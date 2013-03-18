洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
十一假期洛阳将增开30趟临客
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网 2016-09-26 16:52
分享到：

　　记者今日从铁路部门获悉，国庆节长假期间，我市将增开30趟列车。其中洛阳龙门站11趟，洛阳站16趟，关林站3趟。

　　洛阳龙门站(共11趟)

　　开行时间9月29日至10月7日

　　D9267次(安阳东至三门峡南)：10:16从洛阳龙门发车，10:47终到三门峡南

　　D9270次(三门峡南至郑州)：11:37从洛阳龙门发车，12:13终到郑州

　　D9269次(郑州至洛阳龙门)：12:35从郑州发车，13:19终到洛阳龙门

　　D9272次(洛阳龙门至商丘)：14:42从洛阳龙门发车，16:39终到商丘

　　D9261次(郑州至灵宝西)：15:43从洛阳龙门发车，16:32终到灵宝西

　　开行时间9月28日至10月2日，10月4日至8日

　　G657次(北京西至西安北)：14:48从洛阳龙门发车，16:40终到西安北

　　G668次(西安北至北京西)：18:48从洛阳龙门发车，22:50终到北京西

　　开行时间9月28日至10月2日，10月4日至7日

　　G4015次(北京西至西安北)：9:37从洛阳龙门发车，11:05终到西安北

　　G4016次(西安北至北京西)：13:28从洛阳龙门发车，17:16终到北京西

　　开行时间9月30日，10月1日、5日、6日、7日

　　G4611次(北京西至宝鸡南)：13:35从洛阳龙门发车，16:25终到宝鸡南

　　G4612次(宝鸡南至北京西)：21:12从洛阳龙门开车，次日0:55终到北京西

　　洛阳站(共16趟)

　　开行时间9月30日，10月1日、2日、6日、7日

　　K5368次(洛阳至郑州)：8:10从洛阳发车，10:00终到郑州

　　K5367次(郑州至洛阳)：10:40从郑州发车，12:25终到洛阳

　　K5370次(洛阳至民权)：6:05从洛阳发车，10:33终到民权

　　K5369次(民权至洛阳)：11:15从民权发车，15:48终到洛阳

　　开行时间9月30日至10月7日

　　K5378次(灵宝至郑州)：9:52从洛阳发车，11:40终到郑州

　　K5377次(郑州至洛阳)：12:20从郑州发车，14:15终到洛阳

　　K5387次(洛阳至灵宝)：9:36从洛阳发车，12:13终到灵宝

　　K5388次(灵宝至洛阳)：13:20从灵宝发车，16:23终到洛阳

　　开行时间9月28日至10月7日(8趟往返商丘和郑州的周末临客)

　　K5358次(洛阳至商丘)：7:58从洛阳发车

　　K5357次(商丘至洛阳)：18:24终到洛阳

　　K5356次(洛阳至郑州)：9:04从洛阳发车

　　K5355次(郑州至洛阳)：8:27终到洛阳

　　K5360次(洛阳至郑州)：17:10从洛阳发车

　　K5359次(郑州至洛阳)：22:26终到洛阳

　　K5390次(洛阳至商丘)：9:30从洛阳发车

　　K5389次(商丘至洛阳)：20:00终到洛阳

　　关林站(3趟)

　　K5383次(安阳至南阳)：12:53从关林发车，16:16终到南阳(开行时间9月30日，10月1日、6日、7日)

　　K5385次(郑州至南阳)：14:00从关林发车，17:20终到南阳(开行时间9月30日至10月7日)

　　K5346次(南阳至郑州)：10:49从关林发车，12:39终到郑州(开行时间9月28日至10月7日)

　　另外需要重点提醒的是，洛阳铁路目前需要换取纸制车票才能检查进站乘车，由于十一假期乘车出行集中，请已网络购票成功的旅客一定提前到市内各火车站售票厅售票窗口、自动取票机或就近到火车票代售点换取纸制车票，以免影响您的乘车出行。(记者 郭瑛 通讯员 郭琦 寇岭)

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 崔天运 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605