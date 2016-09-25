全面深化改革1000天，以其坚定的力量，向阻碍中国发展进步的体制、机制和弊端全面开火，一个个实实在在的改革举措，精准对接民生冷暖，夯实了百姓的获得感，正悄然影响着你我的生活，这些民生福利，贵州老百姓说：“要得”。

公立医院医药价格改革，破解“看病难、看病贵”

【改革举措】试点城市所有公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。

——《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》

【落地贵州】2015年10月8日，贵州省人民政府印发《贵州省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》。方案印发后，贵州75个县(市)人民政府均出台了综合改革实施方案，128家县级公立医院在2015年10月30日前已全部取消药品加成销售政策。

2016年2月1日起，贵阳市46家公立医院全面实施取消药品加成(中药饮片除外)，实行零差率销售，并对部分医疗服务项目价格进行调整，实现“有升有降”。预计到2017年，贵州所有城市公立医院都将实施药品零差率的综合改革。

贵州省人民医院药房外的电子大屏在公布药品进价和售价。

此外，贵州还全面启动了城乡居民大病保险，对符合条件的参保群众在基本医保报销基础上再提高不低于10个百分点；完善新农合24种重大疾病保障政策，合规费用实际补偿比达到80%左右。

【百姓获得感】蒋国庆是贵阳市云岩区人民医院的常客,她75岁的母亲身患心脏病多年，几年前做了心脏搭桥手术，手术后每个月要服1000多元的药。 “调价后给母亲开的波立维，以前都是136.9元一盒，现在是119元，其他的药也便宜了。 ”蒋国庆算了一笔账，药品降价后，母亲每月的药便宜了150元左右，一年便宜1600元左右。

取消农业户口统一为居民户口

【改革举措】取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能。

——《关于进一步推进户籍制度改革的意见》

【落地贵州】2015年5月6日，贵州省人民政府印发《贵州省人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》，规定取消农业户口和非农业户口性质区分，统一登记为居民户口。从6月1日起，公安机关不再出具农业或非农业户籍证明。

贵州这次户籍制度改革的目标，是引导贵州农业转移人口向大中小城市和小城镇转移，推进城乡协调发展和城乡一体化进程。按照规划，到2020年，贵州将促进300万农业转移人口和其他常住人口落户城镇。

2016年3月9日，贵州全面实施城乡统一的户口登记制度，1317.32万户4300多万人的户口信息已分为集体户和家庭户两类统一登记为居民户口。

【百姓获得感】铜仁龙辉汽车修理厂老板兰先勇从铜仁市公安局桐梓巷派出所拿到居民户口簿后，高兴地说：“现在我们终于成为铜仁居民啦！”与他一起拿到铜仁居民户口簿的还有他修理厂里的9名湖南籍工人。

异地换领、补领身份证全省铺开，让群众少跑腿

【改革举措】建立居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领制度，方便群众异地换领、补领居民身份证和挂失申报、丢失招领。

——《关于建立居民身份证异地受理挂失申报和丢失招领制度的意见》

【落地贵州】2016年2月25日，贵州省公安厅在贵阳市南明区、云岩区，铜仁市碧江区、万山区分别设立窗口，开展居民身份证省内异地受理试点工作。4月5日起，贵州省在全省范围内全面推行居民身份证省内跨区(县)异地受理工作，使居民身份证受理从以前的户籍所在地派出所延伸到了如今的居住地公安机关，从而实现让“数据多跑路、群众少跑腿”，真正方便广大办证群众。

【百姓获得感】小黄今年22岁，贵州省兴义市人，目前正在贵阳某公司上班。几天前，他不慎将自己的身份证弄丢了。听说可以在贵阳进行身份证异地办理，小黄准备好了相关资料，来到云岩公安分局异地受理点。前前后后不到5分钟，他便完成了身份证申请补领的相关手续。

农村土地流转提高种地效益，人民币“流转”进农民腰包 【改革举措】鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地。鼓励有条件的地方制定扶持政策，引导农户长期流转承包地并促进其转移就业。 ——《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》 【落地贵州】2014年8月，贵州普定县思源现代农业发展有限公司法人梅世松内心比夏季的温度更为火热，作为全省土地经营权抵押贷款“首个吃螃蟹”的人，梅世松获得了贵州省第一本《农村土地流转经营权证》，并以土地流转经营权为抵押，得到了普定农信社900万元贷款支持。 贵州印江土地流转农民增收 2013年中央1号文件明确提出开展农村土地承包经营权登记颁证工作以来，贵州省已启动200个乡镇的确权登记颁证试点工作，贵阳市、水城县开展了整市、整县推进试点工作。目前贵州全省耕地面积6842万亩，今后的确权登记工作将覆盖至每一寸耕地。 2016年6月29日，全省农村土地承包经营权登记颁证工作推进会召开，要求确保年底前完成80%的工作任务、明年6月底前基本完成全省确权工作任务。确权登记是土地经营权有序流转的重要前提，而土地经营权的有序流转关系着现代化农业发展、农村稳定和农民利益。 【百姓获得感】凤冈县进化镇临江村村民范德明高兴地说:“这回好了,我们的承包土地转租给贵州三阁园林绿化公司的做法,得到中央的鼓励,我把土地租给老板后就地打工也能挣钱,还不用担更多的风险。”他家的6亩土地,每年能收到2000多元租金,夫妻俩到公司的花卉苗木基地打工,一个月也有3000多元的工资,再加上自家种的6亩茶园,一年收入能有六、七万元。“现在我们当农民也安逸唷,只要出点劳动力就能领取工钱,不用担心化肥、种子和农药的投入,还能学些技术。人家规模化管理,稍微有点天干水旱都不怕。”

