我一直认为，习总这一任中央领导集体这几年做了不少实事、大事、好事，这些事顺应民心、关乎国家未来的健康发展，真心值得唱赞。提出建成小康社会，致力于进一步改善民生；提出全面深化改革，促进国家长治久安和提升综合实力；提出全面推进依法治国，提升国家法治化水平；提出经济新常态，推动经济社会科学发展。特别是去年以来，随着“公车”改革的逐级推进，社会上长期关注的“三公”问题基本得以解决，很大程度上顺应了民心、改善了党风政风；在对外经济关系上，成立了亚投行、提出一带一路经济规划，和很多国家签订了新一轮的自贸协定，加强了双边和多边经济交往，很好地提升了中国的国家地位。所以完全可以说，成绩巨大。但我认为“四个全面”等诸项工作要取得更大实效，那么在很多领域还需要坚持不懈地努力。

一要实事求是顺应经济社会发展规律。不寻找规律，不顺应规律，政策就难以落到实处，我们的改革与工作就难以有好的效果。我对几个热点问题有以下看法和疑问。关于经济新常态。房地产过剩了，出口市场萎靡了，公路、铁路、航空港也建得差不多了，经济增长速度没那么高了，现在该怎么办？地上的投完了，就投地下的，建地铁；硬件的投完了，就投民生，做好养老、医疗；出口商品卖不动了，就卖高铁、卖核电站，就买矿产、企业；传统工业没落了，就投资研发，做科技创新；企业没利润了，就降低税负；穷人更没钱，那国家来扶贫、兜底。所以经济增速多少降一点没什么可怕的，但也绝不会是轻而易举的。我们应该抱着一颗谦虚的心，从去日本买东西的人流中，看到自身产品质量的不足；要从抢购IPHONE的人群里，发现科技水平的差距；要追随移民新西兰、加拿大的背影，找寻环境保护的秘方、房产保护制度的差异。从最主要的方面看，如果在较短时期内，世界上包括中国在内，没有出现全新的科技来引领社会全面进步，二胎政策也不能产生有影响力的消费需求，那么就要在补齐短板、提高质量中寻求发展。什么是短板？比如区域经济发展的不平衡，养老、医疗水平有待提升，环境污染、食品安全问题有待解决，科技创新有待加强，国防装备需要提升等等。为什么要提高质量？主要是满足人民日益增长的各类工作、生活消费需求，首先是要提升产品质量，其次要加强新产品的研发。要让市场发挥更大作用。东北振兴这个问题20年前就提出了吧？持续了这么多年，现在还作为重要工作提出来，用意很好，不能让东北在发展中落伍嘛。但从另一个角度看，东北经济持续下滑，就说明东北的经济是没有效率的。假如真的如传闻所说，发改委计划向东北投资1.6万亿，并且没有详细的解释，所以我也有疑问。既然要让市场起决定性作用，发改委的计划投资这么多，这两者有没有矛盾？我认为逻辑上是讲不通的。经济工作也要遵守发展规律，如果东北因地理、资源、气候、人文等因素跟不上时代发展变化，就不应该在东北投资这么多。东北人如果移民江浙和珠三角，国家的钱完全可以为这些移民在新的家乡生活搞好公共服务，比如投入更多的土地做好住宅、投入更多的钱做好子女入学问题。关于城市化。东北的例子完全可以换一个范围来看一下，就是全国与区域，中心城市与卫星城，城市与农村，它们之间的关系问题，实际上使我们要弄清方向问题、效率问题。我们既然在主流上认识到城市化是主流，农村人口的流出、年轻一代到城市生活难以避免，那么在农村建设上国家投入就要有减有加，避免无效投资。如果真的像前几年设想的在农村建集中居住的公寓楼，合村并点，做一些脱离实际的投入，我认为是乱折腾。同样，(区域)中心城市与卫星城的关系，也要有长远的思路，也要在公平与效率间做好权衡，上级资金的投入可以以一个地区、市、县的人数为基数来设定。