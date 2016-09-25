【编者按】截至2016年9月24日，2013年12月30日成立的中央全面深化改革领导小组已运行1000天整。近三年来，由习近平总书记担任组长的中央深改组已召开会议27次，审议文件162个，破题诸多领域改革。

27次中央深改组会议，习近平讲话中“改革”一词提及最多，高达272次。教育、医疗、户籍改革……看似“高大上”的深改组，实际与你我生活息息相关。@人民日报官方微博特摘取了历次深改组小组会议上习近平关于“改革”的论述。

1、改革要做到“蹄疾而步稳”

随着改革不断推进，对利益关系的触及将越来越深，对此也要有足够思想准备。对改革进程中已经出现和可能出现的问题，困难要一个一个克服，问题要一个一个解决，既敢于出招又善于应招，做到“蹄疾而步稳”。

——2014年1月22日，中央全面深化改革领导小组第一次会议

2、凡属重大改革都要于法有据

在整个改革过程中，都要高度重视运用法治思维和法治方式，发挥法治的引领和推动作用，加强对相关立法工作的协调，确保在法治轨道上推进改革。

——2014年2月28日，中央全面深化改革领导小组第二次会议

3、改革要坚持从具体问题抓起

着力提高改革的针对性和实效性，着眼于解决发展中存在的突出矛盾和问题，把有利于稳增长、调结构、防风险、惠民生的改革举措往前排，聚焦、聚神、聚力抓落实，做到紧之又紧、细之又细、实之又实。

——2014年6月6日，中央全面深化改革领导小组第三次会议

4、要真枪真刀推进改革

今年是党的十八届三中全会提出全面深化改革的元年，要真枪真刀推进改革，为今后几年改革开好头。各地区各部门要狠抓工作落实，实施方案要抓到位，实施行动要抓到位，督促检查要抓到位，改革成果要抓到位，宣传引导要抓到位，让人民群众感受到实实在在的改革成效，引导广大干部群众共同为改革想招、一起为改革发力。

——2014年8月18日，中央全面深化改革领导小组第四次会议

5、改革推进到哪里、督察就跟进到哪里

不仅要重视改革施工方案质量，更要考核验收改革竣工结果，没有完成或完成不到位的要问责。对通过的方案要查哨查铺，确保落实到位。要调配充实专门督察力量，开展对重大改革方案落实情况的督察，做到改革推进到哪里、督察就跟进到哪里。

——2014年9月29日，中央全面深化改革领导小组第五次会议

(责编：仝宗莉、肖红)

6、对不适应改革要求的法律法规，要及时修改和废止

要实现立法和改革决策相衔接，做到重大改革于法有据、立法主动适应改革发展需要。在研究改革方案和改革措施时，要同步考虑改革涉及的立法问题，及时提出立法需求和立法建议。实践证明行之有效的，要及时上升为法律。实践条件还不成熟、需要先行先试的，要按照法定程序作出授权。对不适应改革要求的法律法规，要及时修改和废止。

——2014年10月27日，中央全面深化改革领导小组第六次会议

7、改革要坚持眼睛向下，脚步向下

我国地区发展不平衡，改革试点的实施条件差异较大，要鼓励不同区域进行差别化探索。要坚持眼睛向下，脚步向下，尊重基层群众实践，解决群众生产生活中面临的突出问题，务必使改革的思路、决策、措施都能更好满足群众诉求，做到改革为了群众、改革依靠群众、改革让群众受益。

——2014年12月2日，中央全面深化改革领导小组第七次会议

8、更加注重改革的系统性、整体性、协同性

明年是全面深化改革的关键之年，气可鼓而不可泄。各地区各部门都要认真回顾开局之年的工作，总结经验、找出不足、摸索规律，为今后改革工作创造良好条件。要强化责任意识、问题意识、攻坚意识，加强组织领导。要抓好改革任务统筹协调，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，重点提出一些起标志性、关联性作用的改革举措，把需要攻坚克难的硬骨头找出来，把需要闯的难关、需要蹚的险滩标出来，加强对跨区域跨部门重大改革事项协调，一鼓作气、势如破竹地把改革难点攻克下来。

——2014年12月30日，中央全面深化改革领导小组第八次会议

9、全面深化改革，既要取势，又要取实

我国各地情况千差万别，改革需要在实践中不断探索、积累经验。中央全面深化改革领导小组要观大势、议大事、抓大事，履职尽责，充分发挥领导核心作用。要统筹谋划、协调推进中央和地方改革。需要中央先定调子、划底线的，要按照统一部署及时给地方交底。需要地方先探路子、创造经验的，中央要及时给予授权，有效调动中央和地方两个积极性。

