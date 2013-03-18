记者今日从铁路部门获悉，国庆节长假期间，我市将增开30趟列车。其中洛阳龙门站11趟，洛阳站16趟，关林站3趟。 洛阳龙门站(共11趟) 开行时间9月29日至10月7日 D9267次(安阳东至三门峡南)：10:16从洛阳龙门发车，10:47终到三门峡南 D9270次(三门峡南至郑州)：11:37从洛阳龙门发车，12:13终到郑州 D9269次(郑州至洛阳龙门)：12:35从郑州发车，13:19终到洛阳龙门 D9272次(洛阳龙门至商丘)：14:42从洛阳龙门发车，16:39终到商丘 D9261次(郑州至灵宝西)：15:43从洛阳龙门发车，16:32终到灵宝西 开行时间9月28日至10月2日，10月4日至8日 G657次(北京西至西安北)：14:48从洛阳龙门发车，16:40终到西安北 G668次(西安北至北京西)：18:48从洛阳龙门发车，22:50终到北京西 开行时间9月28日至10月2日，10月4日至7日 G4015次(北京西至西安北)：9:37从洛阳龙门发车，11:05终到西安北 G4016次(西安北至北京西)：13:28从洛阳龙门发车，17:16终到北京西 开行时间9月30日，10月1日、5日、6日、7日 G4611次(北京西至宝鸡南)：13:35从洛阳龙门发车，16:25终到宝鸡南 G4612次(宝鸡南至北京西)：21:12从洛阳龙门开车，次日0:55终到北京西 洛阳站(共16趟) 开行时间9月30日，10月1日、2日、6日、7日 K5368次(洛阳至郑州)：8:10从洛阳发车，10:00终到郑州 K5367次(郑州至洛阳)：10:40从郑州发车，12:25终到洛阳 K5370次(洛阳至民权)：6:05从洛阳发车，10:33终到民权 K5369次(民权至洛阳)：11:15从民权发车，15:48终到洛阳 开行时间9月30日至10月7日 K5378次(灵宝至郑州)：9:52从洛阳发车，11:40终到郑州 K5377次(郑州至洛阳)：12:20从郑州发车，14:15终到洛阳 K5387次(洛阳至灵宝)：9:36从洛阳发车，12:13终到灵宝 K5388次(灵宝至洛阳)：13:20从灵宝发车，16:23终到洛阳 开行时间9月28日至10月7日(8趟往返商丘和郑州的周末临客) K5358次(洛阳至商丘)：7:58从洛阳发车 K5357次(商丘至洛阳)：18:24终到洛阳 K5356次(洛阳至郑州)：9:04从洛阳发车 K5355次(郑州至洛阳)：8:27终到洛阳 K5360次(洛阳至郑州)：17:10从洛阳发车 K5359次(郑州至洛阳)：22:26终到洛阳 K5390次(洛阳至商丘)：9:30从洛阳发车 K5389次(商丘至洛阳)：20:00终到洛阳 关林站(3趟) K5383次(安阳至南阳)：12:53从关林发车，16:16终到南阳(开行时间9月30日，10月1日、6日、7日) K5385次(郑州至南阳)：14:00从关林发车，17:20终到南阳(开行时间9月30日至10月7日) K5346次(南阳至郑州)：10:49从关林发车，12:39终到郑州(开行时间9月28日至10月7日) 另外需要重点提醒的是，洛阳铁路目前需要换取纸制车票才能检查进站乘车，由于十一假期乘车出行集中，请已网络购票成功的旅客一定提前到市内各火车站售票厅售票窗口、自动取票机或就近到火车票代售点换取纸制车票，以免影响您的乘车出行。(记者 郭瑛 通讯员 郭琦 寇岭) 返回洛阳网首页>>