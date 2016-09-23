对国内外很多人来说，长征是一段前所未闻的故事，是一段不朽的传奇；对亲历的那群革命者来说，长征是一段十分艰难的历程，是生死存亡的考验。我一直在思考一个问题，红军长征时那么艰苦、被动，面对国民党那么多军队，居然取得了不可思议的胜利，为什么？我还在思考，当年国民党、蒋委员长和共产党、毛主席对阵，前者手里明明拿了一手好牌，既有辛亥革命的正统地位，又有抗战胜利的声望权威，历经周折却输得干干净净，最后逃亡台湾，并且仰仗美国的支持，仅能勉强守住台湾，这是为什么？

任何问题的出现，都有自己深刻的逻辑。红军为什么长征，为什么到达陕北是胜利而不是失败？走什么样的道路、奉行什么样的路线，是一个政党的首要问题。长征前共产党已经在中央苏区了7年，建立有自己的苏维埃政府，有自己的宪法、土地法、军队，有着丰富的斗争经验。但由于王明受共产国际支持，他和继任者博古主持中央工作期间奉行了不切合实际的斗争路线，使得红军蒙受了巨大损失，中央苏区面积严重缩小，所以红军不得不退出中央苏区，做出战略转移。这说明，当时对如何干革命、如何做好苏区工作，也就是工作的总方针、总路线，共产党内部并没有形成真正的共识和定论，更没有确定自己的领袖，而是你方唱罢我登场。第五次反“围剿”的失败，红军长征初期的失败，极大地加速了共产党成熟，促使他们推出了自己的带路人和领袖，逼迫他们与错误的路线决裂，并在长征和以后的斗争中逐步摆脱教条的束缚、摆脱共产国际的瞎指挥，形成了符合中国实际、有自身特色的革命理论和治国思想。在长征过程中，共产党和红军实际上也会进一步认识到国民党脱离群众的现实，认识到国民党和军队内部派系林立的现实，加深对人民群众需要和思想状况的了解，宣传了自己的政治主张和政治形象。长征以军事失败作为开始，以解决了理论问题、路线问题、组织问题、领袖问题、生存问题而最终结束，所以它是不折不扣的胜利！

蒋介石和国民党在全国各地拥有那么多军队，有飞机大炮，有较强的财力作支持，却眼睁睁看着共产党和红军从眼皮下爬山过河、不可思议地走掉了，走到了他军事力量较为薄弱的西北，他们真得反思自己多无能。蒋介石和国民党对共产党先主动后被动、先胜利后失败，我认为国民党一方主要有三个方面的问题。一是没有抓住国内问题的根本，没有赢得人民的全力支持。共产党在这个当时十分贫穷、民不聊生的农业国，紧紧依靠的是农民，而抓住农民思想的办法就是实行土地革命，给农民土地，让农民活命。国民党依靠的是城市和资产阶级、地主乡绅，追求的是富裕生活，亦官亦商，败退到台湾，才搞土地革命。一个是农民为了生存跟着共产党，一个是为了升官发财跟着国民党，所以遇到拼命时前者就更加勇敢。二是成长道路不同，组织水平天壤之别。如果打一个比方，如果说共产党人是靠共同的理想和信念聚在一起的工作的，更像一个有机的整体，从一个小小的起点不断成长、开花、结果，把种子撒遍大地，占领土地、天空和远方。国民党自孙中山以后，就像丧失了目标，如同商人一样聚集在一起，靠利益笼络勉强粘合在一起，如同一盘散沙。国民党统治下的各地军阀，名义上效忠中央，实际上各自为政，在红军长征时喊声高出力小，为的是保存实力。蒋介石则以嫡系杂系区别对待，亲疏有别，恩威并用，结果是各怀心腹事、同床异梦。三是面对日寇侵华，不积极抗战，主张“剿共”不得人心。当日寇将至时，国民党既没有能力预见更没有充分准备，忙于内战；当日寇已至时，依旧执行“攘外必先安内”的政策，是错上加错。“九一八”事变之后国难当头，国民党有正统的地位，拥有共产党所不具备的各种资源，但却不知道高举抗日的旗帜来凝聚国内共识，不去团结共产党共同抵抗，反而是同室操戈继续组织“围剿”。长征之前蒋介石、国民党总共组织五次“围剿”，其中最大的两次就在“九一八”事变之后，这样的做法难以得到舆论和群众的持续支持。

我常常在想，如果“九一八”事变时，共产党和国民党换一下地位，由毛泽东这些共产党人执政，局面很可能会有根本的不同，日本鬼子或许根本无法在中国横行。当代有很多人认为，当时中国作为一个农业国击败日本这个工业国是不可能完成的任务，我倒觉得共产党的建党理论和治国思想更适合当时中国这个农业国，而打败日寇绝不仅仅靠武器，也要有先进的理论来武装，要有富有牺牲精神的人员来实施，要有切合实际的办法来落实。读过历史的都知道，共产党执政的苏联能抵抗得了希特勒统治下的德军，越南在越南战争中抵抗得了美帝，所以中国面对日本也完全有希望取得更大的胜利。进一步看，“九一八”事变时，如果国民党处在割据状态，共产党非常可能采取统战策略，以求共同面对主要矛盾和民族的敌人。不过这些终究无法验证，因为历史就是历史，历史不是假设，不是想象，更不会重来。共产党在那时还没有完成脱胎换骨，毛泽东也没有取得领袖地位。虽然当时中共中央和红军长征是被迫的，但也不全是坏事，共产党和红军正是在长征中完成了凤凰涅槃，伟人还总结说，“长征是历史纪录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机”。

长征的胜利保存了党和红军的骨干力量，不仅宣告了国民党、蒋介石军事斗争的失败，也事实上宣告了国民党、蒋介石治国治党从理念到组织各个方面的失败，但失败者并没有反省、也没有吸取教训，更没有改弦易辙。长征之后，国民党依旧反共、打算发动第六次“围剿”消灭红军，受到各界的质疑，并在其它因素综合作用下最终酿成“西安事变”，在国内形成了逼蒋抗日的局面，共产党和红军赢得了社会各界的有力支持，在陕北站稳了脚跟。历史是残酷的，也非常公正，在经历了抗日战争和解放战争后，国民党最终为自己错误的路线付出了代价，失败退到台湾，长征之花终于结出了胜利之果。（刘献章）