——2015年1月30日，中央全面深化改革领导小组第九次会议

10、让人民对改革有更多获得感

在法治下推进改革、在改革中完善法治，突出重点，对准焦距，找准穴位，击中要害，推出一批能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招，处理好改革“最先一公里”和“最后一公里”的关系，突破“中梗阻”，防止不作为，把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多获得感。

——2015年2月27日，中央全面深化改革领导小组第十次会议

(责编：仝宗莉、肖红)

11、人民有所呼、改革有所应

必须从贯彻落实“四个全面”战略布局的高度，深刻把握全面深化改革的关键地位和重要作用，拿出勇气和魄力，自觉运用改革思维谋划和推动工作，不断提高领导、谋划、推动、落实改革的能力和水平，切实做到人民有所呼、改革有所应。

——2015年4月1日，中央全面深化改革领导小组第十一次会议

12、争当改革促进派

改革推进到哪一步，思想政治工作就要跟进到哪一步，有的放矢开展思想政治工作，引导大家争当改革促进派。要高度重视全面深化改革引起的利益关系调整，通盘评估改革实施前、实施中、实施后的利益变化，统筹各方面各层次利益，分类指导，分类处理。要着力强化敢于担当、攻坚克难的用人导向，把那些想改革、谋改革、善改革的干部用起来，激励干部勇挑重担。

——2015年5月5日，中央全面深化改革领导小组第十二次会议

13、对敏感问题的改革试点，要确保风险可控

对一些矛盾问题多、攻坚难度大的改革试点，要科学组织，在总结经验的基础上全面推广。根据改革需要和试点条件，灵活设置试点范围和试点层级。改革试点要注意同中央确定的大的发展战略紧密结合起来，为国家战略实施创造良好条件。要鼓励地方和基层在教育、就业、医疗、社会治理、创新创业等关系群众切身利益的方面积极探索。对涉及风险因素和敏感问题的改革试点，要确保风险可控。要加强改革试点统筹部署和督察指导。主责部门要落实主体责任，谁主管、谁牵头、谁负责。

——2015年6月5日，中央全面深化改革领导小组第十三次会议

14、既当改革的促进派，又当改革的实干家

领导干部是否做到严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实，全面深化改革是一个重要检验。要把“三严三实”要求贯穿改革全过程，引导广大党员、干部特别是领导干部大力弘扬实事求是、求真务实精神，理解改革要实，谋划改革要实，落实改革也要实，既当改革的促进派，又当改革的实干家。

——2015年7月1日，中央全面深化改革领导小组第十四次会议

15、增强改革定力保持改革韧劲

今年以来，在去年全面深化改革开局良好的基础上，各方面改革继续呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破。各级党委和政府要增强改革定力、保持改革韧劲，加强思想引导，注重研究改革遇到的新情况新问题，锲而不舍、坚韧不拔，提高改革精确发力和精准落地能力，扎扎实实把改革举措落到实处。

——2015年8月18日，中央全面深化改革领导小组第十五次会议

(责编：仝宗莉、肖红)

16、以开放促改革、促发展

以开放促改革、促发展，是我国改革发展的成功实践。改革和开放相辅相成、相互促进，改革必然要求开放，开放也必然要求改革。要坚定不移实施对外开放的基本国策、实行更加积极主动的开放战略，坚定不移提高开放型经济水平，坚定不移引进外资和外来技术，坚定不移完善对外开放体制机制，以扩大开放促进深化改革，以深化改革促进扩大开放，为经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。

——2015年9月15日，中央全面深化改革领导小组第十六次会议

17、改革允许试错、宽容失败

要针对基层工作特点和难点，推动职能下沉、人员力量下沉，建立与基层改革实际需要相匹配的权责体系。要完善考核评价和激励机制，既鼓励创新、表扬先进，也允许试错、宽容失败，营造想改革、谋改革、善改革的浓郁氛围。

——2015年10月13日，中央全面深化改革领导小组第十七次会议

18、发展前进一步就需要改革前进一步

我国发展走到今天，发展和改革高度融合，发展前进一步就需要改革前进一步，改革不断前进也能为发展提供强劲动力。在全面贯彻党的十八届五中全会精神过程中，要发挥改革的突破性和先导性作用，增强改革创新精神，提高改革行动能力，着力推进国家治理体系和治理能力现代化，着力推进各方面制度更加成熟更加定型，依靠改革为科学发展提供持续动力。

