中国日报9月27日电(记者郑金冉)中央气象台预计，今年第17号台风“鲇鱼”即将于明天(28日)凌晨至上午在我国福建沿海登陆。预计受“鲇鱼”影响，台湾、福建、广东、江西、浙江、上海、安徽、江苏、湖南、湖北等10省市将出现大范围强降雨，沿海地区有猛烈大风。中央气象台今晨同时发布台风黄色预警和暴雨黄色预警。

今年第17号台风“鲇鱼”(英文名：Megi；名字来源：韩国)于9月23日上午在西北太平洋洋面上生成。27日上午10时，“鲇鱼”中心位于我国台湾省花莲市东偏南方大约160公里的海面上，距离福建泉州东南约480公里，中心附近最大风力有15级(50米/秒)，中心最低气压940百帕，七级风圈半径350～400公里，十级风圈半径180～220公里，十二级风圈半径70～90公里。

预计，“鲇鱼”将以每小时20公里左右的速度继续向台湾东部沿海靠近，强度逐渐减弱，今天下午登陆台湾花莲一带沿海，预计登陆时强度为强台风(42～48米/秒，14～15级)。

在穿过台湾海峡后，“鲇鱼”将于明天凌晨至上午在福建福清到漳浦一带沿海再次登陆，最大可能登陆地点在福建泉州附近，预计登陆时强度为强热带风暴级或台风级(28～33米/秒，10～12级)。

据中央气象台首席预报员许映龙介绍，台风“鲇鱼”具有路径稳定、强度发展缓慢、二次登陆等特点。

(1)路径稳定“鲇鱼”自23日生成后，一直以每小时20～25公里的速度向西偏北方向移动，路径较为稳定，变化不大。

(2)强度发展缓慢

台风“鲇鱼”23日生成，24日加强为强热带风暴级别，25日加强为台风级别，26日加强为强台风级别，27日凌晨加强为超强台风级，强度发展按部就班，没有经历快速增强过程。

(3)二次登陆“鲇鱼”将于27日下午登陆台湾东部，28日凌晨至上午将在福建沿海再次登陆。

(4)与“莫兰蒂”影响区域重合“鲇鱼”自生成以来，移动路径与第14号台风“莫兰蒂”基本吻合。明天也将在闽南沿海登陆，与“莫兰蒂”影响区域重合，要注意警惕风雨灾害的叠加效应。

(5)登陆后与冷空气结合，降水强度大，影响范围广“鲇鱼”登陆后将与南下的冷空气结合，给台湾、福建、广东、江西、浙江、上海、安徽、江苏、湖南、湖北等10省市带来大范围强降雨。

具体风雨影响预报如下：

27～29日，东海、台湾以东洋面、巴士海峡、台湾海峡、南海东北部及长江口区、杭州湾、福建沿海、浙江沿海和台湾及其沿海将有7～9级大风，其中台湾以东洋面、台湾东部和北部沿海、台湾海峡、福建中部沿海有10～12级大风，“鲇鱼”中心经过的附近海域或地区的风力有13～15级，阵风可达16级。

27～30日，江苏、上海、安徽、湖北东部、湖南东部、江西、浙江、福建、广东东部和台湾等地将陆续出现大雨或暴雨，其中福建、浙江东部和南部、广东东部、江西中南部和台湾等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨；浙江东部和南部、福建大部、江西中南部、广东东部和台湾等地的部分地区累计降雨量可达120～200毫米，局地280～450毫米；小时雨强30～60毫米，最大可达80～120毫米。

另外，据许映龙首席介绍，截至9月27日，今年西北太平洋和南海海域共有17个台风生成，比历史同期19个偏少2个。总体来看，今年台风生成时间分布不均，1-6月无台风生成，7-9月台风偏多；登陆我国的台风数与历史同期持平，登陆地点总体偏南，包括“鲇鱼”在内的6个登陆台风均在福建及其以南沿海登陆。

气象专家提醒，福建、浙江、广东、江西、安徽和台湾等地需加强防范强降雨可能引发的城乡积涝、中小河流洪水及山洪、滑坡等次生灾害；沿海地区需及时转移危险地区群众，并注意防范大风灾害。