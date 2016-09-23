生长在和平年代的人们，很难理解长征是什么。

有一次在公交车上，电视里正在播放关于长征的资料，一个小男孩问：“爸爸，长征是什么？”年轻的父亲想了想说，长征，是红军走了两万五千里，才取得了胜利。小男孩又问：“为什么要走那么远，旅游吗？”一车人都笑了。

我不能责备童言无忌，也无法责备年轻父亲对长征的解释不全。毕竟，在和平年代生活久了，对长征、对热血、对精神的理解，可能会有偏差。

我第一次知道长征，是毛主席的诗词《七律·长征》：红军不怕远征难，万水千山只等闲……。大气磅礴，颇具伟人的特点。后来读到一些长征故事，例如《金色的鱼钩》，炊事班长为了让红军吃到鱼，用缝衣针弯了一枚鱼钩，千辛万苦钓到鱼自己舍不得吃，让给红军吃，自己却献出了宝贵的生命。故事很感人，看完才知道，长征不是诗里写的那么大气，从来没有轻而易举的成功，长征很残酷，长征很艰难。

现在我才知道，残酷见证考验，艰难孕育伟大，长征是一种精神！

一次次绝地逢生，一次次转危为安，当4支红色大军在80多年前的那个十月胜利会师的时候，中国共产党所领导的这些红色战士，不仅谱就了长征这样举世罕见的伟大史诗，而且铸就了无与伦比的精神丰碑。

长征精神——就是坚定革命理想和信念，坚信革命必胜的精神；就是为了救国救民、不怕任何艰难险阻，不惜付出一切牺牲的精神；就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神；就是紧紧依靠人民群众，同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

长征是一段段血与火、生与死的真实经历，是从生死考验中锤炼出的顽强意志，是激励着广大红军指战员艰苦征战的强大动力，是中国共产党人世界观、人生观、价值观的全面展示。

最近，在网上看到，由中央网信办主办的“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”大型主题采访活动于9月5日在贵州启动， 56名记者组成了一支新长征路上的生力军，对当年红军途经的黎平、瓮安、遵义等革命老区进行了为期5天的实地采访。我在网上跟随他们的步伐，看到当年条件落后的革命老区，已经发生了天翻地覆的变化，“长征路上奔小康”不是一句空话。

但是岂止革命老区，全国各地各行各业，要想变化，不都需要长征精神吗？

我们有幸生于和平年代，但并不代表就可以高枕无忧，面对前辈们历尽艰险打来良好局面，我们更需要高擎长征精神的火炬，为中华民族的伟大复兴去奋斗！( 陈晓辉)