——2015年11月9日，中央全面深化改革领导小组第十八次会议

19、改革工作能不能落实到位，落实责任是关键

要形成上下贯通、层层负责的主体责任链条，健全能定责、可追责考核机制，条条线都要拉直绷紧。地方各级党委对本地区改革任务承担主体责任，党委书记既要亲自抓改革部署，又要亲自抓改革督办，一级抓一级，层层传导压力，确保改革方案落地生根。

——2015年12月9日，中央全面深化改革领导小组第十九次会议

20、党委书记要亲力亲为抓改革

党委书记作为第一责任人，既要挂帅、又要出征，亲力亲为抓改革。对中央部署的重大改革举措，要结合本地实际实化细化，时时关心，时时跟踪，盯住不放，狠抓落实。要把改革督察工作摆上重要位置，加大督察工作力度。

——2016年1月11日，中央全面深化改革领导小组第二十次会议

(责编：仝宗莉、肖红)

21、拥护改革、支持改革、敢于担当的就是促进派

拥护改革、支持改革、敢于担当的就是促进派，把改革抓在手上、落到实处、干出成效的就是实干家。各地区各部门的主要负责同志，对抓改革、抓落实负有直接责任，要亲自抓谋划、抓部署、抓督察、抓落实。对中央部署的改革任务，要高度重视、亲力亲为，中央有具体要求的，要一竿子插到底，不折不扣落实下去；中央提出原则要求的，要结合实际进行细化实化。

——2016年2月24日，中央全面深化改革领导小组第二十一次会议

22、加大改革力度，精准对焦、协同发力

夺取全面建成小康社会决胜阶段的胜利，很关键的一条是通过全面深化改革推动落实新发展理念。要围绕形成有利于落实新发展理念的体制机制，加大改革力度，直面经济发展新常态下面临的矛盾和挑战，对准瓶颈和短板，精准对焦、协同发力，努力在增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破。

——2016年3月22日，中央全面深化改革领导小组第二十二次会议

23、老百姓关心什么，改革就要推进什么

改革既要往有利于增添发展新动力方向前进，也要往有利于维护社会公平正义方向前进，注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革，着力解决制约经济社会发展的体制机制问题；把以人民为中心的发展思想体现在经济社会发展各个环节，做到老百姓关心什么、期盼什么，改革就要抓住什么、推进什么，通过改革给人民群众带来更多获得感。

——2016年4月18日，中央全面深化改革领导小组第二十三次会议

24、改革有阵痛、但不改革就是长痛

推进供给侧结构性改革，是对全面深化改革决心的重要检验。要认识到改革有阵痛、但不改革就是长痛的道理。对各种矛盾要做到心中有数，增强改革定力，抓住改革时间窗口，只要看准了的改革，就要一抓到底，务求必胜。

——2016年5月20日，中央全面深化改革领导小组第二十四次会议

25、形成改革者上、不改革者下的用人导向

改革是一场革命，改的是体制机制，动的是既得利益，不真刀真枪干是不行的。要准确把握改革内在联系，提高改革系统集成能力。探索创新要抓实，继续鼓励基层创新，形成改革者上、不改革者下的用人导向，及时总结推广地方的创新做法。

——2016年6月28日，中央全面深化改革领导小组第二十五次会议

26、改革精准对接民心所向

改革是一场革命，必须有坚忍不拔的毅力，以真抓促落实、以实干求实效。各地区各部门要以更大的决心和气力抓好改革督察工作，既要督任务、督进度、督成效，也要察认识、察责任、察作风，确保党中央确定的改革方向不偏离、党中央明确的改革任务不落空，使改革精准对接发展所需、基层所盼、民心所向。

——2016年7月22日，中央全面深化改革领导小组第二十六次会议

27、改革关头勇者胜

党的十八届三中全会召开至今快3年了。改革真刀真枪、大刀阔斧，涉险滩、动奶酪、啃硬骨头，突破了一些过去认为不可能突破的关口，也解决了一些多年来想解决但一直没有很好解决的问题，不断夯基垒台、积厚成势，为下一步深化改革创造了良好条件。改革关头勇者胜，气可鼓而不可泄。要抓难点、补短板，尚未推出的改革要加快突破推进，已经推出的改革要加快落实落地。

——2016年8月30日，中央全面深化改革领导小组第二十七次会议

(责编：仝宗莉、肖红)