅仅一天的数据无法证明市场热度下降。“一般周一的认购量都不会很多，174套的量与之前几个周一差太多。况且这是在周日透支了很多认购量的情况下发生的。”有业内人士认为，限购政策还需要时间来消化。

　　南京限购令对二手房网开一面，规定南京本地人的限购范围只针对新房。这被很多二手房主理解为“二手房要紧俏”，26日南京很多二手房主临时加价或者干脆毁约不卖。

　　南京限购新政一出，不少人第一时间调侃：要去离婚了。26日是限购实施首日，据南京市民政局统计，截至26日下午5点半，南京有327对新人结婚，也有340对夫妻分手。而去年的这一天，是114对夫妻离婚。现代快报记者探访发现，离婚登记室里大家谈论最多的不是感情，而是限购、房子。

　　昨天上午9点左右，玄武区婚姻登记处接待了第一对离婚夫妻，这对老夫妻年龄大约六七十岁。进入离婚登记室后半个钟头左右就办好了手续。

　　“是不是为买房离婚，这个我们不清楚，他们没说，填写的原因是‘感情不和’，”玄武区婚姻登记处工作人员介绍说，但离婚协议书留下疑问，他们名下有一套房产，最后是归男方所有。

　　鼓楼区离婚登记室昨天也很热闹。上午8点40分，门口就已经有二三十号人排队。8点55分开门，随后取号机上离婚登记就已经排到22号。

　　说是办离婚，却一点看不出感情不好。有的夫妻手挽着手，有的夫妻坐在一起，说笑着。很多人还交谈起来，写有财产、子女等家庭私密信息的离婚协议书也互相分享。“你这个写得不行，要全打印，不能手写。”“就按照模板写，房产全过到一个人名下就行了。”

　　而一对小夫妻在大厅吵了起来。“离婚能有什么问题，过两天再来复婚就是了。”“我总觉得不踏实，那个房子卖出去再买，离婚有用吗?”

　　最让人感慨的是，孕妇也来了。“上午一个大肚子，下午又来一个。唉，她们对离婚非常坚持。”鼓楼区婚姻登记处负责人夏主任说，除了怀孕的，还有抱着婴儿来办手续的。“对怀孕的、哺乳期的离婚，我们虽然劝了，但女方不听。估计离婚是为了办事情吧。”

　　“可以肯定的是受到限购新政的影响了，去年9月26日，114对夫妻离婚。今年房产交易火爆，前阵子日均离婚量一般在200对左右。”南京市民政局有关负责人说。

　　在没有出台限购政策以前，为买房子少交税而离婚的夫妻也很多。从去年下半年开始，离婚、复婚、补证的数量就上来了。今年上半年，离婚22200对，而去年同期的离婚量是15763对，同比增加40.8%。复婚数也增长近四成。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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