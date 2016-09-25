洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
27次中央深改组会议，习近平27次论“改革”
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民网 2016-09-27 21:28
分享到：

　　【编者按】截至2016年9月24日，2013年12月30日成立的中央全面深化改革领导小组已运行1000天整。近三年来，由习近平总书记担任组长的中央深改组已召开会议27次，审议文件162个，破题诸多领域改革。

　　27次中央深改组会议，习近平讲话中“改革”一词提及最多，高达272次。教育、医疗、户籍改革……看似“高大上”的深改组，实际与你我生活息息相关。@人民日报官方微博特摘取了历次深改组小组会议上习近平关于“改革”的论述。

　　1、改革要做到“蹄疾而步稳”

　　随着改革不断推进，对利益关系的触及将越来越深，对此也要有足够思想准备。对改革进程中已经出现和可能出现的问题，困难要一个一个克服，问题要一个一个解决，既敢于出招又善于应招，做到“蹄疾而步稳”。

　　——2014年1月22日，中央全面深化改革领导小组第一次会议

　　2、凡属重大改革都要于法有据

　　在整个改革过程中，都要高度重视运用法治思维和法治方式，发挥法治的引领和推动作用，加强对相关立法工作的协调，确保在法治轨道上推进改革。

　　——2014年2月28日，中央全面深化改革领导小组第二次会议

　　3、改革要坚持从具体问题抓起

　　着力提高改革的针对性和实效性，着眼于解决发展中存在的突出矛盾和问题，把有利于稳增长、调结构、防风险、惠民生的改革举措往前排，聚焦、聚神、聚力抓落实，做到紧之又紧、细之又细、实之又实。

　　——2014年6月6日，中央全面深化改革领导小组第三次会议

　　4、要真枪真刀推进改革

　　今年是党的十八届三中全会提出全面深化改革的元年，要真枪真刀推进改革，为今后几年改革开好头。各地区各部门要狠抓工作落实，实施方案要抓到位，实施行动要抓到位，督促检查要抓到位，改革成果要抓到位，宣传引导要抓到位，让人民群众感受到实实在在的改革成效，引导广大干部群众共同为改革想招、一起为改革发力。

　　——2014年8月18日，中央全面深化改革领导小组第四次会议

　　5、改革推进到哪里、督察就跟进到哪里

　　不仅要重视改革施工方案质量，更要考核验收改革竣工结果，没有完成或完成不到位的要问责。对通过的方案要查哨查铺，确保落实到位。要调配充实专门督察力量，开展对重大改革方案落实情况的督察，做到改革推进到哪里、督察就跟进到哪里。

　　——2014年9月29日，中央全面深化改革领导小组第五次会议

　　(责编：仝宗莉、肖红) 

　　6、对不适应改革要求的法律法规，要及时修改和废止

　　要实现立法和改革决策相衔接，做到重大改革于法有据、立法主动适应改革发展需要。在研究改革方案和改革措施时，要同步考虑改革涉及的立法问题，及时提出立法需求和立法建议。实践证明行之有效的，要及时上升为法律。实践条件还不成熟、需要先行先试的，要按照法定程序作出授权。对不适应改革要求的法律法规，要及时修改和废止。

　　——2014年10月27日，中央全面深化改革领导小组第六次会议

　　7、改革要坚持眼睛向下，脚步向下

　　我国地区发展不平衡，改革试点的实施条件差异较大，要鼓励不同区域进行差别化探索。要坚持眼睛向下，脚步向下，尊重基层群众实践，解决群众生产生活中面临的突出问题，务必使改革的思路、决策、措施都能更好满足群众诉求，做到改革为了群众、改革依靠群众、改革让群众受益。

