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12301全国旅游投诉平台启用 国庆被坑可直接投诉
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新京报 2016-09-28 07:39
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　　新京报讯 （记者郭超）2016年国庆假期即将到来，国家旅游局9月27日针对假期旅游消费发布服务警示，今年国庆黄金周之前，12301全国旅游投诉平台手机版上线，这个假期游客权益受到侵犯，可用手机直接投诉。

　　假日重点检查导游强制消费等问题

　　记者从国家旅游局获悉，从近期该局质量监督管理所受理的旅游者投诉看，主要集中在旅行社及导游领队、在线旅游企业、景区景点，分别占投诉总量的50.6%、21.4%和19.8%，反映的问题主要有旅行社违反合同约定擅自变更行程、增减旅游项目、降低服务标准，导游服务质量问题、强迫及变相强迫购物、景区管理等。

　　就此，国家旅游局发出国庆假期旅游服务警示，提醒旅游者切记签订好旅游合同。随团出游，务必与旅行社订立书面、规范的旅游合同，付款同时要求旅行社出具正规票据。缴存出境游保证金应选择银行托管方式，以保障资金安全。

　　国家旅游局提醒旅游者，要结合实际情况选择跟团游或自助游，不要贪图便宜贸然参加低价旅游团。国家旅游局会同各地旅游主管部门也将在国庆假期派出相关工作人员，对旅游市场经营进行明察暗访，尤其是游客投诉集中的旅行社不履行合同，导游胁迫导游消费，违反合同增加自费项目等问题，一经查实将依法处罚。

　　游客不文明行为或登不文明黑名单

　　为推动游客文明旅游，27日，国家旅游局与携程旅行网、去哪儿网启动了“中国好游客”征集工作，中国出境游客文明形象问卷调查工作同日在全球启动。

　　国家旅游局也提示游客，在旅游过程中要遵守旅游目的地的法律法规、公共秩序和社会公德，尊重当地的风俗习惯、文化传统和宗教信仰，遵守旅游文明行为公约。在行程中如遭遇服务质量问题，要冷静对待，注意收集相关证据。

　　国家旅游局已设立旅客不文明行为记录，游客涉嫌违反游客行为规范的严重行为，将被记入记录，并予以曝光，今后可能会影响出游。

　　12301投诉平台假期前正式上线

　　据国家旅游局相关部门负责人介绍，12301全国旅游投诉举报平台PC版与手机版均已于国庆假期前正式上线，游客在这个十一假期遇到权益被侵犯，也可用手机直接投诉。

　　据介绍，12301平台是各级旅游质监执法人员受理及处理旅游投诉的统一平台，有旅游投诉发生时，能在第一时间内将投诉信息转发到属地旅游质监执法机构，同时国家和省（区市）质监执法机构可对重点投诉案件适时进行督办、督查，各级质监执法机构可实时掌握和监控投诉案件处理进度及状态。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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