这样说不是搞平均主义，可以通过公开发布政策，鼓励农村、县城、小城市人口逐步到更大的城市来。关于房价。我既为自己未来(帮孩子)买不起房感到烦恼，也为各城市房价的不断膨胀感到忧心。我不太明白，一直以来大家都在喊大城市的房价高，都说是地价高导致的结果，但为什么不敞开供应土地呢？只要做好规划，并且禁止长期囤地，土地供应多了，竞买的价格就下来了，盖的房子顺理成章就多了，房价是不是自然就降下来了？也有人说房地产会掏空制造业，但为什么不打压炒房行为？把房地产作为投资对象的都是有钱人，这些人抬高了房价，征税再正常不过了，为什么迟迟不敢征税呢？如果政府的目标仅仅是维持房价稳定，为什么长期也没有明确的目标和行动呢？现实是房价好像又涨了。

二要做好调研找准改革的方向和着力点。对国家来说，全面改革当然重要，但全面高歌猛进的同时，在若干年内重点做好少数几件事，就已经非常好了，所定下来的优秀制度、有效办法、开创的好风气能够经得起考验并在较长时间内顺利实施，那就更了不起。我们作为基层小民，无从接触国家国际重大事务，在一些政策思路上无法和高层比，例如组建亚投行，做得非常漂亮，我自己就不可能想到。但底层的情况高层也未必了解，高层要想决策正确，也需要真正深入基层做好调研。我有几个方面的认识。关于创新。要高度重视创新，这关系到一个国家是否真正强盛，是否真的有前途。美国之所以厉害，经济、军队固然重要，但更重要的是美国持续领先世界的科技创新能力。在丘成桐、高能物理所和杨振宁关于超大对撞机的争论中，我虽然支持杨振宁，但只是对资金的具体投向赞成。长期以来国家主导科技发展，取得了很大成就，就不一一说了。我们近期的科技成就，除了核电和高铁，我认为是量子技术，这也代表了我们的能力，所以国家主导战略行业和技术的做法还要坚持。在和平时期，我认为科技创新的多数工作完全可以由企业承担，特别是私企，追求利润是持续投入、不断创新的根本驱动力，美国的微软和苹果公司引领行业发展，就体现了企业家、科技工作者的创新意识。政府最需要做的，实际上是支持、服务，以及基于各种科技创新的社会规范和推广应用，所以简政放权、减低税负或许就是对创新的最好支持。关于简政放权。我支持中央关于简政放权的努力，企业、群众从中受益颇多。简政首先减人，单位多了人多了，就会考虑出成绩、搞创收，就会想办法抓权，所以应该解决各级各部门事实上的各类超编问题，哪怕是逐步解决，不能喊了几十年，人还是一样多、甚至更多。实行简政放权就要把自贸区负面清单的做法和思想贯彻到经济社会管理的方方面面，树立有限政府的意识，非必要不干涉，不要做出力不讨好的事，也只有这样，政府才能做好自己该干的事情。恰当及时的改革可以释放巨大的活力，就像给干涸的土地送去了充沛的水流。实际上，我们改革的初期，可以简化为两个字，就是放权，农村人自己管自己，大家就都吃饱了；搞工业商业的放开了，大家都有钱花、有房住、有衣穿、有车开。国家原来对金融和出租行业设的门槛较高，普通群众参与不了。互联网金融和网约车出现后，政府能够倾听呼声，不是一棍子打死，并且到最后能够接受，就是很好的做法。前一段时间，群众、公安等部门反对开名目繁多、又没什么必要的各种证明，也得到了较好解决，这就是进步。这当然不是说什么都不管，比如说食品药品、环境污染问题社会反响强烈，这些部门不仅该管而且应该加强。关于互联网＋。互联网在美国经历最初的泡沫破灭时，很多人把它看成是虚拟经济，非常不看好它的前景，我的印象最初就是用QQ聊天和打斗地主，但随着淘宝、互联网金融、网约车的一步步崛起，以及微博微信在通信领域更广泛的应用，互联网不再被看作虚拟的配角，而最终成为国家一项重要发展战略和社会发展方式。