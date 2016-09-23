赵素萍在红25军长征出发地罗山何家冲为河南网络媒体采访团授旗

大河网讯(河南日报记者 胡巨成 大河网记者 宋向乐 范昭 通讯员 刘宏冰)9月26日，按照中央网信办统一部署，“长征路上奔小康”河南网络媒体“走转改”主题采访活动在红25军长征出发地——罗山县何家冲启动。省委常委、宣传部长赵素萍出席启动仪式为采访团授旗，并勉励大家多走多看，发扬长征精神，讲好长征故事，将精彩报道奉献给广大网友。中央网信办网络新闻信息传播局副局长刘冲出席启动仪式并讲话，省委宣传部副部长、省委网信办主任何彧致辞，省军区副政委兼政治部主任冷志义等出席启动仪式。

“长征路上奔小康”河南网络媒体“走转改”大型主题采访活动启动仪式现场

河南在红军长征历史上具有重要历史地位。八十多年前，红25军作为长征先遣队从罗山县铁铺镇何家冲出发，历时10个月，辗转奋战5个省份转战近5000公里，沿途抗击30多个团敌人的围追堵截先期到达陕北，成为长征队伍中最先到达陕北的部队，创造了人类历史上的伟大奇迹。

出席“长征路上奔小康”河南网络媒体“走转改”大型主题采访活动启动仪式的领导和嘉宾参观当地成就展

刘冲在讲话中指出，参与报道的网络媒体要带着感情、带着责任、带着任务，深入河南长征沿线和革命老区，讲好长征路上的感人故事，激励广大网民不忘初心，走好新的长征路；要精心策划选题，创新网络传播的手段和方式，全媒体、全方位地展示河南在传承红色精神、全力奔小康中的新进展、新气象、新作为。