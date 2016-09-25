如果仅仅说深改组成立1000天了，或许你真没什么感觉。而如果让你细数这3年生活中的变化？你定能如数家珍般一一报来：手机资费降低了，网上越来越干净了、高铁四通八达了、黑丫丫的烟囱减少了、冲在一线带头干的党员干部多起来了、法律敢于捍卫革命先烈们的尊严了-------

这些变化其实都是深改组“深耕细作”带来的，与早期的改革相比，深改带给民众的获得感大都很“含蓄”，有些隐性的“福利”可能还需要相当长的时间才会和我们一一“见面”，不过这样的获得感显然比当年直接鼓起钱袋子更深刻、更有意义。

在深改的1000个日日夜夜里真的不容易，这是一场破与立的抉择，也是一次严与爱的考验，更是一种近利与远景的“舍得”。深改意味着深度的变革，这样的变革势必要触及原有的固化利益，既不可能一帆风顺，也有可能招致种种误会和错误解读。但是深改走到今天，我们应该可以看清楚深改的脉络是符合历史发展趋势和中国国情特色的，所以支持深改是顺应时势潮流的事，也是顺应民心的事。

可以想象随着深改的持续深入发力，未来民众的获得感会越来越多，这些“红利”像徐徐的惠风一样值得期待。

(一)供给侧结构性改革将改变中国现有的经济结构，从依赖世界的需要到引领世界的需要，中国不仅要在经济上富起来，还要在经济上拥有话语权和自信心，如果说初期的改革是中国经济的青春期，那么深改意味着中国的经济正在走向成熟和稳健。

(二)从严治党将提振中国的士气面貌，中国共产党不仅可以带领中国人民建立新中国，而且可以带领中国人民建立起世界强国。每一个时代中国共产党都应该成为中国发展的先锋队，中国自信的主心骨，而这一切都必须从党的自身建设抓起，从严治党不仅是对党自身的爱，也是对人民的爱，对中国的爱。

(三)随着供给侧结构性改革和从严治党的深入，生态治理也会取得长足进步，污染源的减和青山绿水的加会倍增生态和谐，更关键的是爱护生态的共识将深入人心，持续推动生态优化和生态利民

。(四)互联网将在深改中发挥越来越重要的作用，网不仅是一个平台、媒介，很有可能成为新兴的“生产力”和改革深化的推进器，它不仅可以提供给深改“广袤”的新领域、新机遇，也可以将惠民的福利多渠道、最现实地反哺给民众。

总之，深改是一项很用心的活，也是一项很细心的活，而他的成效则又显现地并没有理想中的快，但是在他的推动下，中国又在经历着一场翻天覆地的变化，这份变化不仅仅在鼓起我们的钱袋，也在鼓舞我们的脑袋，让中国和中国人开始自信起来！