李克强总理肯定互联网＋，提出“制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。我觉得以马云为代表互联网行业发展要远远好于国内其他行业，甚至好于国外同业，这得益于他们所受的约束最少、所得投资最多、所代表的技术最新。所以对待任何新事物，社会都应该虚心看待，决不可随意否定、管制、打压，某些时候政府不管或许就是最大的扶持、放任就是在鼓励创新创业。关于教育改革。教育改革的重要性绝不亚于司法改革，应该受到重视，要单独作为中央调研课题、听取社会意见，可通过中央全会单独发布改革政策。要邀请两院院士、社会各层面的科技工作者、企业家、各省教育厅、基层教育工作者等方方面面的人员参与讨论，绝不应该让教育部主导改革。我支持高考制度，但坚决反对公办高校自主招生制度，反对推荐上大学制度，反对任何不经过公开考试、公平竞争录取各类专业学生的制度。我还反对部属重点高校在录取中的歧视性招生政策，既然各地教材不一样，更应该按考生比例确定一个省内的招生名额。我自己觉得初中、高中课程过多，学生负担太重。贯彻科教兴国的理念，不能只是挂在嘴上，课程设置首先要调整。地理、历史、政治等课程就应该放到小学、初中一二年级或大学阶段，分时间段分分别列入课程，并且应开卷考试(大学非专业研究也应开卷)，法律知识可纳入高考，高考中英语的分数比重应进一步降低。现在高校是不是要取消教师编制？我认为过度在名义上追求效率必然丧失公平，高校如果企业化，校长都老板化，那么就应该尽早彻底私有化、股份化，让市场决定老师的去留和高校的存亡，不能像国企那样，不伦不类，等到被少数人挖空了才说要改制、要卖掉。关于农村教育。农村有些教学点，现在学生能减到十几名，更特殊情况下能减到只有几名学生，按学生人数算教师都是超配的，但农村教学大家又认为质量上不去，对此我们应该怎么做？我觉得不应该把这些学生安置到各自所在村庄，而应该把这些学生合并到镇一级学校集中管理、统一食宿，财政做好资金补助，或者干脆集中到县城，更节省教师和资金，有利于提高教学水平，有利于学生成长。

三要完善决策机制落实现有制度。任何决策、改革不是提个思路、发个文就解决问题了，而是要在社会上凝聚共识，下大力气持续推进，不断改进方法措施。关于科学决策。决策是一门科学，不是随便发号施令，要探索各级各部门科学的决策制度。任何个人的思考都不可能尽善尽美，所以任何改革和工作都要有原则和目标，都要有程序和广泛的人员参与，才可能有的放矢。从微观上看，不能说投资巨大给城市修下水道，结果刚修成下一场雨就给淹了；不能说修一座立交桥解决通行问题，一通车立马就堵得寸步难行；也不能说教育部招生改革，搞公立院校自主招生、搞校长推荐，却加剧了不公且可能助长不正之风。但这些决策通过了，也都执行了。所以我认为，各级政府和部门以及其他国有单位的预算、工作如何安排，必须通过科学、严格的决策程序和决策制度来保证，尤其不能让一个部门关起门来搞决策，要让上一级综合机关或者人大来主导、相关社会阶层来参与决策。这应该成为今后一个时期改革的一个着力点。从宏观上看，我认为国家今后应把缩小贫富差距、强化社会公平作为改革和工作的重要目标。要有完善的制度。各类管理、服务工作不能搞人治必须搞法治，建立法律、制度的目的既是给所管理的人和事规定一个行为边界，大家都知道怎么办，起到了公开透明的作用，也是给执法者一个执法的尺度和约束。