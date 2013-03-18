文|张梦圆

当地时间9月26日晚，美国总统大选第一场电视辩论在美东纽约霍夫斯特拉大学举行。这场备受瞩目的政治秀不但是两位候选人向全美选民传递施政理念的平台，还是影响部分踌躇选民的最后机会。已呈两极分化之势的民众聚集在电视机或社交媒体前，观看这场料将十分精彩的正面交锋。据专家辩前估计，观众总人数可能达到1亿，创历史新高。

本次辩论以主持人莱斯特·霍尔特主导提问，候选人分别作答。辩论分6个部分，每部分持续约15分钟，全场辩论持续90分钟，中途无广告时间也无休息时间，可谓是对候选人智力和体力的双重考验。按照规则，每位候选人回答时间为2分钟，另一方可就对方的回答跟进一次。

第一次辩论围绕三个主题，“美国方向”、“成就繁荣”、“保障美国安全”，分别聚焦政治、经济和安全三大核心议题。

有趣的是，这次辩论希拉里穿了象征共和党“红”的套装，而特朗普并没有系标志性的红领带，而是佩戴了一条象征民主党“蓝”的领带。这种潜在的“互换”可能意味希拉里试图更激进，而特朗普则努力变得严肃起来。

开锣部分为“成就繁荣”，事关美国人的钱袋子，而其核心问题无疑是工作。希拉里首先接招，回答应该怎样创造更多使国民真正受益的工作机会。“我们要有更多工作机会在基建项目、创新科技行业、新能源领域，以及小型企业上，”希拉里说，她认为应减轻家庭负担，“而要做到这一点，富人们应支付合理份额，堵住大公司的漏洞。”

而特朗普一如既往，将美国工作机会流失怪罪在“外国势力”如墨西哥和中国身上，“看看中国通过制造我们的产品对美国做了些什么，他们让我们的货币贬值，而我们的政府里却没人反抗。我们要好好反抗，因为他们把我们的国家当做存钱罐而用来重建中国，其他好多国家也在做类似的事情。”

主持人霍尔特追问特朗普关于创造工作机会和让制造业回流的详细举措，而特朗普略“闪烁其词”，再次归因中国：“我们的国家深陷大麻烦，当货币贬值的时候我们不知道该做什么，其他国家特别是中国，他们最擅长这个了。他们对我们的所作所为是非常非常悲哀的事情。”

特朗普也藉此展开对希拉里的第一轮“进攻”：“国务卿希拉里和其他政客们早就应该这么做了（让北美自由贸易协议更利于美国），而不仅仅是当下。而现在导致我们的工作、国家、经济——看，欠了20万亿！我们不能再这样下去了。”

而希拉里在提到通过发展清洁能源来带动经济发展时，说：“特朗普认为气候变化是中国人搞的骗局，我觉得那是真的。”特朗普赶忙打断她，三次重复“我可没说过这话”，希拉里补充“我觉得科学是真的”，继续展开细节阐述她的新能源计划。

随后特朗普火药味十足地诘问希拉里：“希拉里，我想问问你，你从政差不多30年了，咋现在才想到这些解决方案的？”

“嗯，事实上……”

“不好意思，我将带回工作机会，你不能。”

“事实上，在这个问题上我想了很久。”

“对呀，想了30年。”

“我没有想那么久。我觉得我丈夫（比尔·克林顿）在90年代做得挺好的，我想了很多那时行之有效的方案，以及我们现在该怎样再次实践……”

“但他批准了北美自由贸易协议。”

“……数以万计的新工作机会啦，一份平衡的预算……”希拉里顾自说着。

“他通过了北美自由贸易协议，这是这个国家通过的最糟糕的贸易协定。”特朗普说。

“美国方向”：重建法律与秩序

第二部分“美国方向”首先谈到近年来美国社会愈演愈烈的种族问题，特别是多起警方射杀非裔事件，以及就在辩论前在夏洛特和塔尔萨发生的枪击案。霍尔特提问两位候选人，该怎样弥合这种分裂。

希拉里重申自己推动刑事司法改革的立场，认为枪支泛滥是大批年轻非裔美国人死亡的“罪魁祸首”，因此她的解决方案一是处理枪支暴力问题，二是与警方合作，恢复警察与社区间的互相信任。

而特朗普认为应在美国重建“法律与秩序”，并再次将国家安全与非法移民联系在一起。“我们现在的情势是，我们有许多的内城，非裔和拉丁裔生活在那里，因为那里太危险了。你走在街上就可能中枪。”特朗普说，“我们还有很多帮派游荡在街上，大多数情形下，他们都是非法呆在这里的，就是非法移民。而且他们有枪，他们向人们开枪。我们不得不变得坚强，变得更警惕。”

两人随后在警方拦截搜查、城市犯罪率、控枪等问题上展开交锋。特朗普说自己在辩论前走访不少地方的少数族裔社群，倾听他们对政客感到幻灭的声音，而希拉里却在此时足不出户。希拉里对此反驳：“我觉得特朗普在批评我为这场辩论做了准备，是的，我的确准备了。你知道我还准备了其他什么事情吗？当总统！我觉得这是件好事。”希拉里话落，直播现场响起掌声。

“保障美国安全”：俄罗斯和中国是幕后主使吗？

第三项议题“保障美国安全”，主持人霍尔特提到21世纪的战争——网络攻击，并提问两位候选人“谁是幕后主使？我们应该怎样迎战？”不出意外，俄罗斯和中国在这个话题下被频繁点名。

希拉里以网络攻击受害者姿态呈现，因为就在两党大会前，民主党全国委员会就被黑客攻击，泄露大量机密材料。“我们需要搞清楚的是，无论是俄罗斯、中国、伊朗还是其他国家，美国拥有强大的实力。我们不会袖手旁观，让其他国家盗取我们的信息。”但希拉里同时称，美国不会率先攻击，也不想参和新型战争，只想捍卫公民权利。

希拉里还借题攻击特朗普与俄罗斯“暧昧”的关系：“我很震惊，特朗普居然公开邀请普京黑美国，这是无论如何不能被接受的。”

而特朗普这样给自己打圆场：“我不觉得有人知道是俄罗斯黑进民主党全国委员会。她一直说俄罗斯、俄罗斯、俄罗斯，但是我不觉得——也许是吧。我的意思是，也许是俄罗斯干的，也可能是中国干的，也可能是其他人干的。比如可能是一个躺在自家床上的400多磅的胖子。”

随后两人谈到北约、解除对伊朗制裁、核武器等问题。特朗普认为在核武器上不应放松警惕，应时刻准备着。“因为你看那些国家，比如朝鲜，我们在那里什么都没有做。中国应该帮我们解决这个问题。中国应该进入朝鲜。中国在朝鲜话题上更有发言权。”

相比特朗普更“内顾”的外交政策，希拉里呼吁美国应继续放眼全球，加深与盟友的关系，因为要让全世界继续相信——“美国依旧说话算话”。希拉里说：“我们能继续引领世界并与我们的价值观保持一致吗？这就是我打算做的。我想成为这个国家的领袖，无论国内还是国外的民众都能委以信任，在将来做出推动和平和繁荣的决定，并在看到霸凌时挺身而出，无论国内还是国外。”

在辩论结尾，主持人霍尔特问两人是否愿意接受选民意志，两人都坦诚表示会支持本次大选的最终结果。第二场电视辩论将在10月9日密苏里州圣路易市华盛顿大学进行，半数提问由盖洛普民调中心抽签的“游离选民”提出，半数则由主持人根据社交媒体等渠道收集。大多数普通人关注的话题将在这次辩论上提出。