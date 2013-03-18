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“咱爸咱妈老年大学”开学近一个月了　大家学得怎么样？
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-26 16:44
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　　“咱爸咱妈老年大学”开学近一个月了，老师都教了点儿啥？咱爸咱妈学得怎么样？9月22日，“小棉袄”记者走进涧西区九都西路与银川路交叉口东侧的助老之家，也就是“咱爸咱妈老年大学”的所在地，和咱爸咱妈一起体验当学生的感觉。

　　1 刮痧课受欢迎学员学习兴致高

　　下午2点，离上课还有半个小时，教室里已经坐了20多个人，他们是“咱爸咱妈老年大学”刮痧班的学员，有人捧着书本复习上节课老师讲的内容，有人拿着刮痧板在自己身上练习，还有人和老朋友开心地拉家常。

　　上课时间到了，刮痧班老师张勉英走上讲台，教室里立刻安静下来，40名学生坐得整整齐齐。“同学们好，上课前，我们先回顾一下上节课学习的内容，头和手的刮痧方法……我们一起来复习一下《刮手歌》：常刮拇指健大脑，常刮食指胃口好，常刮中指保心脏……”张勉英带领着学员一边背口诀，一边拿着刮痧板刮手指，大家都很认真。

　　复习完了，张勉英开始讲新课：常见疾病的刮痧方法。“如果有人牙疼，可以刮合谷穴……”为了让学员听得清楚、看得真切，张勉英不时拿出人体模型教具进行演示，她讲课语速缓慢，还非常幽默，教室里不时发出阵阵笑声。学员们兴致很高，学习的劲头十足。

　　2 不仅能学知识，还能调理身体

　　涧西区吉安南街的郑宝莲今年59岁，是洛阳晚报“咱爸咱妈老友聚乐部”的会员。9月5日，得知“咱爸咱妈老年大学”开学的消息，她第一时间就报了刮痧班和模特班。

　　“刮痧班的内容真实用，上课跟着老师学刮痧方法，不仅能学知识，还能顺便给自己调理身体。上课的时间也安排得很好，既不耽误接送孙子，也不耽误做家务，我真是找到学习的好地方了。”郑宝莲越说越激动，根本停不下来，“我还报了模特班，孙秋云老师教得特别棒，一个转身动作，她能演示七八遍，一个一个给我们纠正动作，不厌其烦，真让人感动。这两门课学下来，我感觉生活很充实、很快乐，以前总失眠，现在吃得香、睡得好。我发现我学上瘾了，一次课都不舍得缺。”

　　3 还有部分名额，继续接受报名

　　听了郑宝莲的心声，你是不是也想跟着大家一起上课？现在“咱爸咱妈老年大学”还有部分名额，您可持身份证、“咱爸咱妈老友聚乐部”会员证到助老之家办理报名手续。

　　“咱爸咱妈老年大学”开设的课程有：刮痧、唱歌、舞蹈、模特、绘画、书法，上课时间是周一到周六下午2：30到4：30，每门课每周上一次课，每学期学费100元，学员可任选不超过三门课程。

　　助老之家地址：涧西区九都西路与银川路交叉口东侧

　　报名咨询电话：60860803  60109232（洛阳晚报记者 闫卫利 文/图）

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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