凡事有个制度，即使这个制度刚开始时不完善，那到后来改的时候也有依据。各类各个层级的公共事务如有必要，都应该建立公开、透明、可操作的制度，列入责任追究机制、督促办法，并且注意不断完善。如同决策一样，也不能关起门来建制度，要防止政策制度的部门化、地域化，制定政策、制度、法律时积极征求社会或相关群体意见，防止机关不作为、杜绝权力寻租。如果公民向政府申请一个事项，主管一直拖着不办，该怎么办？要有时间规定、追责要求。如果供水厂、电业部门自己定一个制度，规定一个居民区如果有一定比例的人不缴费，就给整个居民区停水停电，我认为就没什么合理性合法性。关于依法治国。过去我认为很简单，法官依法判案就叫依法治国。但这么多年过去了，还在提依法治国，为什么？需要做的工作太多了，第一要建设、完善法律体系，第二要有高素质的司法队伍，第三要教育人民知法守法，第四做到在法律面前人人平等做好执法。从现实看，依法治国首先要解决的或许是依法行政问题。有人说“民德如草，官德如风”，行政机关守法情况在实践中对社会影响力最大，如果只有法定权力，没有责任义务的规定、没有追责机制的话，那样的话官员要么滥权，要么拿着权力寻租，会从根本上带坏社会风气。很长时间内，媒体上常常报道强拆死人，我认为不论开始时谁做的对或者不对，但死人总能避免。死人事件只要依法办事查办一起，整个社会拆迁死人的事件就不复存在。国外有好的疫苗、抗癌药物，我们为什么一直无法批准，这里面有没有懒政怠政的问题，有没有权力寻租的问题，应该追究谁的责任？所以说要花较长一段时间，持续着力，在各领域建立完整的法律和制度，规范、约束各种权力，把法律赋予的权利真正关进法律和制度打造的笼子里。推进依法治国的努力绝对不能松懈，不能在吆喝中走一步，接下来休息停N年，我们要争取年年都有真正的进步，五到十年上个台阶。当然，这还不是全部，保证依法行政、司法公正的另一个途径是社会监督、舆论监督。在自媒体时代，只要我们有足够的勇气，最不缺乏的应该就是监督。但我们可以问一下自己，我们有这个勇气和自信吗？我觉得我们完全应该有，要相信群众。很多骄横跋扈的社会渣滓，就是倒在了舆论的压力下，所谓是非自有公论嘛！关于公开公平公正。公开才能保证公平公正，公平公正就不怕公开。在所管理的各项事务中，这是党和政府最该做的功课，是推动社会风气转变的最为关键的节点。这两年回老家农村，发现五保户的评选比过去好多了，据说个别村干部想为家人弄一份五保户名额，很快就被现实打了脸，这主要得益于公开评选。现在不仅公开评议谁该吃低保，还要张榜公布最终的评选结果，想走后门都被堵死了。还有一个亲戚，因为县里招收社会福利院工作人员，去参加考试，结果成绩也算比较靠前，但还不到第一批录取名额，担心轮不到自己，到处询问。结果有人告诉她，这个考试是省里派人主持的考试，结果公布了谁也改不了，只要不再考试而且还需要人，就能轮得上，她这才不到处去找人了。这两件事情都涉及民政部门，从程序到监督做得都还不错，是正面典型。在其他领域也应该这样，政府主导的用人、采购、各类工程项目招投标，也要保证公开、公平、公正。

