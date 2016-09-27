2016年开启“十三五”时间，洛阳进入爬坡过坎、转型跨越、蓄势崛起的关键时期。今年以来，面对严峻复杂的形势，全市上下齐心协力、砥砺奋进，以新发展理念为引领，以新发展体系为支撑，聚焦“四高一强一率先”奋斗目标，奏响了洛阳发展新乐章！

春去秋来，硕果累累。洛阳入围全国小微企业创业创新基地示范城市，成为河南唯一；河南自贸区成功获批,洛阳进入“自贸区时代”；郑洛新国家自主创新示范区获批；国家发改委发布洛阳市城市轨道交通第一期建设规划(2016—2020年)的通知，洛阳成为中西部地区第一个获批建设地铁的非省会城市；上半年全市GDP增速达到8.8%，排名全省第二，为近年来最好位次……洛阳在全国全省大局中的地位和作用进一步提升，经济社会发展进入了新的阶段。

历史的画卷，总是在砥砺前行中铺开。展望未来，我们充满信心，满怀期盼。让我们团结一心、拼搏奋进，为推进“9+2”工作布局，实现“经济发展、人民生活、城镇化水平和生态文明程度高于全省平均水平，科技创新能力更强，巩固提升中原经济区副中心城市地位、在全省率先全面建成小康社会”的目标，奋力拼出一片洛阳发展的新天地！

第一篇 经济发展水平更高

发展是第一要务，经济建设要扭住不放松。从新的历史起点出发，确保经济发展水平更高，就是要以提高发展质量和效益为中心，稳中求进、调中向好，实现更高质量、更高效益、更可持续的发展。在爬坡过坎、转型跨越、蓄势崛起的关键时期，洛阳要确保经济发展水平高于全省平均水平，“奋力迈向中高端”！

今年以来，洛阳深化国企改革，增强主导产业新动力；推动创新引领，新兴产业迸发新动力；落实简政放权，持续释放市场活力。经济发展取得了喜人的成绩：上半年，全市实现地区生产总值1674.4亿元，同比增长8.8%，比第一季度提高0.4个百分点，分别高于全国、全省2.1个和0.8个百分点，排名全省第二，是近年来的最好位次！全市规模以上工业增加值同比增长8.7%，增速高于全省；工业企业利润率较去年底提高0.8%，负债率持续下降；战略新兴产业、服务业对经济增长的贡献率分别较去年底提高1.1%和5%。在全国、全省民间投资大幅下降的背景下，洛阳市民间投资同比增长12.2%，占全市固定资产投资比重达到82.6%，经济向好局面基本形成。

洛阳，正蓄势发力，扬帆起航！

4月22日，《河南日报》头版头条刊发稿件，介绍今年第一季度，洛阳市实现地区生产总值776.6亿元，经济运行实现开门红！

我市上半年经济发展取得了喜人的成绩，地区生产总值1674.4亿元，同比增长8.8%，排名全省第二，是近年来的最好位次！

9月14日，《河南日报》头版刊发稿件，介绍洛阳多策并举加快推进重点项目建设。

9月19日上午，我市举行全市重大项目集中开工活动，投资总额589.1亿元的134个重大项目集中开工，年度计划投资100.1亿元。

《洛阳智慧旅游大数据报告》，对我市旅游发展、旅游资源、客源分布、游客关注热点、旅游信息供给等热点要素进行了全面系统的分析。

8月21日，《经济日报》刊发稿件，介绍洛阳河南洛阳转型发展活力倍增，经济和社会各方面发展取得长足进步。

7月18日，《经济日报》刊发稿件，介绍洛阳充分发挥区位优势，积极推动企业参与，快速挺进丝绸之路经济带。

自3月8日至3月13日央视财经频道重磅推出六集大型电视纪录片《五年规划》，3月9日播出第二集《工业强国》，重点展现洛阳和洛阳轴承工业(LYC)的有关内容。

8月27日，人民网总网头条刊发新闻，对我市推进供给侧结构性改革的做法和经验予以重点报道。

6月17日，新华社“一带一路全球行”启动暨媒体车队出发活动在洛阳定鼎门遗址博物馆前广场举行。

8月28日，央广网中国之声《新闻和报纸摘要》报道，作为国家老工业基地的洛阳市，近年来走出了一条适合自身发展的产业创新路。

6月21日，《21世纪经济报道》刊发稿件，报道记者走访了洛阳多家企业，探寻洛阳作为丝绸之路的东方起点，“一带一路”重要节点城市的转型之路。

5月30日，《经济日报》刊发稿件，报道在全国机器人产业的“聚光灯”下，洛阳机器人产品吸引业界关注。

8月24日至26日，《河南日报》连续三天刊发《探访洛阳机器人产业》系列报道。

7月4日，《经济日报》刊发稿件，报道中信重工机械股份有限公司积极投入国家“一带一路”建设，输出高端技术和装备，加速企业国际化进程。

7月19日《经济日报》刊发稿件，报道在“2016国三农机产品推广应用活动”上，中国一拖国三大马力拖拉机表现抢眼。