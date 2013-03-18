凝聚海内外，共架一座桥(侨)。为纪念中国侨联成立60周年，由中国侨联主办、河南省侨联承办的“海外侨胞故乡行——走进河南”活动9月21日在郑州启动。

9月23日至24日，来自23个国家和地区的50名海外侨胞来洛阳参观考察。

洛阳市委常委、统战部部长王敬林代表洛阳市委、市政府对参访团的到来表示欢迎，他说道：“开放的洛阳欢迎你们，厚重的洛阳感谢你们，发展的洛阳需要你们。洛阳经济社会发展取得的成绩离不开海外侨胞的大力支持，真诚欢迎广大海外华人华侨来洛阳投资兴业，洛阳将提供优质服务，创造一流环境，促成更广泛合作。”

参访团一行先后参观了洛阳国家大学科技园和炎黄科技园。

作为中国侨联新侨创新创业联盟副理事长单位、河南省新侨创新创业基地、洛阳市留学归国人员创新创业基地，洛阳国家大学科技园不断加强与海外学子、归国侨胞联系，在吸引海外高层次人才、服务全市开放发展等方面做出积极努力。参访团一行在听取园区概况讲解后，参观了园区的视微影像(河南)科技有限公司，河南熠兆售电有限公司、科大讯飞语音云创新创业公共服务平台、洛阳尖端技术研究院、中国科学院自动化所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院。

随后，参访团在洛阳市委常委、统战部部长王敬林的陪同下参观了炎黄科技园，总经理陈虎介绍了炎黄集团和炎黄科技园的基本情况。炎黄科技园目前入驻企业百余家，由炎黄科技园打造的洛阳市为侨服务产业园也正式获批河南省新侨创新创业基地。参访团一行参观了园区中心由百年历史的大清渠改造的葫芦形景观湖和入驻园区的阿里互联人、疯狂游网络科技有限公司。

参访团还考察了洛阳博物馆和隋唐洛阳城国家遗址公园等地，对洛阳近年来发生的巨大变化和取得的成就表示赞赏，对洛阳市在推进海外侨胞创新创业方面做出的努力表示高度认可，并希望我市进一步加大在海外宣传方面的推介力度，让更多的华人华侨从中发现更多的投资商机，实现互利合作。