新华社北京9月27日电 中共中央政治局9月27日召开会议，研究全面从严治党重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。

会议决定，中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24日至27日在北京召开。

中共中央政治局听取了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十八届六中全会审议。

会议认为，党中央就全会两个文件稿在党内一定范围征求意见，目的是充分发扬民主、集中全党智慧、凝聚全党共识把文件稿修改好。各地区各部门各方面提出了许多有价值的意见和建议。这些意见和建议，反映了全党同志对全面从严治党、加强和规范党内政治生活、加强党内监督的认识和思考，是修改好文件的重要依据。要全面梳理、逐条研究、尽量吸收，把文件制定好，为加强和规范新形势下党内政治生活、加强党内监督提供正确指导。

会议强调，历史经验表明，我们党作为马克思主义政党，必须旗帜鲜明讲政治，严肃认真开展党内政治生活。新形势下加强和规范党内政治生活，必须以党章为根本遵循，坚持党的政治路线、思想路线、组织路线、群众路线，着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，着力增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，着力提高党的领导水平和执政水平、增强拒腐防变和抵御风险能力，着力维护党中央权威、保证党的团结统一、保持党的先进性和纯洁性，努力在全党形成又有集中又有民主、又有纪律又有自由、又有统一意志又有个人心情舒畅生动活泼的政治局面。

会议认为，党内监督要尊崇党章，依规治党，坚持党内监督和人民群众监督相结合，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。党内监督的任务是确保党章党规党纪在全党有效执行，维护党的团结统一，重点解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软问题，保证党的组织充分履行职能、发挥核心作用，保证全体党员发挥先锋模范作用，保证党的领导干部忠诚干净担当。党内监督要贯彻民主集中制，依规依纪进行，强化自上而下的组织监督，改进自下而上的民主监督，发挥同级相互监督作用。党内监督没有禁区、没有例外。各级党组织要把信任激励同严格监督结合起来，促使党的领导干部做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究。

会议强调，这两个文件稿经全会审议通过后，要抓好贯彻落实。中央政治局的同志要带头深入学习、深刻领会，带头按照文件规定严格要求自己。要一条一条学习，一条一条领会，牢记在心中，落实在行动上，特别是要在坚定理想信念、坚持党的基本路线、坚决维护党中央权威、严明党的政治纪律、保持党同人民群众的血肉联系、坚持民主集中制原则、保持清正廉洁政治本色、自觉接受党内监督和人民群众监督等方面作出新的努力。要通过贯彻准则和条例的实际行动，为全党作出表率，为自己分管的部门和领域、为自己所在的地方广大干部作出表率。

会议还研究了其他事项。(完)

(原标题：中共中央政治局召开会议讨论拟提请十八届六中全会审议的文件 )