何家冲是红25军长征出发地

人民网信阳9月27日电(徐驰)80余年前，红25军从信阳罗山县何家冲村出发开始了长征路。此后，这支平均年龄不足20岁的“童子军”转战5省，成为第一支到达陕北的红军队伍。

80年后，这片大别山深处的革命老区已焕然一新。一个个美丽乡村如一粒粒明珠镶嵌在这片曾经的革命热土上，带领老区人民走上了脱贫致富的新征程。

“红军那个年代，庄稼也少，村里经常吃不饱饭。哪像现在，种粮食国家还给补贴，村里面貌翻天覆地，又是楼房又是小汽车，日子越来越好了。”在当年红军出发的银杏树旁，89岁的王传伟老人说。

何家冲的变化有目共睹。县里将美丽乡村建设与历史景观保护相结合，形成了独具特色的“大别山民居”群。“青山环野立，一水抱村流”，改造提升后的铁铺镇何家冲村入选第一批中国传统村落。

曾经的偏远山村变成了全国100个重点红色旅游经典景区之一，年接待游客十余万，村民因此走上了致富路。目前全村已有10家农家乐，年均收入10多万元。“我们将形成政策合力，打响旅游品牌，进行旅游整体规划，让村民们都富起来！”何家冲村第一书记曾玉杰说。

与何家冲相比，罗山县灵山镇董桥村则显得幽静许多。这里是董寨国家级自然保护区核心区，长尾雉、朱鹮等珍稀动物在此栖息，被誉为“鸟类乐园”。青山环抱中，一排排精致的民居比邻而居。沿着民居的围墙，是一排排杜鹃和紫荆花，中间夹着干净的水泥路，一条小溪静静地穿村而过。

“美丽乡村建设不仅要给农村一个美丽的外表，还要提供周到、完善的公共服务，更重要的是要让农民的腰包鼓起来，实实在在提升农民的幸福指数。”董桥村党支部书记卢明道说。村里依托自然生态、民俗文化、古树及古民居等资源，对村庄进行整体规划，开展古民居改造、古树木保护、道路硬化、村庄绿化、厕所改造，全面加强基础设施建设，实现了绿化、美化、净化、亮化。

特色产业也因此调整。村民高宏周今年56岁，像这里很多村民一样，靠承包荒山生活。清明采茶叶，秋天收板栗和稻子，几十亩山地每年为老高提供一万五千元左右的收入。

村里的变化老高看在眼里：“以前没有路灯，晚上一抹黑，太阳一落山就没啥人了。现在装了太阳能路灯，到处亮堂堂的，镇里好多人晚上还来这儿转转才回家，热闹多了。”

乡村环境的提升改变的不止是面貌，还有村民的生活习惯。“以前村里到处都是垃圾，谁也不在乎。现在天天有人打扫，慢慢老百姓也不随手乱扔垃圾了，学干净了。”高宏周说。

老高不知道的是，村里还有更大的想法。依托董寨国家级鸟类自然保护区核心区，国家4A级风景名胜区——灵山寺，打造省级美丽宜居乡村，带动旅游发展，让村民们的生活更上一层楼。

好消息一个接一个，罗山县灵山风景区管理局灵山村成功入围全国特色景观旅游名村；灵山镇、铁铺镇被确定为河南省美丽宜居乡镇；7个村被确定为河南省美丽宜居乡村试点村……

罗山，这个曾经的革命老区，正在美丽乡村的带动下，谱写着新的故事。