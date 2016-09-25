9月27日早上6时15分，前来接牟其中出狱的车到达湖北洪山监狱，35分钟后，6时50分，牟其中乘车离开服刑16年的监狱。

9月27日早上6时15分，牟其中唯一指定代理人夏宗伟登记进入洪山监狱接牟其中。

封面新闻记者王国平湖北报道

封面新闻记者独家获悉，商界传奇人物牟其中今日9月27日出狱。

牟其中，南德集团前董事长，1940年生于重庆万州。曾同时肩负中国“首富”和“首骗”两个名号的备受争议的人物。

牟其中唯一指定代理人夏宗伟给牟其中准备了两大箱子等生活用品。“牙刷、衣服，都是新买的。”夏宗伟对封面新闻(thecover.cn)记者说。

牟其中是中国第一代民营企业家，最为外界所熟知的有至今被视为商业奇迹的三件事：罐头换飞机、发射卫星，还曾试图开发满洲里。

在上世纪90年代，牟其中用1000车皮的轻工产品从俄罗斯换回4架图154飞机，这些飞机成为当时四川航空发展的重要基础。

1999年1月7日，牟其中在上班途中被捕，第二天被关押至武汉市第二看守所。后因南德集团“信用证诈骗案”，2000年被判无期徒刑，后因服刑期间狱内表现好，期间曾获得过数次减刑。

2016年9月27日，牟其中走出服刑了16年的湖北洪山监狱，距离他失去人身自由则将近18年。

去年八九月份，夏宗伟去探视牟其中时，牟其中曾对夏宗伟说：“明年(2016)南德试验将会迈入一个崭新的阶段。”牟其中还曾对夏宗伟说，“我出去以后，十年之内就会重建一套商业体系。理论写的再好，还是要实践检验。与那些经济学家、理论家不一样，我自己发现了一套理论，我还可以自己做出来证明出来。”