　　——2014年12月2日，中央全面深化改革领导小组第七次会议

　　8、更加注重改革的系统性、整体性、协同性

　　明年是全面深化改革的关键之年，气可鼓而不可泄。各地区各部门都要认真回顾开局之年的工作，总结经验、找出不足、摸索规律，为今后改革工作创造良好条件。要强化责任意识、问题意识、攻坚意识，加强组织领导。要抓好改革任务统筹协调，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，重点提出一些起标志性、关联性作用的改革举措，把需要攻坚克难的硬骨头找出来，把需要闯的难关、需要蹚的险滩标出来，加强对跨区域跨部门重大改革事项协调，一鼓作气、势如破竹地把改革难点攻克下来。

　　——2014年12月30日，中央全面深化改革领导小组第八次会议

　　9、全面深化改革，既要取势，又要取实

　　我国各地情况千差万别，改革需要在实践中不断探索、积累经验。中央全面深化改革领导小组要观大势、议大事、抓大事，履职尽责，充分发挥领导核心作用。要统筹谋划、协调推进中央和地方改革。需要中央先定调子、划底线的，要按照统一部署及时给地方交底。需要地方先探路子、创造经验的，中央要及时给予授权，有效调动中央和地方两个积极性。

　　——2015年1月30日，中央全面深化改革领导小组第九次会议

　　10、让人民对改革有更多获得感

　　在法治下推进改革、在改革中完善法治，突出重点，对准焦距，找准穴位，击中要害，推出一批能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招，处理好改革“最先一公里”和“最后一公里”的关系，突破“中梗阻”，防止不作为，把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多获得感。

　　——2015年2月27日，中央全面深化改革领导小组第十次会议

　　(责编：仝宗莉、肖红) 

　　11、人民有所呼、改革有所应

　　必须从贯彻落实“四个全面”战略布局的高度，深刻把握全面深化改革的关键地位和重要作用，拿出勇气和魄力，自觉运用改革思维谋划和推动工作，不断提高领导、谋划、推动、落实改革的能力和水平，切实做到人民有所呼、改革有所应。

　　——2015年4月1日，中央全面深化改革领导小组第十一次会议

　　12、争当改革促进派

　　改革推进到哪一步，思想政治工作就要跟进到哪一步，有的放矢开展思想政治工作，引导大家争当改革促进派。要高度重视全面深化改革引起的利益关系调整，通盘评估改革实施前、实施中、实施后的利益变化，统筹各方面各层次利益，分类指导，分类处理。要着力强化敢于担当、攻坚克难的用人导向，把那些想改革、谋改革、善改革的干部用起来，激励干部勇挑重担。

　　——2015年5月5日，中央全面深化改革领导小组第十二次会议

　　13、对敏感问题的改革试点，要确保风险可控

　　对一些矛盾问题多、攻坚难度大的改革试点，要科学组织，在总结经验的基础上全面推广。根据改革需要和试点条件，灵活设置试点范围和试点层级。改革试点要注意同中央确定的大的发展战略紧密结合起来，为国家战略实施创造良好条件。要鼓励地方和基层在教育、就业、医疗、社会治理、创新创业等关系群众切身利益的方面积极探索。对涉及风险因素和敏感问题的改革试点，要确保风险可控。要加强改革试点统筹部署和督察指导。主责部门要落实主体责任，谁主管、谁牵头、谁负责。

　　——2015年6月5日，中央全面深化改革领导小组第十三次会议

　　14、既当改革的促进派，又当改革的实干家

　　领导干部是否做到严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实，全面深化改革是一个重要检验。要把“三严三实”要求贯穿改革全过程，引导广大党员、干部特别是领导干部大力弘扬实事求是、求真务实精神，理解改革要实，谋划改革要实，落实改革也要实，既当改革的促进派，又当改革的实干家。

　　——2015年7月1日，中央全面深化改革领导小组第十四次会议

　　15、增强改革定力保持改革韧劲

　　今年以来，在去年全面深化改革开局良好的基础上，各方面改革继续呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破。各级党委和政府要增强改革定力、保持改革韧劲，加强思想引导，注重研究改革遇到的新情况新问题，锲而不舍、坚韧不拔，提高改革精确发力和精准落地能力，扎扎实实把改革举措落到实处。

