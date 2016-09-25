红军医院旧址

英雄母亲何大妈的事迹展览

银杏树下，红二十五军长征当年在此集结

中国搜索信阳9月27日讯 9月26日，信阳，阴有小雨，但这丝毫阻挡不住“长征路上奔小康”河南网络媒体采访团探访长征遗迹的脚步。来自中央驻豫新闻网站、河南省属新闻网站及移动新媒体的40余名编辑、记者，怀着无比敬仰的心情来到了红二十五军长征出发地——罗山县铁铺镇何家冲村，听长征故事，观革命老区巨变。

在何家冲，一株枝繁叶茂、高耸挺拔，距今已800余年的银杏树很是显眼。80多年前(1934年11月16日)，全体2984名将士正是在此树下集结，在军长程子华、政委吴焕先、副军长徐海东的带领下，开始了长征的征程。而出发时军队指战员的平均年龄还不足18岁，被称为童子军、娃娃军。

在何家冲，红军井、红军碾、红军医院旧址等处处都可见到当年军民一心、并肩作战的遗迹。而一位普通又伟大的英雄母亲何大妈的事迹，更是感动了现场所有的采访团成员。“有一次为了救回被淸剿队抓走的红军伤员，何大妈用自己的儿子换回了那位战士。母爱是世界上最伟大的爱，但何大妈对革命战士的爱超越了神圣的母爱”，讲解员满含深情地说到。还有一次，一名叫余占海的红军伤员被敌人抓住，为了证明余占海是自己的亲人，何大妈起了毒誓，用眼睛做担保，当众刺瞎了自己的右眼，救下了这名战士。

在自家后院的山洞里，何大妈救活了13名红军战士。解放后，当年被何大妈解救、时任武汉军区少将的余占海找到大妈，动情地跪在地上对她说：你为革命牺牲儿女，我就是你的儿子!余占海想接何大妈到他那里，何大妈舍不得村子，没有去。后来，何大妈救红军的故事在大别山代代相传，被称为英雄的红军母亲。

在前线，红军战士们不畏艰险、奋勇杀敌。红二十五军在长征途中不但粉碎了敌人的两次重兵“围剿”，还创建了鄂豫陕根据地，人数也由出发时的2900多人，发展壮大到3400多人，是4支长征部队中唯一在长征途中创建根据地、得到发展壮大的部队。而他们成绩的取得，离不开像何大妈这样的普通百姓的无私付出，她们用自己的方式参与了抗战。

如今的何家冲村，道路干净整洁，村民安居乐业。在党的政策的引领下，村民的生活水平有了很大的提高，有的村民还盖起了两层小楼。红二十五军军部旧址——何氏祠、红二十五军长征出发集结标志——白果树、红二十五军医院旧址均被批准为国家级文物保护单位，被确定为省级爱国主义教育基地。红色旅游，也正成为何家冲新的经济增长点。(中国搜索 刘洋)