四要坚持不懈反对腐败管好人、钱。反腐不能一阵风而要常态化，一阵风的话问题一任领导就出台一个政策，腐败的方式就层出不穷。关于党政机关编制问题。各个网络媒体上的各地新闻经常出现协(辅)警这个词，涉及协警的负面新闻较多。协警做了很多工作，的确辛苦，但天底下谁不辛苦？我现在只是就事论事罢了。我认为协警的存在与改革精神不符，与逢进必考的招录制度不符。不仅如此，现在政府部门又出现一种新的用工方式，叫做政府购买、劳务派遣，我所知道的情况是根本就不用什么考试，只要用人单位有钱愿意雇佣，人社局就同意走手续，所用人员在各行政事业单位工作，有的工资甚至比在编人员还高且有五金。我觉得国家以前搞机构改革，现在一直在推进事业单位分类改革，很多原来事业口的人员都推到了社会上，有些人因下岗多年持续上访，在岗的有些不仅工资发不下来，还面临转成企业身份的问题，这种情况下为何还要允许政府购买、劳务派遣的人员大量存在？真是不可思议!那边吆喝着减负改革、逢进必考，这边就开任意用人的口子，这样的改革能令人信服吗？我们现存的制度如果都不能执行，再多的改革和制度建设又有多大意义？管钱重点要做好“两公开”。“三公”问题解决后，我认为紧接着需要解决国有单位财务公开和公职人员财产公开两个问题。一级政府的预算如何，执行情况如何，要有详细的、公开的账目；政府设立的各个单位，都有一定的职能，它的财务支出情况如何，都用于什么事情、什么地方，也要向社会说明。财务公开不仅能杜绝腐败，也能督促工作，用来评价各部门各单位的工作、服务的质量和效率。公职人员，尤其是各级官员，要公布个人财产、年度收入情况，以及支出情况。这样做可以让那些满嘴仁义道德，实际上贪腐堕落、多吃多占的人无处藏身。最基层的公职人员，包括某些无关紧要的股室长，我觉得也许没什么可关注的，比如一线教书的老师，公开似乎就没什么意义。但在理论上看，公职人员的工作只要涉及群众利益、社会公平，都应该公开，否则的话，难以杜绝各类腐败。那些将要提拔，或者愿意被提拔的基层人员，更应该公开自己的财产，提高升迁的正当性。财务财产公开不能只面向小圈子，或者只面向审计等内部部门，只要不涉密，就应该向全社会公布。有人说财产公开会涉及个人隐私，我认为如果要保留个人隐私，就别在公职部门里面呆、就别做官。关注基层生活。我前面这样说，绝不是自己觉得各级官员和基层工作人员应该穷得叮当响，我只是强调要公开收入。我们可以试想一下，“又要马儿不吃草，又要马儿跑得好”，这种事可能吗？如果有人真的看到马儿不吃草又跑得好，那么我敢说那样的马儿要么有夜草吃，要么很快将被累死。如果公务员、教师的收入连当地平均水平也达不到的话，既很难想像他如何安心为社会做好服务，也很难想象他的工作别人如何肯听、肯配合，所以公职人员的收入要合理，但绝不应该贫穷，基层工作人员工资最低，尤其应该受到关注。国外有采用直升机撒钱的方式来提振经济的，而我们现在的处境是投资对经济的拉动作用在减小，所以能不能在投资方面稍微松点劲儿，给这众多的基层人员略微涨点工资，不但改善他们的处境，增加平民投资的资金和机会，也可用消费这驾马车来拉一下经济？前两天听别人讲课，有人说消费不能拉动经济，我严重不同意。只有贫富差距过大的情况下，消费才会显得微不足道，也就是说，与老板们的巨额财富相比，老板本人才不需要消费，事实上我们的贫富差距应该非常大，这就是消费不能拉动经济的根源。那么多的穷人，你给他钱，他不会花吗？即便他不舍得花不全部花掉，他也会投资，即便不投资也会存银行，同样是支持了投资。所以只有愿不愿意做的态度问题和公平意识多少的问题，不存在消费不能拉动经济的问题，经济学者和官员眼里不可只看到大老板。再延伸一点，我认为同时应该做好困难群众的帮扶工作，既要注意做好养老、医疗、教育等公共服务，也应该对真正困难的群众重点帮扶，而不能采取到处撒五香粉的方式。

以上内容是我日常结合现实情况，对当前相关问题和政策所做的一些零散、不够系统的思考，现在进行了归纳整理，不对的地方欢迎批评、砸砖。（刘献章）