　　——2015年8月18日，中央全面深化改革领导小组第十五次会议

　　(责编：仝宗莉、肖红) 

　　16、以开放促改革、促发展

　　以开放促改革、促发展，是我国改革发展的成功实践。改革和开放相辅相成、相互促进，改革必然要求开放，开放也必然要求改革。要坚定不移实施对外开放的基本国策、实行更加积极主动的开放战略，坚定不移提高开放型经济水平，坚定不移引进外资和外来技术，坚定不移完善对外开放体制机制，以扩大开放促进深化改革，以深化改革促进扩大开放，为经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。

　　——2015年9月15日，中央全面深化改革领导小组第十六次会议

　　17、改革允许试错、宽容失败

　　要针对基层工作特点和难点，推动职能下沉、人员力量下沉，建立与基层改革实际需要相匹配的权责体系。要完善考核评价和激励机制，既鼓励创新、表扬先进，也允许试错、宽容失败，营造想改革、谋改革、善改革的浓郁氛围。

　　——2015年10月13日，中央全面深化改革领导小组第十七次会议

　　18、发展前进一步就需要改革前进一步

　　我国发展走到今天，发展和改革高度融合，发展前进一步就需要改革前进一步，改革不断前进也能为发展提供强劲动力。在全面贯彻党的十八届五中全会精神过程中，要发挥改革的突破性和先导性作用，增强改革创新精神，提高改革行动能力，着力推进国家治理体系和治理能力现代化，着力推进各方面制度更加成熟更加定型，依靠改革为科学发展提供持续动力。

　　——2015年11月9日，中央全面深化改革领导小组第十八次会议

　　19、改革工作能不能落实到位，落实责任是关键

　　要形成上下贯通、层层负责的主体责任链条，健全能定责、可追责考核机制，条条线都要拉直绷紧。地方各级党委对本地区改革任务承担主体责任，党委书记既要亲自抓改革部署，又要亲自抓改革督办，一级抓一级，层层传导压力，确保改革方案落地生根。

　　——2015年12月9日，中央全面深化改革领导小组第十九次会议

　　20、党委书记要亲力亲为抓改革

　　党委书记作为第一责任人，既要挂帅、又要出征，亲力亲为抓改革。对中央部署的重大改革举措，要结合本地实际实化细化，时时关心，时时跟踪，盯住不放，狠抓落实。要把改革督察工作摆上重要位置，加大督察工作力度。

　　——2016年1月11日，中央全面深化改革领导小组第二十次会议

　　(责编：仝宗莉、肖红) 

　　21、拥护改革、支持改革、敢于担当的就是促进派

　　拥护改革、支持改革、敢于担当的就是促进派，把改革抓在手上、落到实处、干出成效的就是实干家。各地区各部门的主要负责同志，对抓改革、抓落实负有直接责任，要亲自抓谋划、抓部署、抓督察、抓落实。对中央部署的改革任务，要高度重视、亲力亲为，中央有具体要求的，要一竿子插到底，不折不扣落实下去；中央提出原则要求的，要结合实际进行细化实化。

　　——2016年2月24日，中央全面深化改革领导小组第二十一次会议

　　22、加大改革力度，精准对焦、协同发力

　　夺取全面建成小康社会决胜阶段的胜利，很关键的一条是通过全面深化改革推动落实新发展理念。要围绕形成有利于落实新发展理念的体制机制，加大改革力度，直面经济发展新常态下面临的矛盾和挑战，对准瓶颈和短板，精准对焦、协同发力，努力在增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破。

　　——2016年3月22日，中央全面深化改革领导小组第二十二次会议

　　23、老百姓关心什么，改革就要推进什么

　　改革既要往有利于增添发展新动力方向前进，也要往有利于维护社会公平正义方向前进，注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革，着力解决制约经济社会发展的体制机制问题；把以人民为中心的发展思想体现在经济社会发展各个环节，做到老百姓关心什么、期盼什么，改革就要抓住什么、推进什么，通过改革给人民群众带来更多获得感。

