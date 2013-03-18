洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
23个国家和地区的50名海外侨胞来洛参观考察
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网 2016-09-26 18:18
分享到：

　　凝聚海内外，共架一座桥(侨)。为纪念中国侨联成立60周年，由中国侨联主办、河南省侨联承办的“海外侨胞故乡行——走进河南”活动9月21日在郑州启动。

　　9月23日至24日，来自23个国家和地区的50名海外侨胞来洛阳参观考察。

　　洛阳市委常委、统战部部长王敬林代表洛阳市委、市政府对参访团的到来表示欢迎，他说道：“开放的洛阳欢迎你们，厚重的洛阳感谢你们，发展的洛阳需要你们。洛阳经济社会发展取得的成绩离不开海外侨胞的大力支持，真诚欢迎广大海外华人华侨来洛阳投资兴业，洛阳将提供优质服务，创造一流环境，促成更广泛合作。”

　　参访团一行先后参观了洛阳国家大学科技园和炎黄科技园。

　　作为中国侨联新侨创新创业联盟副理事长单位、河南省新侨创新创业基地、洛阳市留学归国人员创新创业基地，洛阳国家大学科技园不断加强与海外学子、归国侨胞联系，在吸引海外高层次人才、服务全市开放发展等方面做出积极努力。参访团一行在听取园区概况讲解后，参观了园区的视微影像(河南)科技有限公司，河南熠兆售电有限公司、科大讯飞语音云创新创业公共服务平台、洛阳尖端技术研究院、中国科学院自动化所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院。

　　随后，参访团在洛阳市委常委、统战部部长王敬林的陪同下参观了炎黄科技园，总经理陈虎介绍了炎黄集团和炎黄科技园的基本情况。炎黄科技园目前入驻企业百余家，由炎黄科技园打造的洛阳市为侨服务产业园也正式获批河南省新侨创新创业基地。参访团一行参观了园区中心由百年历史的大清渠改造的葫芦形景观湖和入驻园区的阿里互联人、疯狂游网络科技有限公司。

　　参访团还考察了洛阳博物馆和隋唐洛阳城国家遗址公园等地，对洛阳近年来发生的巨大变化和取得的成就表示赞赏，对洛阳市在推进海外侨胞创新创业方面做出的努力表示高度认可，并希望我市进一步加大在海外宣传方面的推介力度，让更多的华人华侨从中发现更多的投资商机，实现互利合作。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605