教育资源向贫困地区倾斜，更多“寒门学子”圆名校梦

【改革举措】部属高校、省属重点高校要安排一定比例的名额招收边远、贫困、民族地区优秀农村学生。2017年贫困地区农村学生进入重点高校人数明显增加，形成保障农村学生上重点高校的长效机制。

——《关于深化考试招生制度改革的实施意见》

【落地贵州】2016年4月1日，贵州省人民政府印发《贵州省深化考试招生制度改革实施方案》，规定贵州高考综合改革自2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施，即从2021年高考开始实行“3+3”新模式。

从内容上看，涉及义务教育招生、普通高中考试招生、中职招生、高职分类考试招生和普通本科高校考试招生五个方面，横向涉及促进升学考试和入学机会公平、改革考试形式和内容、改革招生录取机制、改革监督管理机制四个方面。

方案明确在省直高校招生计划中，划定不低于3%的比例，专项用于贫困、农村和民族地区考生。这是贵州的自选动作，主要目的是助推贵州“十三五”时期全面建成小康社会和教育精准扶贫。

按照教育部要求，国家专项计划在贵州的招生区域为66个集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发工作重点县。地方专项计划和高校专项计划招生区域为贵州民族、贫困、边远地区等80个县的农村区域。

立案登记制落实一年多，有案必立、有诉必理

【改革举措】对符合法律规定的起诉、自诉和申请，一律接收诉状，当场登记立案。对当场不能判定是否符合法律规定的，应当在法律规定的期限内决定是否立案。

——《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》

【落地贵州】自2015年5月1日全国法院全面实行立案登记制以来，贵州省各级法院认真贯彻中央关于立案登记制改革的精神，严格按照最高人民法院要求，对依法属于人民法院受理的案件，有案必立、有诉必理。

都匀市人民法院的立案登记窗口

数据显示，2015年5月1日截至2015年6月15日，贵州省各级法院登记立案31557件，比去年同期上升23.1%。全省法院立案渠道畅通，立案秩序井然，运行平稳，推行立案登记制改革开局良好。群众以前反映强烈的“立案难”问题已经从源头上、根本上得到解决，立案变得更加规范、便捷。

【部门落实】“全面实行立案登记制之后，法院在短时间内出现立案收案数量上升是很正常的。”贵州省高级人民法院立案一庭庭长李蓉说，“但是我省法院还并未出现立案数量‘井喷’的情况。”这是因为党的十八届四中全会作出推行立案登记制改革的决定后，按照“先行先试”的思路，全省法院从2014年底就开始试行立案登记制，为2015年5月1日全省法院全面推行立案登记制改革奠定了较好的基础。

剑指环保不作为，官员搞坏环境就走人不行了

【改革举措】对违背科学发展要求、造成生态环境和资源严重破坏的，责任人不论是否已调离、提拔或者退休，都必须严格追责。

——《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》

【落地贵州】2015年4月17日，贵州省发布的《贵州省生态环境损害党政领导干部问责办法》和《贵州省林业生态红线保护党政领导干部问责办法》明确，问责的基础是相关职能部门必须认清“权责一致”。决策制定者、生态环境保护监管者和国有企事业单位的生产经营者均属于问责范畴。

生态环境损害的问责办法中规定，出现辖区内环境明显恶化、影响群众健康造成恶劣社会影响等13种情况将问责党委、政府领导干部；出现违反建设项目环境影响评价有关规定擅自审批，造成严重环境污染或生态破坏等10种情况将问责生态环境保护管理职能部门的干部；出现偷排或篡改、伪造数据、逃避监管等11种情况将问责国有企事业单位的领导干部。

贵州省毕节市召开林业生态保护红线新闻发布会

林业生态红线保护不力的问责办法明确，出现盗伐、滥伐、哄抢森林资源等较大事故，敷衍塞责、执行政策不力等17种情况，对党委、政府干部和监管职能部门干部进行问责。

【百姓获得感】家住德江世纪文化城的陈老太说“县城到处是绿色,就连我们住的楼里都建起了花园,很漂亮，犹如一个公园。”。