　　——2016年4月18日，中央全面深化改革领导小组第二十三次会议

　　24、改革有阵痛、但不改革就是长痛

　　推进供给侧结构性改革，是对全面深化改革决心的重要检验。要认识到改革有阵痛、但不改革就是长痛的道理。对各种矛盾要做到心中有数，增强改革定力，抓住改革时间窗口，只要看准了的改革，就要一抓到底，务求必胜。

　　——2016年5月20日，中央全面深化改革领导小组第二十四次会议

　　25、形成改革者上、不改革者下的用人导向

　　改革是一场革命，改的是体制机制，动的是既得利益，不真刀真枪干是不行的。要准确把握改革内在联系，提高改革系统集成能力。探索创新要抓实，继续鼓励基层创新，形成改革者上、不改革者下的用人导向，及时总结推广地方的创新做法。

　　——2016年6月28日，中央全面深化改革领导小组第二十五次会议

　　26、改革精准对接民心所向

　　改革是一场革命，必须有坚忍不拔的毅力，以真抓促落实、以实干求实效。各地区各部门要以更大的决心和气力抓好改革督察工作，既要督任务、督进度、督成效，也要察认识、察责任、察作风，确保党中央确定的改革方向不偏离、党中央明确的改革任务不落空，使改革精准对接发展所需、基层所盼、民心所向。

　　——2016年7月22日，中央全面深化改革领导小组第二十六次会议

　　27、改革关头勇者胜

　　党的十八届三中全会召开至今快3年了。改革真刀真枪、大刀阔斧，涉险滩、动奶酪、啃硬骨头，突破了一些过去认为不可能突破的关口，也解决了一些多年来想解决但一直没有很好解决的问题，不断夯基垒台、积厚成势，为下一步深化改革创造了良好条件。改革关头勇者胜，气可鼓而不可泄。要抓难点、补短板，尚未推出的改革要加快突破推进，已经推出的改革要加快落实落地。

　　——2016年8月30日，中央全面深化改革领导小组第二十七次会议

　　(责编：仝宗莉、肖红)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·牛奶+茶=肾结石？关于食物谣言这些你不得不知
  • ·男子“吹”啤酒误吞易拉环险丧命 误食异物这样处理
  • ·女子产下无眼男婴 医生称是罕见基因疾病(图)
    		•
    二手房卖家反价应对支招
    二手房卖家反价应对支招
    楼市不能“郁金香效应”蔓延
        楼市不能任由“郁金香效应”蔓延，不能成为击鼓传花式的风险游戏。楼市的周期性疯狂表明，仅仅凭过去的调控...
  • ·失去奋斗，房产再多我们也将无家可归
  • ·“鸽子笼”折射楼市疯狂 小户型受到购房者重视
  • ·“楼市四小龙”领涨二线城市房价 地方又祭限字诀
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 中国共产党洛阳市第十一次代表大会主...
  • 中国共产党洛阳市第十一次代表大会主...
  • 洛阳日报社论：历史激励我们继续前进...
  • 中国共产党洛阳市第十一次代表大会代...
  • 李亚、刘宛康、袁永新分别率队看望市...
  • 市十一次党代会举行预备会议和主席团...
  • 中国共产党洛阳市第十一次代表大会秘...
  • 韩媒：驻韩美军拖欠电费近20亿韩元
  • 洛宁县农民代昌麟练就一门独特手艺 变...
  • 中国共产党洛阳市第十一次代表大会副...
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    山西运城盐湖呈红绿相...
    德国举行南瓜称重比赛 ...
    天安门广场“大花篮”...
    贝罗蒙特大坝工地现10...
    精彩热帖


    超级大陀螺转起来

    红尘制造 手风琴独奏

    车模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    看洛阳女孩的治愈...

    曝张艺兴资助贫困...

    苏菲玛索现身武汉

    吴映洁化身花仙子
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605